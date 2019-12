SVENSKKOLLEN: Mrabti utanför matchtruppen - för sjunde gången i rad

OBS! Siffrorna efter spelarnas namn och klubblag anger tävlingsmatcher(cup/liga) och antalet gjorda mål. För målvakter är det antalet hållna nollor istället för mål. För att vara med i Svenskkollen ska man spela i en högstaliga, eller i en andraliga i England, Italien, Spanien eller Tyskland. Spelare som är låsta till ett annat landslag är inte med på listan.

AUSTRALIEN

Ola Toivonen, Melbourne Victory – 11/7

Derbyhjälte. Gjorde lagets bägge mål mot Melbourne City (2-1), trots att han hade haft problem med en höft i över en veckas tid. Skadan ska inte utgöra några större problem för framtida matcher.

BELGIEN

Isaac Kiese Thelin, Anderlecht – 11/1

Inhopp sista kvarten mot Club Brügge (0-2), inhopp sista minuterna mot Genk (2-0). Enligt Voetbal24 är Kiese Thelin en av tio spelare i Anderlecht som inte har någon framtid i klubben.

Benjamin Nygren, Genk – 4/1

Inte i truppen mot Anderlecht (0-2).

Mikael Lustig, Gent – 27/0

Spelade 90 minuter i 1-1-matchen mot serieledarna Club Brügge.

Gustav Engvall, KV Mechelen – 7/2

Tillbaka i startelvan efter en mindre skada. Spelade hela matchen mot Oostende (1-0).

Erdin Demir, Zulte Waregem – 0/0

Fortsatt utanför truppen. Satt inte på bänken en enda gång under hösten, och spelade bara ett par minuter under vårsäsongen. Flytt i januari?

BOSNIEN

Bahrudin Atajic, Mladost Doboj Kakanj – 17/2

Bosniska ligan har gått på ledighet.

Valmir Berisha, Velez Mostar – 11/3

Bosniska ligan har gått på ledighet.

CHILE

Erik Figueroa, Unión La Calera – 13/0

Nästa match är i februari.

CYPERN

Linus Hallenius, Apoel – 17/5

Tung 1-2-förlust mot AEL. Hallenius kvar på bänken.

Nahir Besara, Pafos – 13/1

Nästa match är sjätte januari.

DANMARK

Patrik Carlgren, Randers FC – 19/7 nollor

Danska ligan har gått på uppehåll.

Pierre Bengtsson, FC Köpenhamn – 27/1

Danska ligan har gått på uppehåll.

Sotirios Papagiannopoulos, FC Köpenhamn – 29/0

Danska ligan har gått på uppehåll.

Karl-Johan Johnsson, FC Köpenhamn – 21/7 nollor

Danska ligan har gått på uppehåll. Årets tredje bästa målvakt i Danmark, framröstad av målvakterna i de två högsta divisionerna. Vinnaren: Jesper Hansen (Midtjylland).

Joel Andersson, FC Midtjylland – 20/0

Danska ligan har gått på uppehåll.

Jens Cajuste, FC Midtjylland – 16/1

Danska ligan har gått på uppehåll.

Simon Tibbling, Bröndby – 14/1

Danska ligan har gått på uppehåll.

Simon Hedlund, Bröndby – 27/4

Danska ligan har gått på uppehåll.

Johan Larsson, Bröndby – 10/0

Danska ligan har gått på uppehåll. Det väntas fortfarande på besked om hans framtid, då kontraktet går ut vid nyår.

Jacob Rinne, Ålborg BK – 20/7 nollor

Danska ligan har gått på uppehåll. Årets näst bästa målvakt i Danmark, framröstad av målvakterna i de två högsta divisionerna.

Niklas Backman, Århus – 16/0

Danska ligan har gått på uppehåll.

William Eskelinen, Århus – 14/6 nollor

Danska ligan har gått på uppehåll.

Shkodran Maholli, Silkeborg – 14/2

Danska ligan har gått på uppehåll.

