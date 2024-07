Norrköping får det svettigt mot Djurgården

Helgarderingen! - 1. Norrköping - Djurgården

Kan Peking stoppa blödningen? - till Topptipset

Det har varit en stökig första vår för det nygifta paret Andreas Alm och IFK Norrköping. Östgötarna har släppt in flest mål av alla och förpassades ned på direktnedflyttningsplats efter att Kalmar vann under söndagen. Missnöjet har varit ljudligt från alla håll, inte minst inifrån spelartruppen. Arnór Traustason har talat om att han har större ambitioner och ska ha intresse från både Italien och Tyskland. Det ska dock inte stoppa hans medverkan här.

Det kollektiva försvarsspelet har varit prio ett när “Snoka” laddat inför hösten. I träningsmatchen mot Göteborg tog det bara några minuter innan David Andersson, son till “Super-Bosse”, tvingades kapitulera. Därefter visade kamratföreningen upp en helt annan trygghet och 0-1 stod sig. Andersson lär inte vakta buren här. Inte heller Oscar Jansson, vars monstersvit ser ut att brytas. David Mitov Nilsson har nämligen hämtats från Sirius.

Djurgården gör sig redo för ett nytt Europaäventyr och är parallellt det enda lag som ser ut att ha någon chans på att kunna rubba Malmö i toppen. Gurbanli och Bergvall har lämnat medan Patric Åslund anslutit från Västerås för att konkurrera om den sistnämndes tidigare plats i elvan. Hampus Finndell, som är tillbaka från ett lån i Eintracht Braunschweig, är inte aktuell för spel. Detsamma gäller Rasmus Schüller, som inte är helt fit efter fotoperationen.

DIF-supportrarna väntar otåligt på att nyss nämnde “Super-Bosse” ska öppna på lädret och hämta in ytterligare spets inför hösten. Där finns redan Gulliksen, Hümmet, Nguen och Fallenius, som alla utmärkte sig under våren. Gustav Wikheim, som kanske inte motsvarat förväntningarna, ådrog sig årets tredje gula i derbyhaveriet mot Hammarby (0-3) och tvingas stå över reprisen på guldmatchen från 2019.

Fortsätter “Peking” på den inslagna vägen kan hösten bli riktigt svettig. Känslan är emellertid att de har mått bra av lite semester och kommit tillbaka till träningsplanen med ny tro, ny fokus och ny energi. Motgångshanteringen är under all kritik, men förutsatt att värdarna inte släpper in en tidig påse ska de ses med goda möjligheter att bjuda upp till kamp på den nylagda plastmattan. Jag målar tvärs över!

Notabla avbräck

Jakob Ortmark Ouro, Norrköping (korsbandsskada)

Laorent Shabani, Norrköping (vilas)

Piotr Johansson, Djurgården (korsbandsskada)

Rasmus Schüller, Djurgården (fotskada)

Hampus Finndell, Djurgården (vilas)

Osäker till spel

Anton Eriksson, Norrköping (okänt)

Draget! - 2. Västerås - Häcken

Dags för retroaktiv utdelning - till Topptipset

Det fanns två tydliga statistiska outliers under den allsvenska våren. Den ena är Halmstad, som samlat ihop en handfull segrar utan att förtjäna det. Den andra är Västerås. Hyllade Kalle Karlsson har byggt vidare på spelet som syntes under fjolåret i Superettan och enligt de underliggande måtten tillhör VSK det absoluta toppskiktet när det kommer till skapade chanser. Ändå stod de på fyra futtiga kassar framåt inför vårsäsongens avslut.

Där fick Kalmar känna på grönvit vrede. Ketchupeffekten var total. Mattéo Ahlinvi hoppade in och hängde dubbla pytsar samtidigt som Patric Åslund stod för 1+1 och var en frontfigur i sin avskedsföreställning. 4-0-segern innebar att västmanlänningarna äntrade uppehållet med en tro om att de kan resa sig under hösten. Jag har stundvis bländats av liret, inte minst från mittfältsdirigenten Marcus Linday, och säger sannerligen inte emot.

Paco Johansen har haft Högmos stora skor att fylla. Ett otacksam uppgift med skyhöga förväntningar, i synnerhet då mittfältsnavet Samuel Gustafson följde med tränaren till Japan. Trots att det bara skiljer några ynka poäng upp till pallen är känslan att Häcken inte riktigt är i närheten av de gångna säsongernas nivå. Bollinnehavet är stort, men leder inte nödvändigtvis till drösvis med chanser. Därtill är defensiven svajig.

Den unge serben Nikola Zecevic hämtades in för dyra pengar för att läras upp av Even Hovland, men har haft segdragna ljumskproblem och är ännu inte spelklar. “Getingarna” tvingas likaså att klara sig utan Brusberg, Barrett Laursen, Jansson och Hrstic. Inga ohanterliga tapp, men det försämrar coach Johansens alternativ i ett scenario där han behöver göra byten för att förändra matchbilden.

Hisingsgängets bortaspel har varit knackigt med tre raka förluster mot Kalmar, Häcken och GAIS. Nu väntar Hitachi Energy Arenas syntetiska underlag, vilket näppeligen betyder att de gulsvarta kommer att känna sig som hemma. Jag spår att hemmalaget sätter full fart från start och dreglar över det magiska värde som erbjuds till vänster. Upp till 30 procent är ettan en riktigt häftig chansspik som jag inte förmår att säga nej till!

Notabla avbräck

Simon Gefvert, Västerås (korsbandsskada)

Nikola Zecevic, Häcken (ljumskskada)

Isak Brusberg, Häcken (ljumskskada)

Jacob Barrett Laursen, Häcken (hamstringskada)

Sigge Jansson, Häcken (huvudskada)

Srdjan Hrstic, Häcken (sjukdom)