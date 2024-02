Favoriterna går mot ny seger - ligatitel i sikte

Att tänka på

Getafe är snäppet vassare än Villarreal sett till xPTS och jag räknar inte bort X2 på Estadio de la Cerámica.

Lyon har tre raka segrar i alla tävlingar. Spelvärda 1X gillas mot ett Nice som har problem på bortaplan.

Famalicao övervärderas av tipparna mot ett Rio Ave som är på uppgång. Ettan kan gott chansas bort helt och hållet.

Spikförslag

Chelsea - En era tar slut efter säsongen i Women’s Super League när Emma Hayes lämnar Chelsea för USA:s damlandslag. Fram till dess har de blåklädda ställt in siktet på varenda möjliga titel. Chelsea toppar det engelska finrummet tre poäng före Manchester City och jag tror att värdinnorna drygar ut avståndet under fredagen. City besitter förvisso en ramstark defensiv som höll Arsenal (1-0) på halster i veckans FA-cupmatch, men nästa resa till London hävdar jag blir av det svårare slaget. Chelsea besitter klasspelare på precis samtliga positioner där Lauren James är en möjlig matchvinnare i Sam Kerrs frånvaro. Även om australiensiskan lämnar ett tomrum efter sig lutar jag åt att The Blues är tyngre på egen mark. Trivsam spiketta.

Avstängningar på tipset

Domagoj Bradaric (Salernitana)

Jake O’Brien (Lyon)

Dante (Nice)

Julian Chabot (Köln)

Tuur Rommens (Westerlo)

Nathan (Famalicao)