"Risk för poängtapp - England har det fortsatt svårt"

Favoriten! - 1. Danmark - England

Viktiga poäng på spel i Frankfurt - till Topptipset

Danmark gick in i EM-premiären mot Slovenien med gott gry efter genrepssegrar mot bland annat Sverige och Norge, men efter 1-1 mot slovenerna spårade segertåget ur för en afton. Rent spelmässigt var danskarna det bättre laget och Eriksens vackra 1-0-mål i den 17:e minuten följde så långt matchbilden. Efter halvtidsvilan blev dock de rödvita väl försiktiga i sin framtoning.

Slovenien åt sig in i matchen ju längre den led och hotade bland annat danskarna genom livsfarlige Sesko. Den väldige anfallaren hade ett rungande skott i stolpen som skakade om hela det danska försvaret. På samma väg fortsatte matchbilden och jag tyckte inte att det var orättvist när Janza satte 1-1 bakom Kasper Schmeichel med mindre än en kvart kvar till 90 minuter.

Med tanke på att Serbien gick på pumpen mot England var inte en pinne hela världen för danskarna, men det ger samtidigt onödig nerv i de kommande fighterna mot just England och Serbien. The Three Lions står på menyn i Frankfurt denna torsdag och vid varsin ansenlig insats tycker jag att detta är Englands match att förlora. De vitklädda behöver samtidigt höja sig jämfört med vad som gestaltades i premiären.

1-0 mot ett relativt starkt Serbien är en resultatmässigt godkänd premiär, men Gareth Southgate får alltjämt ut väldigt lite av det enorma offensiva kunnandet som truppen besitter. Åsikterna om det engelska landslaget kommer att vevas i oändlighet, men med Bellingham, Kane, Saka, Foden och Alexander-Arnold i truppen bör britterna åstadkomma mer än drygt 0,55 xG mot ett lag av Serbiens kaliber.

Huruvida det var premiärnerver som satte käppar i hjulen för den spelmässiga insatsen låter jag vara osagt, men jag tror knappast att Southgate vill att sitt herrskap ska leva på marginalerna i ytterligare en tillställning. Jag räknar med att England steppar upp en nivå och anser således tvåan vara en vettig utgång. På mindre system kan britterna spikas, på de större tar krysset plats som säkerhetsbälte.

Osäker till spel

Luke Shaw, England (muskelskada)

Höjdaren! - 2. Spanien - Italien

Fördel Spanien i Gelsenkirchen - till Topptipset

Spanien och Italien avgick med varsin mer eller mindre väntad trepoängare från sina respektive premiärer. Italiens seger mot Albanien var på förhand väntad medan Spaniens 3-0 mot Kroatien slog mig med häpnad. Spanjorerna var dock ruskigt effektiva på den sista tredjedelen samtidigt som kroaterna turades om att bränna den ena högkaratiga målchansen efter den andra.

Luis de la Fuente valde att låta spanjorerna dela på bollinnehavet – faktum är att det var första gången på över 16 år som Spanien torskade bollinnehavet i en tävlingsmatch – med Zlatko Dalic gäng och det går knappast att kritisera förbundskaptenen för det taktiska draget. Spaniens höga press borgade bland annat för att firma Williams/Yamal kunde trycka av i djupled efter bollvinster.

Tillsammans med Morata hotade ynglingarna Kroatiens backlinje gång efter annan och jag blir inte förvånad om Italien såras på samma sätt. Framför allt inte då Spalletti och company mer än gärna startar sina anfall långt bak i banan. Med det sagt kanske Gli Azzurris förbundskapten väljer att skruva på sitt spelsätt genom att slå längre bollar på den fysiskt starka Scamacca.

Italien besitter förmågan att ta sig till motståndarmålet på flera olika sätt, men resan dit kommer att bli jobbig med tanke på Spaniens aggressiva försvar. Jag vill dock inte skriva av italienarna hur som helst. Moralen som byggdes när 0-1 vändes till 2-1 mot Albanien ska inte underskattas och det finns tillräckligt med kunnande i Spallettis trupp för att göra det svårt för Spanien.

I min bok förtjänar La Roja sitt favoritskap och när ettan ser ut att hålla sig inom rimliga gränser är det en rimlig utgång. Spaniens högstanivå slår troligen Italiens dito på fingrarna, men med hänsyn till att delad pott kan vara godkänt för båda lagen är krysset ett tecken jag gärna har med på större system. Mer än så ska dock inte behövas. 1X ramar in gruppfinalen i Grupp B.