SVENSKKOLLEN: Gigovic såg rött - nu stängs domaren av på livstid

OBS! Siffrorna efter spelarnas namn och klubblag anger tävlingsmatcher(cup/liga) och antalet gjorda mål. För målvakter är det antalet hållna nollor istället för mål. För att vara med i Svenskkollen ska man spela i en högstaliga, eller i en andraliga i England, Italien, Frankrike, Spanien eller Tyskland. Spelare som är låsta till ett annat landslag är inte med på listan.

BELGIEN

Gustav Engvall, KV Mechelen – 11/0

Anfallaren rehabiliterar sitt knä efter en operation.

Kerim Mrabti, KV Mechelen – 32/7

Spelade som offensiv mittfältare och gjorde sitt första mål på tre månader i ligan när Kortrijk besegrades med 1-4 på bortaplan. Under den perioden har Mechelen klättrat från sextonde till åttonde plats i Jupiler Pro League.

Victor Wernersson, KV Mechelen – 9/0

Fast på bänken i matchen mot Kortrijk.

Erdin Demir, Zulte-Waregem – 0/0

Demir har inte varit med i truppen på hela säsongen.

BULGARIEN

Pa Konate, Botev Plovdiv – 9/1

Vänsteryttern blev varnad när Botev föll mot bottenlaget Slavia Sofia med 0-1.

Kevin Höög Jansson, Botev Plovdiv – 7/0

Mittbacken hoppade in under slutkvarten mot Slavia.

CYPERN

Junes Barny, EN Paralimniou – 10/0

EN Paralimniou bröt förlusttrenden och spelade mållöst mot Doxa Katokopias, som ligger åtta poäng före på säker mark. 31-åringen spelade 87 minuter på innermittfältet.

DANMARK

Patrik Carlgren, Randers FC – 28/9 nollor

Carlgren höll nollan mot Midtjylland och stod även när Randers tog sig till final i danska cupen efter 1-1 i returen mot Aarhus (3-1 sammanlagt). De möter SønderjyskE den 13 maj i klubbens första cupfinal sedan 2013.

- Det betyder jättemycket. Det är kul att alla grabbar i laget får vara med om en cupfinal. Det blir en tuff match mot SønderjyskE, men det är bara att gå in och spela för att vinna. Vi ska njuta av den matchen, säger Carlgren till Fotbollskanalen.

Karl-Johan Johnsson, FC Köpenhamn – 26/6 nollor

Målvakten satt på bänken för tredje matchen i följd när FCK spelade 2-2 mot Nordsjælland. 31-åringen säger till Discovery att han ser sig som den bästa målvakten i klubben, enligt bold.dk.

- Det är självklart tufft, men det är så det är. Jag får kämpa vidare och försöka att vinna tillbaka min plats, säger Johnsson om situationen.

Joel Andersson, FC Midtjylland – 18/0

Högerbacken spelade i semifinalreturen mot SønderjyskE som Midtjylland överraskande förlorade med 3-0. Det sammanlagda resultatet 3-1 gör att FCM missar cupfinalen. Andersson följde upp med 90 nya minuter i det mållösa mötet med Randers.

Jens Cajuste, FC Midtjylland – 33/1



Mittfältaren byttes ut i den 59:e minuten i cupsemin. Cajuste fick sedan spela lite mer än en timme mot Randers och blev varnad innan han byttes ut.

Simon Hedlund, Brøndby – 26/6

Efter att ha startat samtliga matcher under året fick 27-åringen istället hoppa in under slutkvarten mot Aarhus. Brøndby är fyra poäng bakom Midtjylland i mästerskapsserien.

Oskar Fallenius, Brøndby – 3/0

Mittfältaren kom inte med i truppen för andra matchen i rad.

Jacob Rinne, Aalborg BK – 24/6 nollor

Målvakten blev skadad i den förra omgången och missade matchen mot Vejle.

