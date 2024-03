"Kriminellt ojämnt- skrälläge lurar i vassen"

Långfredagens Topptips innehåller 250.000 i extrapengar och blir en åtta matcher lång vistelse i The Championship. Blackburn - Ipswich, Southampton - Middlesbrough och, jodå, Sheffield Wednesday mot Swansea är alla drabbningar som jag ser fram emot. Nedan följer min väg mot åtta gröna bockar!

Höjdaren! - 1. Blackburn - Ipswich

Ipswich övervärderas - till Topptipset

Precis som i Premier League ser den absoluta toppstriden i The Championship ut att bli ett trehästars-race. Southampton får, åtminstone för tillfället, ursäkta. Leeds, Leicester och Ipswich återfinns som topptrio i den engelska andraligan där de två förstnämnda står noterade för 82 poäng vardera. Ipswich är bara en pinne bakom duon och nämnas bör även att Leicester har en match mindre spelad.

Det är förutsättningar som borgar för en minst sagt rafflande avslutning. Ipswich har så här långt stått för en strålande säsong där Kieran McKenna lyckats göra nykomlingarna från League One till en kraft med känning på Premier League. Det är inte illa pinkat av Ole Gunnar Solskjaers gamla lärjunge. Sett till Expected Points är Ipswich i toppen för att stanna och det finns flera spelare som utmärkt sig under säsongens gång.

Firma Luongo/Morsy bildar en svårforcerad duo på mitten som håller rent framför backlinjen. Woolfenden och Davis har sedan utmärkt sig i de bakre leden. Den sistnämnda är redo för Premier League och är redan nu uppe i samma antal assist (14!) som i fjol. Hutchinson, Broadhead och Chaplin är dessutom skickliga i offensiven som övertygat i stort sett hela säsongen.

80 gjorda mål på 38 omgångar är siffror som talar sitt tydliga språk. Med det sagt är Blackburn inga duvungar och här tycker jag att Ipswich streckas för hårt. The Rovers har knappast haft en säsong att hänga upp på väggen, men sedan John Eustace klev in och tog över efter Jon Dahl Tomasson har åtminstone försvarsspelet fått sig ett välbehövligt ansiktslyft.

Segrarna lyser däremot med sin frånvaro, men med lite välbehövliga perspektiv efter uppehållet tror jag att Blackburn kan stå för en stark insats på Ewood Park. I jakten på nytt kontrakt kommer värdarna inte att vika ned sig lättvindigt och jag stämmer inte överens med svenska folket som drar upp tvåan över 55 procent. När allt spelvärde hamnar till vänster gör mina streck detsamma. 1X är ett fräckt drag.

Notabla avbräck

Arnór Sigurdsson, Blackburn (lårskada)

Janoi Donacien, Ipswich (ljumskskada)

George Hirst, Ipswich (lårskada)

Osäker till spel

Harry Leonard, Blackburn (smäll)

Joe Rankin-Costello, Blackburn (benskada)

John Fleck, Blackburn (vadskada)

Brandon Williams, Ipswich (benskada)

Spiken! - 2. Southampton - Middlesbrough

The Saints stämmer i bäcken - till Topptipset

Två lag som inför säsongen hade Premier League, eller åtminstone playoff mot finrummet, som målsättning drabbar samman på sydkusten. Southampton har klarat omställningen efter degraderingen bra och rent spelmässigt finns det få lag som rår på Russell Martins mannar när de har sin dag. Skador och svårigheter med att ta sig ur formdippar har dock inneburit att The Saints har ett gäng poäng upp till topptrion inför återstarten.

Det kan dock skilja så få som två poäng till Ipswich när de rödvita avverkat sina två hängmatcher. Bortsett från Walker-Peters och Stewart som är frågetecken inför långfredagen är truppläget bra och jag känner mig trygg i tron att det är Southampton som kommer att diktera villkoren på St Mary’s Stadium. Inte minst då Martins filosofi bygger på ett massivt bollinnehav.

På sätt och vis är det även Michael Carricks hjärtefråga, men vad gäller förmågan att anpassa sig efter sina motståndare tycker jag att Carrick är strået vassare än kollegan på andra sidan. Jag minns bland annat när Middlesbrough slog Chelsea med 1-0 i FA-cupmatchen på Riverside Stadium där klockorna stannade efter slutsignalen. Kommer gästerna upp i samma nivå här är mycket vunnet.

Med det sagt har även Boro varit förföljda av skador under säsongens gång. Förmodligen mer än något annat lag i The Championship. Forss och Lenihan är bara några av avbräcken inför denna batalj samtidigt som Hackney, Fry och Bangura dras med frågetecken. Med en mer fullskalig trupp redo under större delar av säsongen hade gästerna inte varit så långt efter playoff-platserna som nu är fallet.

Sett till Expected Points är Middlesbrough faktiskt på samma nivå som Southampton, men bortaplan och ett fortsatt ansatt truppläge är faktorer som gör att jag tror att Carrick och company får lämna Hampshire tomhänta. Ettan kommer att streckas hårt men så länge den inte rusar över 70 procent väljer jag att leta skrällar på annat håll. Southampton blir min fulspik denna fredag.

Notabla avbräck

Ryan Fraser, Southampton (knäskada)

Marcus Forss, Middlesbrough (knäseneskada)

Rav van den Berg, Middlesbrough (knäskada)

Darragh Lenihan, Middlesbrough (hälskada)

Tom Smith, Middlesbrough (hälskada)

Osäker till spel

Kyle Walker-Peters, Southampton (muskelskada)

Ross Stewart, Southampton (muskelskada)

Juan Larios, Southampton (knäseneskada)

Hayden Hackney, Middlesbrough (knäskada)

Dael Fry, Middlesbrough (ljumskskada)

Josh Coburn, Middlesbrough (ljumskskada)

Alex Bangura, Middlesbrough (benskada)