Anel Ahmedhodzic, Hobro (Utlånad från MFF) – 19/1

Danska ligan har gått på uppehåll. Nordjyske skriver att Ahmedhodzic hade högst snittbetyg av alla spelare i Hobro den här hösten.

EGYPTEN

Amor Layouni, Pyramids – 8/1

Startspelare, men utbytt tidigt i andra halvlek mot El Gouna (2-3). Inhopp sista 20 minuterna mot Al Masry (1-1).

ENGLAND

Victor Nilsson Lindelöf, Manchester United – 19/1

Vilades i ligacupen (3-0 mot Colchester), startade i ligan (0-2 mot Watford). Fick fyror, femmor, och sexor i betyg (på en tiogradig skala) av flera brittiska medier.

Pontus Dahlberg, Watford – 0/0

Långt ifrån speltid.

Emil Krafth, Newcastle – 8/0

Kvar på bänken mot Crystal Palace (1-0).

Kristoffer Nordfeldt, Swansea – 3/1 nollor

Reservmålvakt mot Luton (1-0).

Kristoffer Peterson, Swansea – 10/1

Utanför truppen mot Luton (1-0).

Pontus Jansson, Brentford – 21/0

En mindre skada och inte med mot West Brom (1-1). Ska kunna spela snart igen.

Niclas Eliasson, Bristol City – 20/1

Hoppade in sista halvtimmen mot Sheffield Wednesday (0-1). 6/10 i betyg hos Bristol Post.

Kerim Mrabti, Birmingham City – 8/0

Mrabti fortsatt utanför truppen (0-3 mot Hull), för sjunde matchen i rad. Inte skadad, och enligt Pep Clotet kan Mrabti få speltid under matchtäta perioden i mellandagarna.

FINLAND

Simon Silverholt, IFK Mariehamn – 22/4

Den finländska ligan är färdigspelad.

Gustaf Backaliden, IFK Mariehamn – 26/2

Den finländska ligan är färdigspelad.

Tarik Hamza, IFK Mariehamn – 18/1

Den finländska ligan är färdigspelad.

Hampus Lönn, IFK Mariehamn – 35/3

Den finländska ligan är färdigspelad.

Erik Törnros, FC Lahti – 20/3

Den finländska ligan är färdigspelad.

FÄRÖARNA

Ken Fagerberg, TB Tvöroyri - 11/0

Ligan på Färöarna är färdigspelad för i år.

FRANKRIKE

Jack Lahne, Amiens – 2/1

18-åringen fick hoppa in i ligacupmatchen mot Rennes i onsdags (seger med 3-2), i den 62:a minuten. Därefter satt Lahne på bänken under hela ligamatchen mot PSG i helgen.

Jakob Johansson, Rennes – 0/0

Mittfältaren har ådragit sig en ny korsbandsskada och kommer bli borta i flera månader.

GIBRALTAR

Iljas Ahmedov, Europa Point FC 9/3

Europa Point har matchuppehåll fram till den 14 januari.

GREKLAND

Mattias Johansson, Panathinaikos – 13/0

Högerbacken spelade hela matchen mot Ofi (1-1) i onsdags. Fanns dock inte i truppen mot Aris (0-0) i söndags.

Niklas Hult, AEK Aten – 8/0

Vänsterbacken missade båda den gångna veckans matcher, mot Asteras Tripolis (seger med 2-1) och Lamia (0-0). Enligt grekisk media har han varit sjuk.

Pontus Wernbloom, Paok – 0/0

Jobbar för att ta sig tillbaka från en långtidsskada. Var inte med i truppen i senaste matchen.

Rasmus Sjöstedt, Panetolikos – 11/1

Satt på bänken mot Xanthi i onsdags (0-0), men spelade hela matchen i 2-0-segern över Ofi i söndags.

Admir Bajrovic, Panetolikos – 14/7

Forwarden var inte med i truppen mot Xanthi men startade mot Ofi och gjorde mål i den 85:e minuten på straff, innan han blev utbytt två minuter senare.