Tim Prica, Aalborg BK – 19/1

Prica blev kvar på bänken i 1-1-matchen mot Vejle.

Oscar Hiljemark, Aalborg BK – 7/1

28-åringen har missat inledningen av nedflyttningsserien på grund av en lättare muskelskada. AaB toppar och har åtta poäng ner till Lyngby på nedflyttningsplats.

Niklas Backman, Aarhus GF – 5/0

Mittbacken gjorde comeback efter knäskadan i den förra ligaomgången, men stod över cupmötet med Randers och den senaste matchen mot Brøndby.

William Eskelinen, Aarhus GF – 6/0 nollor

Med förstamålvakten Kamil Grabara tillbaka efter sjukdom satt Eskelinen på bänken i de två matcherna förra veckan.

Pierre Bengtsson, Vejle BK (utlånad från FC Köpenhamn) – 21/0

Vänsterbacken spelade 90 minuter i matchen mot Aalborg.

Diego Montiel, Vejle BK – 14/2



25-åringen har inte varit med i Vejles senaste trupper.

Daniel Svensson, FC Nordsjälland – 16/0

Vänstermittfältaren byttes ut i den 80:e minuten i bortamatchen mot FCK.

Emil Holm, SønderjyskE – 8/1

20-åringen nickade in sitt första ligamål för klubben i 1-1-mötet mot Odense. Kort senare, i den 69:e minuten, blev högeryttern utbytt efter att ha kolliderat med målvakten i samband med målet. Hans lag har fyra poäng ner till nedflyttningsplatserna. Holm börjar etablera sig i Superligaen efter övergången från IFK Göteborg i februari.

- Jag tycker att det är en mer fysisk liga och en jämnare liga än allsvenskan. Det är bara tolv lag i danska ligan. Så varje match blir jämnare liksom. 1-0-vinster, 2-1-vinster, säger han till Fotbollskanalen.



Robin Olsen, Everton (utlånad från Roma) – 11/3 nollor

Med Jordan Pickford tillbaka efter skada hamnade Olsen på bänken i 2-2-matchen mot Tottenham.

Victor Nilsson Lindelöf, Manchester United – 37/1

Mittbacken spelade 90 minuter både i Europa League-returen mot Granada (2-0) och i 3-1-vinsten mot Burnley. Han fick betyget 7/10 i tidningen Manchester Evening News efter den förra matchen och en sexa för insatsen mot Burnley. Man United är tvåa i Premier League och möter Roma i EL-semin efter det sammanlagda resultatet 4-0 mot Granada.

Emil Krafth, Newcastle United – 17/0

Satt på bänken under 3-2-vinsten hemma mot West Ham.

Joel Mumbongo, Burnley – 7/0

Anfallaren spelade med U23-laget i förra veckan veckan.

Viktor Gyökeres, Coventry City (utlånad från Brighton) – 30/4

Anfallaren spelade 18 respektive 30 minuter mot Rotherham och Barnsley. I tidningen Coventry Telegraph fick Gyökeres betyget 6,5/10 för den förra matchen och en sjua efter den senare. Tack vare segrar i dessa två matcher har Coventry åtta poäng ner till Rotherham under nedflyttningsstrecket.

Pontus Jansson, Brentford – 20/0

Mittbacken spelade 90 minuter i det mållösa mötet med Millwall.

Ken Sema, Watford – 38/6

Watford förlorade mot Luton med 1-0 och Sema byttes ut efter 79 minuter. Yttermittfältaren fick betyget 4/10 i Watford Observer. Med fyra matcher kvar är Watford sex poäng före Swansea som jagar en direktuppflyttningsplats. Championship-ettan Norwich är efter helgens resultat klar för spel i Premier League nästa säsong.

Viktor Johansson, Rotherham United – 18/3 nollor

Vaktade målet när hans lag föll med 0-1 mot bottenkonkurrenterna Coventry och Birmingham. Rotherham har fyra poäng upp till Derby på säker mark med två matcher färre spelade.

