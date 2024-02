Succélagets oväntade förlust

Att tänka på

Sheffield Wednesday har presterat bättre fotboll än vad fem raka tävlingsmatcher utan seger gör gällande. X2 är lockande tecken mot Coventry.

Semifinalerna i Copa del Rey spelas som dubbelmöten. Ett mer utvilat Mallorca gillas hemma mot Real Sociedad som i lördags fick slita ont i ligan mot Girona.

Det skiljer två divisioner mellan Sochaux och Rennes till de sistnämndas fördel.

Tillsammans med två andra lag snittar Bolton flest poäng på bortaplan i League One.

Spikförslag

Leeds - Flera lag i The Championship står inför viktiga vägskäl när returerna i FA-cupens fjärde runda tar vid denna vecka. Leeds krigar för att ta sig tillbaka till Premier League medan motståndarna Plymouth har skapat sig andrum ned till bottenstriden i samma liga. Baserat på detta kan The Pilgrims gå in i denna retur med gott mod, men det ska sägas att Leeds dominerade med eftertryck i den första akten. En annan dag hade The Peacocks tagit sig vidare utan omspel och även om ligan finns i gästernas bakhuvud har jag svårt att se Farkes gäng tappa kontrollen om mötet på Home Park. Leeds kolossalt starka offensiv ror avancemanget i hamn. Spikad tvåa.

Avstängningar på tipset

Liam Kitching (Coventry)