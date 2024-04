"Målrik tillställning - Hammarby sätts på prov"

Höjdaren! - 1. Hammarby - Elfsborg

Måndagens allsvenska höjdpunkt hämtas från Tele2 Arena där Hammarby tar sig an Elfsborg. De förstnämnda ska försöka resa sig efter 0-2 i baken mot Malmö FF medan de sistnämnda hoppas spinna vidare på 1-0-segern mot Västerås. Sett till den spelmässiga prestationen finns det dock inte särskilt mycket som Jimmy Thelin och dennes adepter tar med sig från uppgiften i gurkstaden.

Elfsborg blev kvävda av Västerås som ströp ytorna för omställningar och det ska också påtalas att VSK brände en straff precis innan Söderberg slog in det avgörande 1-0-målet. Att ändå vinna trots att spelet inte stämmer kan i viss mån vara en styrka, men så här tidigt på säsongen vill boråsarna inte leva på små marginaler. En av anledningarna till att det inte fungerar som det ska kan mycket väl vara att Thelin ryktas vara på väg bort.

Smålänningen sägs vara nära en flytt till Aberdeen i sommar medan Oscar Hiljemark och Peter Wettergren ryktas vara högaktuella som ersättare. Hur det blir med den saken återstår att se, men jag blir inte förvånad om Elfsborg fortsätter att blanda högt med lågt innan ett definitivt besked ges. Mot ett offensivt lagt Hammarby bör gästerna hur som helst kunna trivas med matchbilden.

Bajen fick inte mycket att stämma i Skåne där Malmö FF kunde montera ned Kim Hellbergs gäng utan större bekymmer. Faktum är att de grönvita knappt kom till en enda vettig målchans under hela matchen. Steget som togs i premiären mot Kalmar (3-1) suddades således ut på Eleda Stadion, men det lär å andra sidan innebära stor revanschlusta hos Hammarby denna måndag.

Winthers knäskada är ett blytungt besked då mittbacken inlett betryggande, men skönt för Hellberg är åtminstone att Kurtulus är tillbaka från skada. 24-åringen kommer att bli en oerhört viktig del i backlinjen. Just de bakre leden kommer att ställas på prov i båda lagen denna måndag och jag har svårt att se något annat än en målrik tillställning framför mig. Krysset lämnas därför därhän till förmån för “gubben” (etta-tvåa).

Frederik Winther, Hammarby (knäskada)

Dennis Collander, Hammarby (knäskada)

Per Frick, Elfsborg (smäll)

Marc Llinares, Hammarby (muskelskada)

Favoriten! - 2. Värnamo - Malmö FF

MFF streckas hårt - till Topptipset

Efter en del om och men kommer matchen mellan Värnamo och Malmö FF att spelas på Borås Arena. Kommunen har inte lyckats få Finnvedsvallen i speldugligt skick och de många turerna runt den nya arenan har knappast tagit sin sista vända. Det blir därmed tredje gången i rad som smålänningarna beträder konstgräset i Borås sedan Allsvenskan drog igång.

I premiären mot Elfsborg hämtade Värnamo upp 0-2 till 2-2 på just denna arena för att sedan falla tillbaka med 1-2 mot GAIS senast det begav sig. Noterbart från dessa fighter – och gruppspelsmatcherna i Svenska Cupen – är att de vitblå haft svårt att ta sig till klara målchanser. Värnamo skapade under 0,5 xG mot Elfsborg, målen föll via två långskott, medan över 1,0 xG mot GAIS till stor del berodde på att de tilldelades en straff.

Zeljkovic förvaltade densamma och står således noterad för två baljor, men anfallaren och hans kamrater behöver skruva på detaljerna i den sista tredjedelen om detta inte ska bli en säsong i uppförsbacke. Mot ett lag av Malmö FF:s kaliber kommer Värnamo att få ägna större delen av matchen i försvarande kostym, men att spela på omställningar kan samtidigt passa Zeljkovic och company.

Malmö FF kommer närmast från 2-0 mot Hammarby vilket var en minst lika imponerande insats som den i premiären mot Norrköping. Defensivt sett var den definitivt strået vassare. Rydströms gäng stängde ner Bajen fullständigt och sanningen att säga var det närmare både 3-0 och 4-0 till “Di Blåe” än en reducering för Hammarby. Starten har således varit strålande för de regerande mästarna.

Truppläget inför resan till Borås går heller inte att klaga på. Vecchia, Tinnerholm och Moisander är borta från spel medan Christiansens medverkan är ett frågetecken, men på plussidan är Oliver Berg tillbaka efter sina skadebekymmer. Det ger MFF ytterligare en dimension i offensiven. Vid en ansenlig insats lämnar skåningarna detta äventyr med tre poäng, men till runt 80 procent är tvåan väl hårt streckad. Jag gör även plats för det resande krysset

Emin Grozdanic, Värnamo (knäskada)

Martin Olsson, Malmö FF (avstängd)

Stefano Vecchia, Malmö FF (ryggskada)

Oscar Lewicki, Malmö FF (knäskada)

Anton Tinnerholm, Malmö FF (ljumskskada)

Niklas Moisander, Malmö FF (armskada)

Jonathan Rasheed, Värnamo (käkskada)

Hugo Bolin, Malmö FF (sjukdom)

Anders Christiansen, Malmö FF (matchotränad)