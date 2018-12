Svettig kväll för Watford mot Manchester City

Spiken - 1. Bournemouth - Huddersfield

Hemmaseger på sydkusten!

Bournemouth stod för en gedigen insats borta mot Manchester City i lördags. Som väntat räckte det dock inte till poäng utan The Cherries fick lämna Eastlands med en 1-3 förlust. Betydligt bättre chans i kvällens möte mot Huddersfield när de rödsvarta är tillbaka på sydkusten.

Här gäller det att bryta en negativ trend för Eddie Howe och hans mannar. Förlusten mot City var den fjärde raka, men då ska det sägas att motståndet varit tuffast möjliga i tre av dessa fyra matcher. I de båda senaste förlusterna på Vitality Stadium, mot Arsenal och Manchester United, kunde dessutom mycket väl Bournemouth ha fått med sig poäng.

Jefferson Lerma återkommer efter avstängning här vilket är ett mycket viktigt tillskott. Callum Wilson visar samtidigt fortsatt fin form och är efter helgens mål uppe på sju totalt i Premier League. Med det ligger 26-åringen på en delad femteplats i skytteligan. Även Joshua King har visat fin form med fem mål på elva framträdanden.

I Huddersfield finns det ingen naturlig målskytt. The Terriers har bara mäktat med nio mål på 14 matcher och är med det sämst i Premier League. Formen har ändå varit på uppåtgående då de blåvitrandiga hade tre raka matcher utan förlust innan helgens möte mot Brighton. Där blev det dock 1-2 i baken efter att The Seagulls vänt på tillställningen tack vare en utvisning på Hudds Steve Mounié. Anfallaren från Benin är således avstängd här.

Vitality Stadium har Huddersfield inga goda minnen av. Sex besök på arenan de senaste åtta åren har inte gett någon seger. I fjol fick gästerna lämna arenan med svansen mellan benen. Callum Wilson hade då stor show och stod för ett hattrick i en match som slutade 4-0, detta trots att Simon Francis visades ut i slutet av den första halvleken.

Lika stora siffror bör det inte bli här men en hemmatriumf känns väldigt trolig på förhand. Bournemouth har visat upp ett fint spel genomgående under säsongen och kommer The Cherries upp i samma nivå här ska det bära till seger. Håller sig ettan under 60 procent är det ett singelstreck för mig.

Missar matchen

Adam Smith, Bournemouth (knäskada)

Steve Mounié, Huddersfield (avstängd)

Osäker till spel

Dan Gosling, Bournemouth (knäskada)

Höjdaren - 4. Watford - Manchester City

City kör över som vanligt!

Det blev alltså ytterligare en seger för Manchester City i lördags när Bournemouth slogs tillbaka på hemmaplan. De regerande mästarna har därmed sex raka triumfer i Premier League och är alltjämt obesegrade den här säsongen. Allt tyder på att de ljusblå förblir det efter tisdagens match på Vicarage Road.

Hemmalaget Watford såg bra ut till en början och var säsongens kanske största utropstecken. Den senaste tiden har det dock gått betydligt tyngre för The Hornets. En poäng på de fyra senaste och endast ett mål framåt. Då ska det sägas att spelschemat inte varit speciellt tufft även om tre av dessa varit bortamatcher.

En spelare som Roberto Pereyra öppnade säsongen lysande men formen har svalnat rejält för den kreativa argentinaren. Det är anledningen till att han inte spelar i en större klubb för högstanivån hos 27-åringen är otroligt hög. Här kommer han starta men däremot får Javi Gracia klara sig utan mittfältaren Etienne Capoue som är avstängd. Även Daryl Janmaat är fortsatt osäker till spel trots att ytterbacken är tillbaka i träning.

För City finns två tunga namn på skadelistan, Kevin de Bruyne och Benjamin Mendy. Dessutom missade Sergio Agüero helgens match och är tveksam till spel. Trots bortfallen kan Pep Guardiola välja och vraka bland världsspelare och mönstra ligans bästa startelva.

Ben Foster i hemmamålet kommer få en svettig kväll, var så säker. Watford har blivit avklädda av City de senaste inbördes mötena och har kammat noll på sex försök sedan de tog klivet upp till Premier League 2015. På sex matcher mot de ljusblå giganterna har hela 20 mål släppts in, där de två senaste hemmamatcherna slutat med pinsamma 0-5 och 0-6.

Att ett formsvagt Watford ska kunna stå upp mot ligans bästa och mest stabila lag känns närmast som utopi. City gör ytterst sällan snedsteg och lär knappast göra det på Vicarage Road. Spika tvåan oavsett streckning!

Missar matchen

Etienne Capoue, Watford (avstängd)

Kevin de Bruyne, Manchester City (knäskada)

Benjamin Mendy, Manchester City (meniskskada)

Claudio Bravo, Manchester City (hälskada)

Osäker till spel

Daryl Janmaat, Watford (matchotränad)

Tom Cleverley, Watford (hälskada)

Sebastian Prödl, Watford (benskada)

Younes Kaboul, Watford (fotskada)

Sergio Agüero, Manchester City (muskelskada)

Alexander Zinchenko, Manchester City (ansiktsskada)