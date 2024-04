"Trots många frågetecken - Bayern vinner mot Real"

Temperaturerna skjuter i höjden från och med denna vecka. Inledningen av maj betyder dessutom att det är dags för semifinaler i Champions League. Under tisdagen drabbar Bayern München samman med Real Madrid i en förmodat sevärd tillställning på Allianz Arena. Det och mycket annat följer i analysen!

Höjdaren! - 1. Bayern München - Real Madrid

Agnarna ska sållas från vetet i Tyskland - till Topptipset

Jag gick emot både Bayern München och Real Madrid i sina respektive kvartsfinaler mot Arsenal och Manchester City. Då klev giganterna fram och visade vad rutin i Champions League-sammanhang faktiskt betyder. Bayern München neutraliserade Arsenal på Allianz Arena där Thomas Tuchel slog Mikel Arteta på fingrarna i den taktiska kampen. 1-0-segern var rättvis och bar till semifinal.

På Etihad Stadium hade Real Madrid det desto tuffare emot mot Manchester City. Los Blancos låg i spelmässigt underläge i stort sett hela returen, men efter gediget försvarsarbete och en ganska stor gnutta tur kunde spanjorerna till slut bärga avancemanget efter straffar. Carlo Ancelotti var av förklarliga skäl nöjd med defensiven efter slutsignalen och medgav att den parkerade bussen var i stort sett det enda alternativet i Eastlands.

Med det sagt gjorde huvudstadslaget mycket av det lilla bollinnehavet de hade. Jude Bellingham agerade targetspelare längst fram och trots sin ringa ålder finns det få grejer som engelsmannen inte klarar av. Jag tycker inte att det är fel att benämna Bellingham som världens just nu bästa fotbollsspelare. Tillsammans med Vinícius Júnior och Rodrygo hoppas Bellingham kunna såra Bayern München denna tisdag.

Det kommer dock inte att bli en enkel uppgift. Thomas Tuchel är en cynisk taktiker ut i fingerspetsarna och är en av världens främsta, om inte den främsta, tränare i dessa sammanhang. Tysken lyckas alltid gräva fram motståndarnas svagheter och ser sedan till att sina adepter spelar på dessa över 90 minuter. Mot Arsenal firade Bayern stora triumfer bakom engelsmännens ytterbackar och jag blir inte förvånad om samma metodik bär långt mot Real Madrid.

Tuchel coachade sitt dåvarande Chelsea med den äran mot just spanjorerna när det begav sig i semifinalen säsongen 2020/21. Det är en psykologisk faktor som inte ska underskattas. Med det sagt har Bayern ett jobbigt skadeläge där Coman är borta medan Laimer, de Ligt, Musiala, Sané, Upamecano och Gnabry dras med frågetecken. Jag tror dock inte att samtliga missar denna drabbning. Real Madrid är utan ett par kuggar i defensiven och ettan är mitt första tecken på Allianz Arena. Tvåan hänger med på större system.

Notabla avbräck

Sacha Boey, Bayern München (höftskada)

Kingsley Coman, Bayern München (ljumskskada)

Dani Carvajal, Real Madrid (avstängd)

Thibaut Courtois, Real Madrid (knäskada)

David Alaba, Real Madrid (knäskada)

Osäker till spel

Konrad Laimer, Bayern München (ankelskada)

Matthijs de Ligt, Bayern München (knäskada)

Jamal Musiala, Bayern München (senskada)

Leroy Sané, Bayern München (ljumskskada)

Serge Gnabry, Bayern München (knäseneskada)

Dayot Upamecano, Bayern München (ankelskada)

Skrällen! - 2. Coventry - Ipswich

Ipswich övervärderas - till Topptipset

Jag spikade Ipswich på lördagens Stryktips, ett val jag inte hade gjort om med facit i hand. Kieran McKennas manskap visade skakiga ben när det gällde som mest trots att förutsättningarna knappast kunde varit bättre. Mot ett slitet Hull fick Ipswich bara med sig 3-3 och sanningen att säga var det ett missvisande resultat. “Tigrarna” vann nämligen xG och framför allt xT – bättre mätverktyg för en enskild match – med relativt klara siffror.

Det ska också föras till protokollet att Ipswich hade ledningen vid inte mindre än tre tillfällen. Hirst nätade direkt i sin comeback och fick även sällskap av talangen Hutchinson som bidrog med en doppietta. Även om det räckte föga var det välkomnande besked för McKenna som hoppas att duon – tillsammans med bland annat Chaplin, Davis och Burns – kan bidra när resan går till Midlands.

Ipswich har fortfarande en direktplats till Premier League i egna händer och vid händelse av tre poäng denna tisdag skiljer det lika många pinnar ned till Leeds inför den sista omgången. I densamma ställs Ipswich mot Huddersfield på hemmaplan, en uppgift som The Tractor Boys ska kunna lösa. Fyra raka utan seger gör dock att jag, till skillnad från det svenska folket, inte vågar kasta mig över tvåan.

Coventry må just ha fått se sin säsong gå i spillror på bara ett par dagar, men när det stämmer för The Sky Blues tillhör de ett av ligans allra bästa lag. På tal om ligans allra bästa är det Mark Robins som basar över de ljusblå. Jag håller Robins otroligt högt som tränare och är övertygad om att han inte hade gjort bort sig i Premier League. Det var under en viss Robins som det tog fart för Viktor Gyökeres.

Coventrys tabellmässiga brist på motivation kan ses som både en nackdel och en fördel. Jag väljer att gå på det sistnämnda spåret. Friheten att kunna spela ut i säsongens näst sista hemmamatch mot en minst sagt gedigen motståndare borde kunna sporra värdarna till en ansenlig insats. Kitching, Sakamoto och möjligen även Torp är tunga avbräck, men jag vill ändå ge plats åt Coventry. Alla tecken och injobb av den spelvärda vänstersidan blir mitt val.

Notabla avbräck

Liam Kitching, Coventry (avstängd)

Luis Binks, Coventry (hälskada)

Tatsuhiro Sakamoto, Coventry (ryggskada)

Fabio Tavares, Coventry (knäskada)

Brandon Williams, Ipswich (benskada)

Janoi Donacien, Ipswich (ljumskskada)

Osäker till spel

Victor Torp, Coventry (magskada)