Toppmöte - Isaks Newcastle får problem igen

Inte mycket slår en mitt i veckan-omgång från Premier League. Under tisdagen inleds det engelska finrummets 22:a omgång där bland annat Arsenal, Brighton och Aston Villa ska in i leken. Jag väljer att gardera den största av dessa favoriter i hopp om att utdelningen ska skjuta i höjden. The Championship och AFCON tar oss i mål!