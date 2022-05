Höjdaren! - 1. Djurgården - Malmö FF Skadedrabbat Malmö får problem Malmö FF åkte på säsongens första förlust borta mot AIK i en match som slutade 2-0 till solnaiterna. Det var spelmässigt en helt jämn match, men Gnaget var något mer effektiva. MFF saknade mängder av spelare då och truppläget är osäkert här också. Johan Dahlin tvingades utgå i paus senast och är ett osäkert kort. Det är även Anders Christiansen, Isaac Kiese Thelin och Oscar Lewicki. Däremot ska Lasse Nielsen vara tillbaka efter sin sjukdom. Det behövs då Dennis Hadzikadunic, som sett så bra ut under inledningen av seriespelet, är avstängd efter att ha dragit på sig tre gula kort. Nielsen tar troligen plats bredvid Chalus i mittförsvaret och även om det är två skickliga spelare är det en duo som inte gjort speciellt många minuter ihop. På mittfältet finns klass i Rakip och Pena och längst fram bör Toivonen och Birmancevic starta. Vilka som lägger beslag på övriga positioner beror mycket på vilka som är tillräckligt friska för att spela. Djurgården följde upp 2-2 mot Helsingborg med 0-0 borta mot Elfsborg och ligger tre pinnar bakom Malmö FF i tabellen. Truppläget är dock betydligt bättre hos Järnkaminerna. På deras helgträning var det endast Elliot Käck som inte kunde delta vilket innebär att Kim Bergstrand och company i princip kan ställa sin starkaste elva på benen hemma på Tele2 Arena. Ett ställe där de har tagit tio poäng på fyra matcher. Unge Isak Hien har fått stort förtroende av Djurgårdsledningen och lär starta bredvid Hjalmar Ekdal i mittförsvaret. Med Piotr Johansson och Pierre Bengtsson på kanterna har DIF ett av seriens allra bästa ytterbackspar. Finndell, Schüller och Eriksson är en mittfältstrio som känner varandra väl och som ska kunna vinna slaget om mitten. Längst fram har Blåränderna många fina alternativ som Haksabanovic, Edvardsen, Radetinac, Asoro och Holmberg. Dessa två lag möttes i semifinalen av Svenska Cupen och då vann skåningarna med 1-0. Det ska dock sägas att det var en match som Djurgården dominerade ganska kraftigt och med så mycket skavanker som finns i bortalagets trupp tror jag att det är hemmalaget som tar tag i taktpinnen igen. Djurgården har tre vinster och ett kryss på sina fyra senaste allsvenska hemmamöten med MFF. Stockholmarna vinner igen. Etta! Missar matchen Elliot Käck, Djurgården (oklart)

Dennis Hadzikadunic, Malmö FF (avstängd)

Niklas Moisander, Malmö FF (knäskada)

David Edvardsson, Malmö FF (knäskada)

Adi Nalic, Malmö FF (knäskada) Osäker till spel Isaac Kiese Thelin, Malmö FF (ljumskskada)

Anders Christiansen, Malmö FF (lårskada)

Johan Dahlin, Malmö FF (vadskada)

Oscar Lewicki, Malmö FF (lårskada)

Sören Rieks, Malmö FF (ljumskskada)

Måstematchen! - 2. Newcastle - Arsenal Mittbackskris i Arsenal Arsenal hade ingen lyckad kväll i torsdagens derby mot ärkerivalen Tottenham, som också är konkurrenten om den så viktiga fjärdeplatsen. I den första halvleken fick The Gunners en minst sagt mjukt dömd straff och ett mer korrekt rött kort mot sig och efter det var matchen såklart över. Holding är nu avstängd och i slutet av matchen satte Gabriel sig ner och höll sig om låret. Kan inte heller brassen delta här har Arsenal problem. Ben White är precis tillbaka från en skada och det är inte helt säkert han klarar av att spela 90 minuter. Om White bedöms vara i tillräckligt gott skick ställer gästerna troligen upp med en backlinje bestående av Cedric, Tomiyasu, White och Tavares. Det är verkligen ingen säker kvartett. I övrigt lär vi få se samma lag som spelade mot Spurs, det vill säga Xhaka och Elneny på mitten med Ödegaard, Saka, Martinelli och Nketiah framför. Newcastle kommer från två raka förluster där den senaste matchen mot Manchester City slutade med en rejäl överkörning. Peps lärjungar vann den bataljen med 5-0, men det är knappast någon skam att förlora stort mot City. Det är något Arsenal vet allt om. En del skador stör fortfarande The Magpies, men Callum Wilson är tillbaka från skada och ska ses med bra chans att starta här. Det gör genast de svartvitas offensiv betydligt bättre och ihop med Saint-Maximin och Almirón ska han kunna hitta luckor på detta svaga bortaförsvar. Även Kieran Trippier är återställd och han lär ta Emil Krafths plats på högerbacken. Med tanke på Trippiers förflutna har han säkerligen inget emot att skjuta bort Arsenal från fjärdeplatsen. Mittfältet ser däremot svagare ut då både Shelvey och Willock riskerar att missa matchen. Arsenal har allt att spela för. Tar de sex poäng på sina två avslutande matcher är fjärdeplatsen deras. Motivationen talar för The Gunners tillsammans med det faktum att de har haft väldigt lätt för Skatorna på senare år. Newcastle är dock bättre än vad de har varit på länge och även fast de inte har något att spela för lär värdarna vilja avsluta snyggt i sin sista hemmamatch för säsongen. Tvåan ser ut att streckas på tok för högt och då måste samtliga tecken ges utrymme. Missar matchen Jamal Lewis, Newcastle (ljumskskada)

Joseph Willock, Newcastle (knäskada)

Federico Fernández, Newcastle (knäskada)

Rob Holding, Arsenal (avstängd)

KIeran Tierney, Arsenal (knäskada)

Thomas Partey, Arsenal (muskelskada) Osäker till spel Jonjo Shelvey, Newcastle (vadskada)

Ryan Fraser, Newcastle (knäseneskada)

Isaac Hayden, Newcastle (knäskada)

Gabriel, Arsenal (knäseneskada)