"Superstjärnan är långt ifrån densamma"

Åtta olika ligor i sju olika länder är vad som utgör fredagens Topptips. Mina personliga favoriter hittas i La Liga, Serie A och The Championship där tipparna säkerligen kommer att spika favoriter som Barcelona och Leeds. Jag väljer dock att gå en annan väg. Häng med för att ta reda på vilken det är!

Skrällen! - 1. Barcelona - Mallorca

Barca övervärderas grovt - till Topptipset

Jag var stormförtjust i Barcelonas förutsättningar mot Athletic Bilbao i söndags. Tvåan spikades med god feeling på Europatipset där både odds och procent gick i min favör precis innan matchstart. Det dröjde dock inte länge innan molnen började hopa sig på min, för dagen, rödblå himmel. Efter 25 minuter klev De Jong av med en skada och strax innan halvtidsvilan var det dags för Pedri att gå samma öde till mötes.

De båda mittfältarna har fått sina säsonger spolierad av skador och jag är orolig för att Pedris kropp redan är så pass belastad att hans karriär inte når de höjder som uppenbarligen finns där. Utan två av sina mest kreativa spelare förstördes Barcelonas rytm och toppmötet med Athletic Bilbao slutade mållöst. I min bok var Barca det bättre laget, men det vill sig helt enkelt inte för Xavis gäng.

Sett till Expected Points är katalanerna på samma nivå som Real Madrid, men det blir allt annat än enkelt att knapra in de åtta poäng som skiljer upp till ärkerivalen inför fredagens möte med Mallorca. Den stundtals snedvridna balansen är ett problem som jag ofta återkommer till när det gäller Barcelona och det går heller inte att snacka bort truppläget som något annat än kritiskt.

Pedri och De Jong kommer inte spel mot öborna och Blaugrana får dessutom klara sig utan Gavi, Balde, Araújo och möjligen även Torres. Då börjar det hastigt och lustigt att bli ont om alternativ i de främre leden. Lewandowskis prestationsnivå är långt ifrån densamma den här säsongen jämfört med tidigare år och jag blir inte förvånad om Mallorca lyckas hålla polacken i schack i Katalonien.

Öbornas försvarsspel är normalt deras signum och även om bortaspelet inte går under samma kategori kan jag inte blunda för förutsättningarna. Aguirres gäng har det bättre ställt vad gäller truppläget och stärkta efter den säkrade finalplatsen i Copa del Rey samt 1-0-segern senast mot Girona håller jag skrällchansen som relativt rimlig denna fredag. Alla tecken åker med i hopp om en knall.

Notabla avbräck

Ronald Araújo, Barcelona (avstängd)

Frenkie de Jong, Barcelona (ankelskada)

Pedri, Barcelona (knäseneskada)

Gavi, Barcelona (knäskada)

Alejandro Balde, Barcelona (senskada)

Marcos Alonso, Barcelona (ryggskada)

Omar Mascarell, Mallorca (avstängd)

Pablo Maffeo, Mallorca (knäskada)

Osäker till spel

Ferrán Torres, Barcelona (lårskada)

Draget! - 3. Sheffield Wednesday - Leeds

The Owls står inte chanslösa på Hillsborough - till Topptipset

Korten har kastats om i The Championship där väldigt mycket har hänt i de olika ändarna av tabellen. Leicester och Ipswich är långt ifrån lika överlägsna i toppen som de var under hösten och bortsett från slagpåsen Rotherham är mer eller mindre 13(!) lag inblandade i bottenstriden av den engelska andraligan. Vi går således mot en minst sagt rafflande avslutning i vår.

För inte många månader sedan såg Sheffield Wednesday ut att stå med minst ett ben i League One, men efter Danny Röhls inträde på tränarbänken har The Owls verklighet kastats omkull. Tysken har sin bakgrund i Red Bull-skolan och det är inte ovanligt att de blåvita sårar sina motståndare via en aggressiv press. Fem segrar på de sex senaste är väldigt imponerande siffror.

Sheffield Wednesday besitter numera även förmågan att betvinga sina motståndare via eget bollinnehav. Det fanns inte på kartan för ett par månader sedan, men Röhls tränargärning kan inte berömmas nog. Skulle detta ändå sluta med degradering kommer 34-åringen att gå högvilt bland klubbar i The Championship under sommarens transferfönster. På tal om tyska tränare står en sådan på andra sidan denna fredag.

Daniel Farke förfogar över ligans förmodligen bästa offensiva uppsättning i Leeds, men när The Peacocks reser till stålstaden kommer de inte att få en centimeter i onödan. Detta blir något av årets match för Sheffield Wednesday som tagit 25 av sina totalt 38 poäng på den erkänt svårspelade hemmabanan. Även om Leeds besitter kapacitet nog för att lämna kvällen med tre poäng har jag inte blivit imponerad av de senaste prestationerna

1-1 mot Huddersfield var underkänt då gästerna spelade i numerärt överläge hela den andra halvleken. Det följdes förvisso upp med 1-0 senast mot Stoke, men det var knappast en tillställning som skvallrade om att Leeds är på väg mot storformen. Jag tror att Sheffield Wednesday kan bjuda upp till kamp och lockas således av garderingar. Hela spannet och injobb av minst en hemmapinne blir mitt val

Notabla avbräck

Juan Delgado, Sheffield Wednesday (höftskada)

Kristian Pedersen, Sheffield Wednesday (benskada)

Pascal Struijk, Leeds (ljumskskada)

Stuart Dallas, Leeds (benskada)

Osäker till spel

Josh Windass, Sheffield Wednesday (muskelskada)

Callum Paterson, Sheffield Wednesday (hjärnskakning)

Jamie Shackleton, Leeds (sjukdom)