Daniel Larsson, Aris – 17/2

Forwarden startade båda den gångna veckans matcher. Mot Volos i torsdags bjöd Larsson på två assist i 4-0-segern. Mot Panathinaikos (0-0) i söndags blev han utbytt i den 71:a minuten.

Daniel Sundgren, Aris – 16/0

Högerbacken saknades mot Volos men satt på bänken mot Panathinaikos.

ISLAND

Sebastian Starke Hedlund, Valur – 29/0

Den isländska ligan är slutspelad.

Marcus Johansson, IA – 25/0

Den isländska ligan är slutspelad.

ISRAEL

Sylvin Kayembe, Hapoel Ironi Kiryat Shmona – 0/0

Utanför truppen till matchen mot Maccabi Petah Tikva i fredags.

ITALIEN

Robin Olsen, Cagliari (utlånad från Roma) – 12/3

Fortsatt avstängd i ligan och spelade inte mot Udinese i lördags.

Dejan Kulusevski, Parma (utlånad från Atalanta) – 19/4

19-åringen levererade på nytt i helgen. Mot Brescia låg Kulusevski bakom en sen kvittering. Han stod för assisten till Grassis 1-1-mål i den 92:a minuten. Hans sjunde assist i Serie A den här säsongen.

Riccardo Gagliolo, Parma – 17/0

Svensk-italienaren spelade hela matchen mot Brescia, som vänsterback. Drog på sig ett gult kort i den 69:e minuten.

Albin Ekdal, Sampdoria – 17/0

Mittfältaren missade mötet med Juventus i onsdags på grund av den skada han ådrog sig mot Genoa senast. Sampdoria föll med 2-1 mot Juve.

Mattias Svanberg, Bologna – 10/0

Mittfältaren fick nöja sig med ett inhopp i den 86:e minuten i 3-2-segern över Lecce i söndags. Efter två raka segrar ligger Bologna nia i Serie A.

Ken Sema, Udinese (utlånad från Watford) – 13/1

Mittfältaren är tillbaka från skada och startade i 2-1-segern mot Cagliari i lördags. Blev utbytt i den 66:e minuten.

Svante Ingelsson, Pescara (utlånad från Udinese) – 4/0

Mittfältaren var utanför truppen när Pescara kryssade (1-1) hemma mot nästjumbon Trapani i söndags. Ingelssons lag ligger tolva i Serie B.

Samuel Gustafson, Cremonese – 5/0

Cremonese har inte spelat under den gångna veckan.

Samuel Armenteros, Benevento – 11/2

Forwarden satt på bänken under hela matchen mot Frosinone i lördags (seger med 1-0). Benevento leder Serie B stort.

Marcus Rohdén, Frosinone – 8/0

Mittfältaren är skadad, enligt italiensk media, och missade helgens möte med Benevento (förlust med 1-0).

JAPAN

Emil Salomonsson, Sanfrecce Hiroshima – 0/0

Den japanska ligan är färdigspelad. Högerbacken, som sitter på utgående kontrakt, berättade nyligen för GP att han har för avsikt att stanna kvar i Japan.

KANADA

Alexander Achinioti Jönsson, Forge FC, 0/0

Den kanadensiska ligan är färdigspelad. Nyligen meddelade Forge att mittfältaren kommer att stanna även nästa säsong.

Simon Adjei, York9 FC, 0/0

Säsongen är över för York9 FC. Anfallaren förlängde nyligen med klubben över nästa säsong.

NEDERLÄNDERNA

Sam Larsson, Feyenoord – 28/7

Larsson hoppade in med kvarten kvar när Feyenoord i torsdags vann mot Cambuur i cupen. I helgens ligaseger mot Utrecht hoppade ytterforwarden när det återstod en halvtimme.

Simon Gustafson, Utrecht – 20/4

Utbytt i cupvinsten mot Groningen, spelade 90 minuter i ligaförlusten mot Feyenoord.

