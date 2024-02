"Gigantmöte - Gyökeres i centrum igen"

Höjdaren! - 1. Athletic Bilbao - Atlético Madrid

Fördel Athletic inför returen - till Topptipset

Det blir en minst sagt hektisk inledning på våren för Atlético Madrid. Under torsdagen tar sig Diego Simeone och company an Athletic Bilbao i returen i Copa del Rey-semifinalen. Två veckor senare är det dags för CL-returen mot Inter och däremellan ska “Madrassmakarna” även kriga för att behålla sin topp 4-status i La Liga. Vi lär därmed få se vilket virke gästerna är gjorda av.

Den första semin mot Athletic Bilbao spelades i början av februari där jag tyckte att Atlético Madrid var det bättre laget. Framför sin publik på Wanda Metropolitano gjorde Simeones gäng det mesta rätt, problemet var bara att bollen inte ville in. Det rödvita huvudstadslaget vann all form av mätbar underliggande statistik, men Athletic Bilbao vann matchen med 1-0 efter att Berenguer förvaltat en straff på bästa sätt i den första halvleken.

Sedan dess har Atlético Madrid bara vunnit en – förvisso 5-0 mot Las Palmas – av sina fyra senaste tävlingsmatcher vilket reser frågetecken för dagsformen hos gästerna. Jag är dock inte särskilt orolig. Matchen mot Inter var en jobbig sådan, men mot såväl Sevilla som Almería var de tillresta det bättre laget. En annan dag hade de två sistnämnda fighterna renderat i sex poäng istället för en.

I denna retur har Atlético Madrid allt att vinna och den mentala styrkan i Simeones trupp har visat sig stark flera gånger tidigare. Med det sagt finns det ett par jobbiga frågetecken att hantera i personalstyrkan. Azpilicueta är borta från spel sedan tidigare och vill det sig riktigt illa kan även firma Griezmann/Giménez missa resan till San Mamés. Duon tillhör Atléticos viktigaste spelare och utan dessa herrar blir torsdagens uppgift en svårlöst sådan.

Athletic Bilbao har i sin tur Berchiche och Álvarez som tveksamma pjäser, men det ska inte hindra baskerna från att stå för en ansenlig insats framför sin publik. En cupfinal skulle betyda oerhört mycket för de rödvita värdarna som övertygat stort i La Liga under säsongens gång. 1-3 i nacken senast mot Real Betis var dock ett lågvattenmärke och det går inte att utesluta att självförtroendet fått sig en negativ törn efter förlusten. Jag är mest förtjust i “gubben” (etta-tvåa) då Atlético Madrid behöver gå framåt.

Notabla avbräck

Inigo Lekue, Athletic Bilbao (knäseneskada)

Ander Herrera, Athletic Bilbao (knäseneskada)

César Azpilicueta, Atlético Madrid (knäskada)

Thomas Lemar, Atlético Madrid (hälskada)

Osäker till spel

Yeray Álvarez, Athletic Bilbao (ankelskada)

Yuri Berchiche, Athletic Bilbao (knäseneskada)

José María Giménez, Atlético Madrid (muskelskada)

Antoine Griezmann, Atlético Madrid (ankelskada)

Derbyt! - 2. Sporting - Benfica

Semifinaldags i Taca de Portugal - till Topptipset

Det blåser upp till Dérbi de Lisboa i den portugisiska huvudstaden denna torsdag. Sporting och Benfica ser ut att gå ett tvåhästars-race om titeln i Primeira Liga och de bittra stadsrivalerna ska även kampera om en finalplats i Taca de Portugal. Dubbelmötet inleds på Estádio José Alvalade medan returen på Estádio da Luz spelas först i början av april.

Väntan på avgörandet blir således lång, men det kommer inte att råda någon brist på underhållning denna afton. Bägge lagen har ett så gott som optimalt truppläge att förhålla sig till och sett till underliggande statistik är det i princip omöjligt att skilja aktörerna åt i ligaspelet. Jag blir inte förvånad om små marginaler kommer att spela en huvudroll över minst 180 minuter i cupen.

Sporting har på allvar slagit sig in som en konstant på toppen av den portugisiska näringskedjan där Rúben Amorim fått enorm utväxling på flera spelare. Diomande, Inácio, Hjulmand och Goncalves är alla spelare som gjort sig hemmastadda på hög europeisk nivå under Amorims ledning. Det största utropstecknet är dock tveklöst Viktor Gyökeres som fortsätter att vräka in mål i strid ström.

Svensken kommer att kunna välja och vraka bland större drakar när sommarens transferfönster öppnar och Gyökeres kan definitivt bli tungan på vågen under torsdagen. Sporting lär vara revanschsugna efter 3-3 senast mot Rio Ave där onödiga poäng tappades i toppen av ligaspelet. På sin hemmabana bör de hemmahörande kunna ta tag i taktpinnen, men det går inte att anfalla utan baktanke när Benfica står på andra sidan.

Roger Schmidts mannar har gjort 10-1 på sina två senaste ligamatcher. Offensiven är glödhet där spelare som Rafa Silva, Di María, Mário och Leonardo kan sänka vilken motståndare som helst på egen hand. Det går undan när kvartetten sätter fart och Sporting får verkligen se upp när det vankas omställningar. Jag låter den korrekt streckade ettan gå först, men i en troligen målrik semifinal står den inte ensam. Tvåan sluter upp på större system.

Osäker till spel

Paulinho, Sporting (senskada)

Juan Bernat, Benfica (muskelskada)