Trots hemmaplan - United inte favoriter

Fem svenska matcher, varav tre allsvenska, kombineras med fotboll från England, Italien och Spanien. I Premier League spelas måndagens stormatch när fullpoängaren Tottenham besöker Old Trafford och Manchester United. Även i Serie A vankas det ett hett möte när Roma tar emot svårspelade Atalanta på Olimpico. Lycka till!

Höjdaren - 1. Manchester United - Tottenham

Fördel Spurs i stormöte

Den tredje omgångens stormatch i Premier League ska gå av stapeln under måndagen när Manchester United välkomnar Tottenham till The Theatre of Dreams.

United åkte på en tung förlust senast mot Brighton (2-3) efter att ha släppt in tre mål på en halvlek för första gången sedan 2015. Försvaret såg virrigt ut och framåt saknades både fart och tyngd. Det är tydligt att allt inte står rätt till och att det är interna stridigheter som stör i klubben.

Det är dock inte bara i United det varit turbulent. Även Tottenham har störts inför måndagens möte efter att målvakten och lagkaptenen Hugo Lloris åkt fast för rattfylla. Klubben har knappast varit nöjda över fransmannens beteende och det återstår att se vad det för med sig. Blir Lloris av med kaptensbindeln eller rentav petad?

Spurs säsongsöppning har annars varit relativt intetsägande. Sex poäng efter två spelade omgångar är naturligtvis fullt godkänt men spelet har lämnat en hel del övrigt att önska. Christian Eriksen har sett relativt formsvag ut och Harry Kane har missat lika mycket som han brukar i augusti. Skyttekungen fick dock måla senast mot Fulham vilket bör ha släppt en hel del knutar inför denna match.

Londonlaget känns som det mer homogena och ska trots allt ses med goda chanser på Old Trafford. Det som talar emot är att de haft väldiga problem på arenan de senaste åren och förlorat fem raka matcher. De tre senaste i Premier League har dock slutat 1-0 till hemmalaget efter att Tottenham varit väl så bra.

Krysset känns kanske allra mest troligt på förhand och är det tecken som ska plockas först. Därefter ser jag ändå tvåan som mest intressant då jag håller Tottenham som det bättre laget för stunden. Jag chansar bort ettan och spelar X2!

Missar matchen

Alexis Sánchez, Manchester United (ljumskskada)

Sergio Romero, Manchester United (knäskada)

Heung-Min Son Tottenham (landslagsuppdrag)

Osäker till spel

Antonio Valencia, Manchester United (vadskada)

Nemanja Matic, Manchester United (magproblem)

Marcos Rojo, Manchester United (smäll mot huvud)

Victor Wanyama, Tottenham (knäskada)

Skrällen? - 7. Roma - Atalanta

Atalanta tar poäng på Olimpico?

Måndagen bjuder på en riktig godbit från Italien och Serie A. Robins Olsens Roma välkomnar Glenn Strömbergs gamla klubb Atalanta till Olimpico!

Roma och inte minst Robin Olsen fick en skön start på säsongen. Giallorossi spelade en tuff match borta mot Torino som böljade fram och tillbaka. Slutligen visade Edin Dzeko sin klass och slog in matchens enda mål på volley i den 89:e minuten. Det såg dock ganska taffligt ut på flera håll, inte minst från Javier Pastore och Kevin Strootman som inte alls kom till sin rätt på mittfältet. Nyförvärvet och talangen Justin Kluivert var dock en fin injektion när han kom in i den andra halvleken.

I veckan har Kevin Strootman ryktas bort från Rom till Rudi Garcias Marseille. Holländaren lär således inte komma till spel här. Däremot kommer Di Francesco ha nyförvärvet Steven Nzonzi tillgänglig denna måndag, men det mest troliga är nog att den före detta Atalanta-spelaren Bryan Cristante, som gjorde ett övertygande inhopp mot Torino senast, tar Strootmans startplats.

Atalanta har öppnat säsongen starkt! Bergamo-klubben blev den första omgångens stora vinnare i Serie A, där Papu Gómez sänkte nykomlingen Frosinone med sina två mål och två assist. Matchen slutade 4-0 till de blåsvarta. Det har även gått bra för Atalanta i Europa League-kvalet, där La Dea krossat Sarajevo (10-2) och Hapoel Haifa (6-1). Det blev dock bara 0-0 i torsdags hemma mot FC Köpenhamn, trots massiv dominans med bland annat elva skott på mål och ett mål felaktigt bortdömt.

Gasperini har gjort ett fantastiskt jobb i Atalanta efter att han skrev på för Bergamo-klubben 2016. La Dea har de två senaste åren kvalificerat sig för Europaspel och ska även denna säsong ha alla chanser att aspirera på dessa platser. Laget ser även starkt ut med framförallt en superintressant offensiv. Förutom Gasperinis nummer tio, Papu Gómez, finns bland annat Musa Barrow, Duvan Zapata och Josip Ilicic. Den sistnämnda ser dock ut att få vänta med säsongsdebuten då slovenen dras med sjukdomsproblem.

De senaste åren har Atalanta varit en riktigt svår nöt att knäcka för Giallorossi. I fjol slutade det med varsin bortaseger, men sett till de sju senaste mötena har Roma vunnit blott en av dessa. För att hitta senaste gången Roma tog tre poäng mot Atalanta på Olimpico får vi gå tillbaka till våren 2014.

Spelmässigt imponerade inte Roma i premiären, även fast det blev tre poäng. Därför är det svårt att köpa den hårda streckningen på hemmalaget. Atalanta är lite av Giallorossis “boogie-team” och med tanke på hur pass bra gästerna såg ut förra veckan bör både krysset och tvåan plockas med omgående. Måla på med alla tecken!

Missar matchen

Josip Ilicic, Atalanta (illamående)

Marco Varnier, Atalanta (korsbandsskada)

Osäker till spel

Diego Perotti, Roma (vristskada)

Marco Tumminello, Atalanta (vristskada)

José Luis Palomino, Atalanta (ljumskskada)