Sebastian Holmén, Willem II – 20/0

Spelade 90 minuter i såväl cupmötet med Sparta Rotterdam (3-0) som ligamatchen mot Fortuna Sittard (0-0).

Joel Asoro, Groningen (Utlånad från Swansea) – 11/2

Spelade 90 minuter i cupmatchen mot Utrecht, som Groningen förlorade med 1-0, och i 2-0-vinsten mot Emmen i ligan.

Ramon Pascal Lundqvist, Groningen – 12/2

Utbytt i cupmatchen mot Utrecht och bänkad i ligasegern mot Emmen.

Gabriel Gudmundsson, Groningen – 10/2

Utanför truppen mot både Utrecht och Emmen på grund av skada.

Pawel Cibicki, Ado den Haag (Utlånad från Leeds) – 4/0

Bänkad i ligamötet med Ajax.

Tesfaldet Tekie, Fortuna Sittard - 9/0

Spelade 90 minuter i 3-0-segern mot Zwolle i cupen och i 0-0-matchen mot Willem II i ligan.

NORGE

Liridon Kalludra, Kristiansund – 0/0

Den norska ligan är färdigspelad.

Andreas Linde, Molde – 0/0

Den norska ligan är färdigspelad.

Mattias Moström, Molde – 0/0

Den norska ligan är färdigspelad.

Marcus Sandberg, Stabæk – 0/0 nollor

Den norska ligan är färdigspelad.

Erik Israelsson, Vålerenga – 0/0

Den norska ligan är färdigspelad.

Jacob Bergström, Mjøndalen – 0/0

Den norska ligan är färdigspelad.

Anton Kralj, Sandefjord - 0/0

Sandefjord är nykomling i den norska högstaligan nästa säsong.

William Kurtovic, Sandefjord - 0/0

Sandefjord är nykomling i den norska högstaligan nästa säsong.

Pontus Engblom, Sandefjord - 0/0

Sandefjord är nykomling i den norska högstaligan nästa säsong.

Kevin Kabran, Start - 0/0

Start vann kvalspelet mot Lillestrøm och kommer att spela i högstaligan nästa säsong.

NORDMAKEDONIEN

Filip Trajanovski, Borec Veles ­– 6/0

Den nordmakedonska ligan är färdigspelad. Borec Veles slutade på åttondeplats.

RYSSLAND

Kristoffer Olsson, FC Krasnodar – 23/1

Det är uppehåll i den ryska ligan. Krasnodar ligger tvåa i ligan.

Viktor Claesson, FC Krasnodar – 0/0

Claesson skadade knät i samband med Sveriges EM-kvalmöte med Spanien i början av juni. Vad det rör sig om för skada är ännu inte kommunicerat. När Sverige mötte Spanien på Friends Arena i oktober hade Claesson inte någon prognos att ge om när han kan tänkas vara tillbaka. "Det är för tidigt att säga, det var en svår knäskada", sa han till TV4. Enligt Expressen ligger den offensive pjäsen före i tidsplanen. Krasnodar-tränaren Sergey Matveyev bekräftade nyligen också att Claesson är tillbaka så smått i träning. ”Han har börjat jogga med oss. Det är härligt att se”, sa tränaren enligt sportbox.ru efter matchen mot CSKA Moskva i december.

Marcus Berg, FC Krasnodar – 23/5

Det är uppehåll i den ryska ligan. Krasnodar ligger tvåa i ligan.

Dennis Hadzikadunic, FK Rostov – 11/0

Det är uppehåll i den ryska ligan. Rostov ligger på tredjeplats.

Jordan Larsson, Spartak Moskva – 18/7

Det är uppehåll i den ryska ligan. Spartak Moskva ligger på tiondeplats.