FINLAND

Calle Svensson, IFK Mariehamn – 3/0

Spelade första halvlek i träningsmatchen mot FC Inter som IFK förlorade med 1-0.

Jakob Tånnander, HJK Helsingfors – 0/0

Målvakten stod i träningsmatchen mot AC Oulu (4-0).

Gustaf Backaliden, SJK – 5/0

Anfallaren hoppade in till den sista halvtimmen i träningsmatchen mot KPV (3-0).

Philip Hellqvist, KuPS – 0/0

Den finska ligan inleds till helgen.

FÄRÖARNA

Daniel Björkman, KÍ Klaksvík – 3/0

Spelade 90 minuter i toppmötet med Víkingur som Klaksvík vann med 1-2.

FRANKRIKE

Niclas Eliasson, Nimes - 26/4

Yttern fick nöja sig med ett inhopp i den 83:e minuten hemma mot Strasbourg i söndags. Nimes spelade 1-1 och laget ligger fortsatt på kvalplats ner till Ligue 2.

Zeidane Inoussa, Caen - 4/0

Unge talangen var inte med i truppen till veckans A-lagsmatch. Caen ligger på plats 16 i Ligue 2.

Isak Pettersson, Toulouse - 2/2

Toulouse har drabbats av flera covid-fall den senaste tiden, och Pettersson missade även den gångna veckans match. Laget vann med 1-0 hemma mot Chateauroux i helgen och ligger tvåa i Ligue 2.

FÖRENADE ARABEMIRATEN

Samuel Armenteros, Fujairah FC - 23/9

Nahir Besara, Hatta FC - 10/1

Uppehåll till i början av maj.

GREKLAND

Daniel Sundgren, Aris – 28/0

Högerbacken startade och spelade 58 minuter när Aris slog Panathinaikos med 2-1 på bortaplan i söndags. Laget ligger tvåa i den grekiska mästerskapsserien.

Muamer Tankovic, AEK Aten - 32/7

Forwarden missade 3-1-segern mot Asteras Tripolis i söndags på grund av en skada, enligt grekiska medier. Tankovic sägs missa även den kommande matchen mot Panathinaikos. AEK ligger fyra i mästerskapsserien.

ISLAND

Sebastian Starke Hedlund, Valur – 11/1

Coronarestriktioner på Island resulterade i ett tre veckors uppehåll för fotbollen i landet. Ligaspelet drar igång i slutet av april.

Johannes Vall, Valur - 1/0

Coronarestriktioner på Island resulterade i ett tre veckors uppehåll för fotbollen i landet. Ligaspelet drar igång i slutet av april.

Emil Berger, Leiknir - 3/2

Coronarestriktioner på Island resulterade i ett tre veckors uppehåll för fotbollen i landet. Ligaspelet drar igång i slutet av april.

ITALIEN

Zlatan Ibrahimovic, Milan - 24/17

Forwarden var avstängd mot Genoa i helgen. Då vann Milan med 2-1. Laget ligger tvåa i ligan. Enligt rapporter i italienska medier är 39-åringen bara detaljer ifrån en förlängning med Milan.

Dejan Kulusevski, Juventus – 39/6

Kulusevski hoppade in i den 68:e minuten i 1-0-förlusten mot Atalanta i söndags. Juventus ramlade ner till plats fyra i Serie A på grund av nederlaget.

Riccardo Gagliolo, Parma – 27/2

Backen var avstängd när Parma förlorade med 4-3 i viktiga bottenmatchen mot Cagliari i helgen. Nu är Gagliolo även skadad, enligt Corriere dello Sport. Laget är nästjumbo i Serie A och har tio poäng upp till säker mark.

Albin Ekdal, Sampdoria – 28/2

Mittfältaren skadade sig under landslagssamlingen senast och spelade inte mot Hellas Verona (3-1-seger) i helgen. Sampdoria ligger tia i Serie A.

