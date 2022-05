"Londonderby - fördel för Kulusevskis Spurs"

Derbyt! - 1. Tottenham - Arsenal Spurs tar poäng Med tre omgångar kvar att spela skiljer det fyra poäng mellan dessa två lag till Arsenals fördel och Tottenham behöver därmed vinna denna match om en fjärdeplats ska vara realistiskt. Närmast kommer de vitklädda från en mycket stabil insats borta mot Liverpool. 1-1 slutade den tillställningen till slut efter att Heung-Min Son satt dit Tottenhams mål. En spelare som gör en ruggigt stark säsong. Jürgen Klopp sa efter den matchen att han inte gillade sättet som Antonio Conte får sitt lag att spela fotboll på, men det går inte att förneka att det ger resultat. Tottenham spelar med ett tätt försvar där Bentancur och Höjbjerg ligger som sköld framför. När motståndarna då använder för många spelare i försöken att bryta ner Spurs kontrar de med Kulusevski, Son och Kane. Den kanske bästa omställningstrion i hela ligan. Arsenal har vunnit fyra raka matcher och kopplat ett fast grepp om fjärdeplatsen. Första halvleken senast mot Leeds var den bästa The Gunners gjort på väldigt länge. De rödvita ledde med 2-0 efter 45 minuter och spelade dessutom med en man mer på banan efter Luke Aylings vansinnestackling. Ändå blev det spännande efter att Arsenal släppt in 1-2 på en fast situation och på övertid släppt till ytterligare en chans. Slarvigt värre! Båda Arsenals mål i matchen gjordes av Eddie Nketiah som har konkurrerat ut Lacazette på topp. Första målet var en riktig bjudning från Meslier, men det är andra gången på kort tid som Nketiah har utnyttjat en tavla av motståndarna. Det är anfallarens löpvilja och snabbhet som sätter honom i de positionerna. Han kan skapa en del chanser här med tillsammans med Ödegaard, Martinelli och Saka, men jag har svårt att se spelare som Holding och Cedric stoppa Tottenhams topptrio. Det var en tid när Tottenhams supportrar fasade för derbyn mot Arsenal, men nuförtiden har de inget att vara rädda för. Tottenham har sju raka derbyn mot Arsenal på hemmaplan i ligaspelet utan att förlora. Det innebär att de The Gunners aldrig har vunnit på hemmalagets nya arena. Den sviten bryts knappast här. Besökarna lär dessutom vara nöjda med ett kryss som håller avståndet ner till sina värsta rivaler. 1X ska därför vara tillräckligt. Missar matchen Sergio Reguilón, Tottenham (ljumskskada)

Matt Doherty, Tottenham (knäskada)

Oliver Skipp, Tottenham (ljumskskada)

Japhet Tanganga, Tottenham (knäskada)

Thomas Partey, Arsenal (muskelskada)

Kieran Tierney, Arsenal (knäskada) Osäker till spel Ben White, Arsenal (knäseneskada)

Skrällchansen! - 2. Real Sociedad - Cádiz Real Sociedad överstreckas Real Sociedad gör en svag avslutning på säsongen och kommer närmast från fyra raka matcher utan seger. Det har gjort att chansen till Champions League i praktiken är borta och nu gäller det istället att säkra en plats i Europa League. Med tre pinnar ner till sjuan Villarreal är det inget som kan tas för givet. Speciellt inte då de blåvita får klara sig utan flera viktiga kuggar denna torsdag. Alexander Isak, som för övrigt har varit iskall hela säsongen, är avstängd och det är även Robin Le Normand. Dessutom är spelare som Mikel Oyarzabal och Ander Barrenetxea skadade. Visst finns det fortfarande klass i truppen hos spelare som David Silva, Alexander Sörloth och Rafinha, men Alguacil har förtvivlat svårt att få sitt lag att prestera. I helgen blev det förlust mot bottenlaget Levante. Cádiz krossade Elche med 3-0 i sin helgmatch och ligger på säker mark i La Liga. Det är dock inte speciellt långt ner till Mallorca under strecket så det skulle behövas några poäng till för att säkra kontraktet i det spanska finrummet. Mot Elche satte Cádiz dit samtliga tre mål under matchens sista tio minuter. Det var Negredo, Sobrino och Lozano som skrev in sig i målprotokollet och det är en skicklig offensiv trio. Oussama Idrissi och Lucas Pérez är två andra lirare som vet vart målet är beläget och ett fullt motiverat bortalag kommer inte ge sig utan en kamp här. Formen får sägas vara bra då endast tre av de tolv senaste ligamatcherna har slutat med förlust. Under den perioden har Cádiz tagit poäng av lag som Sevilla, Barcelona, Valencia och Villarreal. De lär inte rädas Real Sociedad heller. Visst ska hemmalaget gälla som favoriter hemma i San Sebastián, men inte i närheten av så stora som tipparna vill få det till. Ettan ser ut att streckas minst 15 procentenheter för högt och då går det inte att backa hemmasegern. Jag plockar därför med alla tecken redan från start där högersidan rensar magiskt. Missar matchen Alexander Isak, Real Sociedad (avstängd)

Robin Le Normand, Real Sociedad (avstängd)

Mikel Oyarzabal, Real Sociedad (knäskada)

Carlos Fernández, Real Sociedad (knäskada)

Ander Barrentxea, Real Sociedad (knäseneskada)

Fali, Cádiz (höftskada) Osäker till spel Nacho Monreal, Real Sociedad (knäskada)

Varazdat Haroyan, Cádiz (axelskada)