Carl Starfelt, Rubin Kazan – 1/0

Det är uppehåll i den ryska ligan och Starfelt har enbart gjort ett framträdande för klubben sedan han gick dit i somras. Nyligen berättade han för Fotbollskanalen om hur han såg på speltiden. ”Det är såklart inte vad jag hade hoppats på. Jag åkte på en skada precis efter jag kom och sedan en till. Så jag har varit borta i två omgångar som har gjort att jag missat stora delar av säsongen. Nu är jag helt frisk och har höga förhoppningar på andra halvan av säsongen”, skrev han i ett meddelande till Fotbollskanalen.

Filip Rogic, FC Orenburg – 8/1

Det är uppehåll i ryska ligan. Orenburg ligger på 14:e plats i ligan.

Oscar Hiljemark, Dynamo Moskva – 4/0

Det är uppehåll i ryska ligan. Dynamo Moskva ligger på åttondeplats i ligan.

SAUDIARABIEN

Carlos Strandberg, Al-Hazem (Utlånad från Malmö FF) – 10/6

Stekhet! Anfallaren slog till för tredje matchen i rad när Al-Hazem förlorade mot Al-Fateh med 2-1.

SCHWEIZ

Alexander Gerndt, FC Lugano – 10/2

Det är uppehåll i schweiziska ligan. Lugano är ligasexa. Lokaltidningen Corriere del Ticino har satt omdömen på samtliga spelare efter halva säsongen och tidningen är inte imponerad av anfallarens målskörd. ”Hans rörelsemönster i laget går inte att diskutera, men det offensiva bidraget är otillräckligt”, skriver Corriere del Ticino.

Mattias Andersson, Sion – 4/0

Det är uppehåll i schweiziska ligan. Sion är ligasjua.

Emil Bergström, Basel (Utlånad från Utrecht) – 6/0

Det är uppehåll i schweiziska ligan. Basel är tvåa i ligan.

SKOTTLAND



Filip Helander, Rangers – 17/2

Helander är fortsatt skadad och missade i helgen lagets 3-0-seger mot Hibernian skotska högstaligan. Rangers är därmed fortsatt tvåa i ligaspelet. Tränaren Steven Gerrard bekräftade också i veckan att Helander blir borta till efter vinteruppehållet med möjlig comeback den 17 januari mot Stranraer i skotska cupen. Gerrard sa bland annat så här om Helanders fotskada enligt BBC: ”Doktorn berättade för mig att han under sina 25 år bara sett det här problemet vid ett par tillfällen. Filip kommer tillbaka igen efter vinteruppehållet. Det är problem med foten. Jag har är inte en läkare, men jag har fått höra att det är en unik skada”.

Melker Hallberg, Hibernian – 17/1

Hallberg är ordinarie i Hibernian och gjorde i helgen 90 minuter på planen när det blev 3-0-förlust mot Filip Helanders Rangers i skotska högstaligan. Hibernian är på sjundeplats i ligatabellen.



Osman Sow, Kilmarnock (utlånad från Dundee United) – 9/0

Sow fick i helgen nöja sig med en plats på bänken utan speltid i 1-0-förlusten mot Motherwell i skotska högstaligan. Kilmarnock är på femteplats i ligaspelet.

SPANIEN

John Guidetti, Deportivo Alavés – 6/0

Guidetti var i helgen utanför Alavés matchtrupp mot Barcelona (4-1-förlust) i ligan, men fick däremot spela från start mot Real Jaén i spanska cupen. Det var första starten sedan den 29 september i ligan, samtidigt som det blev 57 minuter på planen.



Alexander Isak, Real Sociedad – 19/6

Fantastisk vecka för Alexander Isak. Ynglingen kan se tillbaka på en fin vecka med två mål och en assist i 8-0-segern mot Becerril i spanska cupen och med ett mål i 4-3-segern mot Osasuna i La Liga. Isak fick 45 minuter på planen i cupen och 13 minuter på planen i ligan, båda inhopp. Tränaren Imanol Alguacil sa efteråt så här, enligt spanska tidningen Mundo Deportivo, om Isaks inhopp i ligan: ”Vi vet vad Isak kan. Med de ytorna som fanns visste vi att han kunde göra skada”. Real Sociedad är femma i La Liga och ställs härnäst den 5 januari mot Villarreal hemma i ligan. Isak har nu gjort näst flest mål som inhoppare i La Liga - tre stycken efter inhopp.