Mattias Svanberg, Bologna – 29/5

Landslagsmittfältaren spelade 66 minuter mot Spezia i söndags och hann med att bli tvåmålsskytt. Bologna vann med 4-1. Laget ligger elva i Serie A.

Samuel Gustafson, Cremonese – 29/0

Cremonese har hunnit spela två matcher sedan senaste svenskkollen. Gustafson spelade 69 minuter mot Empoli (2-2) förra tisdagen och därefter gjorde han 77 minuter mot Monza (förlust med 2-1) i lördags. Cremonese ligger elva i Serie B.

Marcus Rohdén, Frosinone – 26/2

Spelade 59 minuter när Frosinone föll med 2-0 mot Pordenone i lördags. Resultat innebär att motståndaren gått om Frosinone i tabellen och att Rohdéns lag ligger på plats 15 i Serie B. Man har bara tre poäng ner till negativt kval numera.

John Björkengren, Lecce - 20/1

Mittfältaren spelade hela matchen när Lecce vann med 2-1 borta mot Vicenza i lördags. Lecce ligger fortsatt tvåa i Serie B, och innehar därmed en direktplats upp till Serie A i dagsläget.

JAPAN

Emil Salomonsson, Avispa Fukuoka - 12/3

Högerbacken spelade 60 minuter mot Kawasaki Frontale (1-3-förlust) i onsdags, och då satte han ett frisparksmål. Därefter spelade han hela matchen mot Tokyo i lördags (seger med 1-0).

KANADA

Alexander Achinioti Jönsson, Forge FC, 0/0

Ligaspelet har inte dragit igång än.

Erik Zetterberg, FC Edmonton, 0/0

Ligaspelet har inte dragit igång än.

KINA

Sam Larsson, Dalian Professional – 0/0

Ligaspelet har inte dragit igång än. Larsson ryktas vara aktuell för en flytt hem till IFK Göteborg i sommar.

Marcus Danielson, Dalian Professional – 0/0

MALTA

Bahrudin Atajic, Gzira United FC - 9/2

Idrottsevenemang är förbjudna på Malta och fotbollsförbundet har beslutat att ställa in resten av säsongen. Tabellen efter 23 omgångar gäller som sluttabell och därför är Gzira klart för Europa Conference League-kval till hösten. Laget slutade trea i ligan.

NEDERLÄNDERNA

Simon Gustafson, Utrecht – 16/1

Utrecht har inte spelat sedan senaste svenskkollen. Laget ligger sjua i Eredivisie.

Emil Bergström, Utrecht – 6/0

Utrecht har inte spelat sedan senaste svenskkollen.

Sebastian Holmén, Willem II – 29/1

Willem II har inte spelat sedan senaste svenskkollen.

Ramon Pascal Lundqvist, Groningen – 20/2

Groningen har inte spelat sedan senaste svenskkollen.

Gabriel Gudmundsson, Groningen – 18/0

Paulos Abraham, Groningen - 8/1

Groningen har inte spelat sedan senaste svenskkollen.

Benjamin Nygren, Heerenveen (på lån från Genk) - 27/5

Heerenveen har inte spelat sedan senaste svenskkollen.

Rami Kaib, Heerenveen, 12/0

Heerenveen har inte spelat sedan senaste svenskkollen.

Rami Hajal, Heerenveen - 22/0

Heerenveen har inte spelat sedan senaste svenskkollen.

Tesfaldet Tekie, Fortuna Sittard - 29/0

Fortuna har inte spelat sedan senaste svenskkollen.

Emil Hansson, Fortuna Sittard - 29/2

Fortuna har inte spelat sedan senaste svenskkollen.

Simon Tibbling, Emmen 18/0

Emmen har inte spelat sedan senaste svenskkollen.

