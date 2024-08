Spikar inte Real förrän de är varma i kläderna - kan straffas av Atalanta

Höjdaren! - 1. Real Madrid - Atalanta

Häftigt möte i Warszawa - till Topptipset!

Ett riktigt spektakel tornar under onsdagen upp på Nationalstadion i Warszawa. De regerande Champions League-mästarna, Real Madrid, drabbar samman med de regerande Europa League-mästarna, Atalanta, i Supercupfinalen där spanjorerna ges ett tungt favoritskap av såväl oddsmakarna som det svenska folket. Det är inte svårt att förstå varför.

Under sommaren har Carlo Ancelotti och company tvingats vinka adjö till Marín, Joselu, Fernández och Kroos, men med nyförvärv som Endrick och Mbappé går det knappast någon nöd på spanjorerna. Thomas Tuchel sade en gång att man ställs mot en större aura än ett fotbollslag när Real Madrid står på andra sidan och frågan är om något lag någonsin haft det lika väl förspänt som Los Blancos anno 2024/25?

Truppen kryllar av supertalanger eller färdiga världsklasspelare på precis samtliga positioner och i vanlig ordning behöver Real Madrid inte spela särskilt bra men ändå lyckas få med sig segrar. Det troligaste utfallet är att de vitklädda går och vinner titelmatchen i den polska huvudstaden, men innan Real är varma i kläderna spikar jag knappast ettan till vilken procent som helst på neutral mark.

Atalanta kan mycket i sina bästa stunder vilket italienarna visade i Europa League. La Dea klädde av Jürgen Klopps Liverpool på Anfield och straffade dessutom Bayer Leverkusen så att det stod härliga till i finalen. Gasperini är en taktiker ut i fingerspetsarna och jag räknar inte bort att 66-åringen vinner matchen i matchen mot landsmannen på andra sidan tränarbänken.

Scamacca och Scalvini saknas båda för Atalanta, men just i den här enskilda matchen tycker jag att Godfrey och Retegui passar utmärkt som ersättare såvida Gasperini inte vänder sig åt andra spelare. Den sistnämnda duon har fysiken som signum och klarar de blåsvarta av att ligga rätt i sina positioner går det att straffa Real Madrid i omställningsspelet. Alla tecken och skrälljobb blir min rek.

Notabla avbräck

David Alaba, Real Madrid (knäskada)

Gianluca Scamacca, Atalanta (knäskada)

Giorgio Scalvini, Atalanta (knäskada)

Osäker till spel

Teun Koopmeiners, Atalanta (transferbegäran)

Nicoló Zaniolo, Atalanta (hälskada)

Spiken! - 2. Leeds - Middlesbrough

Tungt favoritskap för Leeds - till Topptipset!

Helgens premiäromgång i The Championship gjorde ingen besviken. Under fredagen slog Blackburn Derby med 4-2 innan lördagens Londonderby på The Den såg Mileta Rajovic avgöra för Watford (3-2 mot Millwall) i den 90:e minuten. Burnley slog sedan Luton med hela 4-1 i måndagens tungviktsmöte och jag noterar också 3-3 mellan Leeds och Portsmouth samt Middlesbroughs 1-0-seger mot Swansea.

Delad pott på hemmaplan mot en nykomling kan tyckas illavarslande för Leeds, men här ska det föras till protokollet att The Peacocks slaktade Pompey rent spelmässigt. Farkes gäng bombarderade Portsmouth med den ena målchansen efter den andra och borde egentligen vunnit med stora siffror. Skönt för Leeds är att det omgående ges chans till revansch när Middlesbrough gästar Elland Road i Ligacupen.

Boro kommer i sin tur från 1-0 hemma mot Swansea, men matchbilden var inte vad jag på förhand förväntade mig. Walesarna är förvisso ett bollförande lag under Luke Williams vingar, men att Michael Carricks Middlesbrough i princip bara skulle ägna sig åt omställningar var oväntat. De rödvita gjorde det emellertid med den äran då de vann xG med klara siffror, men här blir det tuffare emot.

Carrick ser ut att få undvara Forss, Smith och Lenihan på grund av skador och jag tycker fortfarande att det saknas eldkraft i offensiven för att kunna mäta sig med de allra bästa. Hamilton är ett spännande nyförvärv från Manchester City samtidigt som Carrick är en tränare jag håller väldigt högt, men det skiljer trots allt en hel del upp till Leeds högstanivå.

Daniel Farke kan mycket väl bestämma sig för att rotera i sin startelva jämfört med premiären mot Portsmouth, men då kan tysken å andra sidan kasta in lirare som Bamford, Piroe, Rothwell och Aaronson som inledde bänken i helgen. Truppbredden är en enorm styrka hos “Påfåglarna” som tar retroaktiv revansch efter lördagens poängtapp. Ettan spikas på Elland Road.

Osäker till spel

Marcus Forss, Middlesbrough (muskelskada)

Tommy Smith, Middlesbrough (hälskada)

Darragh Lenihan, Middlesbrough (ankelskada)

