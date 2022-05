"Storklubbens återkomst efter fyra år i andraligan"

Jumbon! - 1. GIF Sundsvall - Mjällby Lång resa för Mjällby GIF Sundsvall har haft en minst sagt turbulent vår. Först gick den tilltänkta målkungen Linus Hallenius sönder och därefter exploderade Linnér-gate redan efter en omgång av Allsvenskan. Som lök på laxen har Giffarna haft svårt att hävda sig i det svenska finrummet och de står faktiskt på blygsamma tre poäng efter åtta spelade matcher. Med det är Sundsvall jumbo i tabellen och de behöver alla poäng de kan få. Närmast kommer Giffarna från en pinsam insats mot IFK Norrköping där de låg under med 0-4 redan i paus. Det enda positiva med den matchen var att Saku Ylätupa hittade nätet och han behöver fortsätta leverera tillsammans med Pontus Engblom. Nu är det hemmaplan som gäller och där har Sundsvall inte varit så pjåkiga undantaget första matchen här mot Hammarby som slutade 1-5. Det är också på NP3 Arena säsongens enda seger (1-0 mot Kalmar) har tagits. Mjällby var med i täten av Allsvenskan efter några omgångar, men har fallit tillbaka en del mot slutet. 0-2 mot Malmö FF följdes upp av 1-1 mot Värnamo och det var en poäng som inte kändes helt rättvis. Smålänningarna svepte över de gulsvarta i våg efter våg i den matchen och tog också ledningen tidigt. Det dröjde hela vägen till den 95:e minuten innan inhopparen Herman Johansson kunde trycka in kvitteringen. Mamudo Moro fick också hoppa in mot Värnamo efter en skadekänning och 27-åringen ska vara fit for fight igen. En viktig pjäs som inledde den allsvenska säsongen med mål i två raka omgångar. Samtidigt finns det rejäl konkurrens på topp. Rasmus Wiedesheim-Paul och Albin Mörfelt, som båda har lånats in från den norska ligan, är två intressanta spelare. I övrigt är David Löfquist tillbaka efter sin avstängning senast. Mjällby har ett något bättre lag i grunden, men det är en lång resa från Blekinge upp till Sundsvall. Konstgräs är inte heller det underlag som passar Brännans mannar bäst. Med det i åtanke tycker jag inte det känns helt riktigt att tvåan ska vara uppe kring 50 procent och snurra. Jag väljer istället att utgå från vänster och plocka med alla tecken först på det stora systemet. Missar matchen Linus Hallenius, GIF Sundsvall (knäskada)

Andreas Andersson, GIF Sundsvall (knäskada)

Taylor Silverholt, Mjällby (oklart)

Viktor Gustafsson, Mjällby (nyckelbensskada)

Kvalet! - 6. Hamburg - Hertha Berlin Hamburg går upp Hertha Berlin har haft en hemsk säsong där ingenting alls har fungerat. Det kombinerat med ordentlig turbulens utanför planen gör att huvudstadsklubben har hamnat i en situation där de riskerar degradering till Zweite Bundesliga. I den första kvalmatchen mot Hamburg kunde de inte utnyttja hemmaplan utan förlorade med 0-1. Ett mål som kanske inte var en tavla, men helt otagbart var det inte från Oliver Christensens sida. Jarstein och Schwolow är fortfarande skadade och det kan kosta Hertha platsen i Bundesliga. Individuellt är truppen annars rätt okej. Belfodil såg skarp ut i första mötet och hade en boll inne som blev bortdömt för offside. Serdar, Tousart och Boyata är tre andra lirare som knappast hänger med ner i andraligan om det blir degradering. Dessutom startade Boateng, Jovetic och Richter alla på bänken senast. Hamburg har ett helt annat go i laget och självförtroendet är på topp efter fem raka segrar. Dessutom är de inne i en sådan period när precis allting studsar med, något som målet för några dagar sedan är ett bra bevis på. Ludovit Reis överlappade då och slog ett inlägg som seglade hela vägen in i bortre gaveln. Det blev väldigt vackert, men oavsett vad Reis själv säger var det knappast meningen. Robert Glatzel hölls i strama tyglar i den tillställningen och hade svårt att komma till chanser, men där har annars Hamburg en riktig måltjuv. 22 mål blev det totalt i serien vilket är hans klart bästa notering i karriären. Glatzel startade på topp mellan Jatta och Kittel senast det begav sig. En trio som ska kunna få ut mer av sitt spel på klassiska Volksparkstadion. Det blir något att bita i för Boyata och company. Allt pekar mot att det blir degradering för Hertha Berlin som bara vann tre av 17 bortamatcher i Bundesliga denna säsong. En svit som måste brytas nu om det ska bli fortsatt spel i högstadivisionen. Jag håller dock Hamburg högre och tror att de löser biffen. Ettan är första tecken att rita ned, men då även krysset räcker för värdarna ska även det plockas med. Missar matchen Márton Dárdai, Hertha Berlin (höftskada)

Rune Jarstein, Hertha Berlin (knäskada)

Alexander Schwolow, Hertha Berlin (lårskada)

Anssi Suhonen, Hamburg (benbrott)

Tim Leibold, Hamburg (knäskada) Osäker till spel Marcel Lotka, Hertha Berlin (hjärnskakning)

Davie Selke, Hertha Berlin (muskelskada)

Lukas Klunter, Hertha Berlin (axelskada)

Dong-jun Lee, Hertha Berlin (knäskada)