Jesper Karlsson, AZ 34/10

AZ har inte spelat sedan senaste svenskkollen.

Kristopher Da Graca, VVV-Venlo, 16/0



VVV har inte spelat sedan senaste svenskkollen.

NORGE

Moonga Simba, Brann - 0/0

Eliteserien är avslutad och på grund av rådande coronapandemi skjuts seriestarten upp till början av maj.

Liridon Kalludra, Kristiansund – 26/4

Eliteserien är avslutad och på grund av rådande coronapandemi skjuts seriestarten upp till början av maj.

Andreas Linde, Molde – 27/7 nollor

Eliteserien är avslutad och på grund av rådande coronapandemi skjuts seriestarten upp till början av maj.

Marcus Sandberg, Stabæk – 30/7 nollor

Eliteserien är avslutad och på grund av rådande coronapandemi skjuts seriestarten upp till början av maj.

William Kurtovic, Sandefjord - 19/0

Eliteserien är avslutad och på grund av rådande coronapandemi skjuts seriestarten upp till början av maj.

Guillermo Molins, Rosenborg - 0/0

Kevin Kabran, Start/Viking - 29/3

Eliteserien är avslutad och på grund av rådande coronapandemi skjuts seriestarten upp till början av maj.

Anton Salétros, Sarpsborg - 19/1

Eliteserien är avslutad och på grund av rådande coronapandemi skjuts seriestarten upp till början av maj.

Stefano Vecchia, Rosenborg - 0/0

Eliteserien är avslutad och på grund av rådande coronapandemi skjuts seriestarten upp till början av maj.

Rasmus Wiedesheim-Paul, Rosenborg - 0/0

Eliteserien är avslutad och på grund av rådande coronapandemi skjuts seriestarten upp till början av maj.

Adam Andersson, Rosenborg - 0/0

Eliteserien är avslutad och på grund av rådande coronapandemi skjuts seriestarten upp till början av maj.

Jonathan Augustinsson, Rosenborg - 0/0

Eliteserien är avslutad och på grund av rådande coronapandemi skjuts seriestarten upp till början av maj.

Amor Layouni, Vålerenga - 0/0

Eliteserien är avslutad och på grund av rådande coronapandemi skjuts seriestarten upp till början av maj.

Axel Lindahl, Bodø/Glimt - 0/0

Eliteserien är avslutad och på grund av rådande coronapandemi skjuts seriestarten upp till början av maj.

David Fällman, Aalesund - 0/0

Eliteserien är avslutad och på grund av rådande coronapandemi skjuts seriestarten upp till början av maj.

POLEN

Joseph Ceesay, Lechia Gdansk - 7/1

Joseph Ceesay hade varit utanför truppen i fem raka matcher inför Lechia Gdansks möte med Plast Gliwice under lördagen, där Ceesay var tillbaka i truppen. Han inledde på bänken men i mitten av andra halvlek fick han hoppa in - och den tidigare Djurgården- och Helsingborg-spelare satte avtryck i matchen. Med bara ett par minuter kvar av ordinarie tid spelade svensken fram till Łukasz Zwolińskis reducering och efter att Plast Gliwice missat en straff kunde Lechia Gdansk kvittera, även det på straff, efter 95 minuters spel. En dramatisk match för Ceesay och hans lag som alltså svarade för en mäktig upphämtning.

Jesper Karlström, Lech Poznan - 13/0

Spelade från start i ligamötet med Rakow som Lech Poznan förlorade med 3-1. Blev utbytt redan i paus.

Mikael Ishak, Lech Poznan - 29/18

Precis som Jesper Karlström spelade Ishak från start i förlustmatchen mot Rakow (1-3). Forwarden noterades för Lech Poznans mål i matchen då han nickade in bollen i nät tidigt i andra halvlek.

Pawel Cibicki, Pogoń Szczecin – 4/0

Inte med i truppen i Pogoń Szczecins seger mot Podbeskidzie Bielsko-Biala (2-0).

