Sirius står för motståndet - då helgarderas Malmö

Att tänka på

Kupongen går i mål natten mot lördagen.

Roskilde är nykomlingar i den danska andraligan.

Slask Wroclaw tog i fjol lika många poäng som mästarna Jagiellonia.

Deportivo Riestra slog självaste River Plate med 2-0 i föregående omgång.

Spikförslag

Nordsjälland - Fjolårets toppstrid i den danska Superligaen blev en nagelbitare hela vägen in i den sista omgången. Nordsjälland missade till slut Europaplatserna efter en svag avslutning med tre raka utan seger, men när finrummet står redo att tinas upp igen tror jag att de rödgula inleder på bästa sätt. Truppen är fylld av spetsspelare där Nygren, Harder och Ingvartsen sticker ut från mängden. Samma spets finns inte hos nykomlingen Aalborg som slår ur kraftigt underläge på Right to Dream Park. Oscar Hiljemarks gamla lag har vad som krävs för att hålla sig kvar men trots nykomlingars tendens att överraska i inledningen tror jag att detta blir en övermäktig uppgift. Ettan står stadigt på egna ben.

Avstängningar på tipset

Rodrigo Fernández (Newell’s Old Boys)