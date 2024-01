Experten: "Dream Team - storlaget är kusligt bra"

Att tänka på

Kupongen går i mål natten mot tisdagen.

Så sent som i torsdags fick Atlético Madrid 120 minuter i benen mot Real Madrid.

Kap Verde har redan säkrat förstaplatsen i Grupp B.

Ghana har inte övertygat i AFCON och är en favorit i fara mot Mocambique.

Spikförslag

Leicester - Det vankas ett mäktigt toppmöte i The Championship under måndagen. Ipswich har imponerat stort i egenskap av nykomlingar, men under vintern har verkligheten hunnit ikapp The Tractor Boys. Southampton passerade i helgen gästerna på andraplatsen, men vid händelse av en poäng mot Leicester tar Ipswich tillbaka silvret. Det blir dock lättare sagt än gjort. Leicester är revanschsugna efter förlusten mot Coventry där Fatawus utvisning gjorde uppförsbacken omöjlig. Med det sagt är The Foxes vansinnigt starka på egen mark där jag tror att Marescas mannar kommer att dominera matchbilden. Oävna är Ipswich inte i sitt omställningsspel, men detta är enligt mig Leicesters match att förlora. Ettan spikas till vettig procent.

Avstängningar på tipset

Joao Gomes (Wolverhampton)

Issahaku Fatawu (Leicester)

Martin Hongla (Granada)