RUMÄNIEN

Valmir Berisha, Chindia Targoviste - 26/3

I helgen inledde Berisha och hans Chindia Targoviste sitt spel i den rumänska nedflyttningsserien - och man fick en bra start. Seger mot Hermannstadt med 2-0 där Berisha fick hoppa in med tio minuter kvar av matchen.

Admir Bajrovic, Sepsi - 13/2

Jonathan Morsay, Dinamo Bukarest (utlånad från Chievo) - 13/0

Precis som Berisha spelar Morsay i nedflyttningsserien där han inledde på bänken i Dinamo Bukarests möte med Astra Giurgiu. Morsay fick hoppa in med 20 minuter kvar av matchen som slutade 0-0.

RYSSLAND

Kristoffer Olsson, FC Krasnodar – 31/2

Olsson har varit långt ifrån ordinarie i Krasnodar på senare tid, men i helgens möte med Zenit Sankt Petersburg spelade mittfältaren från start. Och redan efter sju minuters spel låg han bakom Krasnodars ledningsmål mot ligaettan. Olsson testade avslut någon meter utanför straffområdet och från nära håll kunde Aleksej Ionov. Krasnodar såg ut att gå mot seger i matchen men i andra halvlek gjorde Zenit två mål vilket gjorde att mötet slutade 2-2. Olsson spelade hela matchen och blev utöver sin assist också noterad för en varning.

Viktor Claesson, FC Krasnodar – 29/7

Spelade precis som Olsson från start mot Zenit. Drog på sig en varning och blev utbytt i matchens slutskede.

Marcus Berg, FC Krasnodar – 27/12

Var avstängd i mötet med Zenit på grund av de varningar forwarden dragit på sig tidigare i ligaspelet.

Pontus Almqvist, FK Rostov – 16/1

Spelade från start när Rostov åkte på en storförlust borta mot Lokomotiv Moskva. Almqvists lag föll med 4-1 och svensken blev utbytt med en kvart kvar att spela.

Armin Gigovic, FK Rostov – 15/1

Precis som Almqvist spelade Gigovic från start för Rostov mot Lokomotiv Moskva. Svensken hade dock ingen lyckad match. I första halvlek sparkade han en motståndare i skrevet, vilket resulterade i en varning. Och i andra halvlek drog han på sig sin andra varning sedan hans arm träffat en motståndare i ansiktet. Gigovic blev således utvisad och efter hans röda kort kunde Lokomotiv Moskva göra två mål och därmed fastställa slutresultatet till 4-1.

Beslutet att visa ut Gigovic skapade stor debatt i Ryssland och renderade dessutom i skandalrubriker. Mikhail Vilkov dömde matchen mellan Lokomotiv Moskva och Rostov och han har nu, enligt flera ryska medier, stängts av på livstid. Enligt bland annat sports.ru ska Ashot Khachaturyants, som är ordförande i domarkommitén på det ryska förbundet, ha tagit beslutet.

Vad Vilkov gjorde för fel i matchen? Det handlar om att han först missade att visa ut Rostovs mittfältare Kento Hashimoto, som drog på sig en andra varning i matchen. Därefter gav han Gigovic ett andra gult kort, vilket renderade i svenskens utvisning. Detta kort beskrivs som tveksamt i ryska medier och efter Gigovics röda kort dömde dessutom Vilkov en straff till Lokomotiv Moskva, som även den ifrågasattes.

Vilkov hade inför mötet mellan Lokomotiv och Rostov inte dömt en match på nio omgångar efter att tidigare varit inblandad i flera tveksamma domslut i mötet mellan Rubin Kazan och Krasnodar i oktober, en match som Krasnodar vann med 3-1.

Att han varit inblandad i flera domslut tidigare ska också ligga bakom förbundets beslut att stänga av honom från att döma matcher i landet på livstid.