THAILAND

Rasmus Jönsson, Buriram United – 13/1

Säsongen är över. Rasmus Jönssons Buriram United blev tvåa i den thailändska högstaligan. Jönsson fick under säsongen varierat med speltid, då han både fick hoppa in och starta i ett par matcher under säsongen. Sajten Allt om HIF nyligen att Jönsson förhandlar med Buriram om att bryta sitt avtal, något Fotbollskanalen också har uppgifter om. Jönssons avtal med Buriram sträcker sig över 2020, men möjligen kan han lämna tidigare än så. HIF:s ordförande Krister Azelius gav nyligen besked till Fotbollskanalen att han inte har någon kännedom om Jönssons situation i Thailand.

Niran Hansson, Chonburi FC – 11/0

Säsongen är över och Hanssons Chonburi blev sjua i den thailändska högstaligan. Hansson fick under säsongen varierat med speltid, men avslutade som startman.



Kevin Sangsamanan, Chiangmai (utlånad från Chiangrai) – 1/0 nollor

Sangsamanan var den här säsongen utlånad från Chiangrai till Chiangmai, men fick ont om speltid när laget i slutändan blev jumbo i år i thailändska högstaligan.



TJECKIEN

David Moberg Karlsson, Sparta Prag – 6/0

Moberg Karlsson är fast i Sparta Prags frysbox. Senast Moberg Karlsson spelade en ligamatch med A-laget var den 26 oktober i år. Svensken berättade nyligen för Aftonbladet att han är beredd att lämna den tjeckiska klubben. Sparta Prag är på fjärdeplats i den tjeckiska högstaligan, som just nu har uppehåll.



TURKIET

Abdul Khalili, Kasimpasa – 18/2

Khalili kom i förra veckan till spel från start i två matcher, först mot Van Spor FK (2-2 efter förlängning) i turkiska cupen, där Kasimpasa gick vidare och sedan mot Gaziantep FK (4-3-förlust) i ligan. Kasimpasa är på 14:e-plats i ligatabellen.

Jimmy Durmaz, Galatasaray – 10/0

Durmaz hoppade i förra veckan in mot Tuzlaspor (4-0-seger) i turkiska cupen och spelade dessutom fram till matchens sista mål på stopptid. Totalt fick han 16 minuter på planen, samtidigt som han hamnade i ett stort bråk. Durmaz var en av flera spelare som knuffades efter matchen. Det turkiska fotbollsförbundet gav besked om att Durmaz får tre matchers avstängning för inblandningen i bråket och drygt 20 000 svenska kronor i böter. Därmed kom han inte till spel i helgens 2-1-förlust mot Göztepe i den turkiska högstaligan. Galatasaray är sexa i Süper Lig.

Mattias Bjärsmyr, Genclerbirligi – 5/0

Bjärsmyr har i år fått ont om speltid, men fick i helgen spela från start för andra matchen i följd när det blev 2-2 mot mittbackens förra klubb Sivasspor. Genclerbirligi är därmed nu på 13:e-plats i den turkiska högstaligan.





TYSKLAND

Oscar Wendt, Borussia Mönchengladbach – 17/2

Wendt har under senaste tiden suttit på bänken i ett antal matcher, precis som i helgen utan speltid mot Hertha Berlin (0-0). Mönchengladbach är tvåa i ligan med två poäng upp till RB Leipzig i serieledning. När Mönchengladbach i veckan summerade 2019 och gick igenom februari var en av höjdpunkterna att Wendt blev kvar i föreningen med ett nytt kontrakt till sommaren 2020. Max Eberl, sportchef i klubben, säger så här: ”Oscar ger oss mycket erfarenhet och kvalitet. Han är en väldigt viktig spelare för oss. Att han redan nått en milstolpe för antal matcher i klubben (flest matcher av en utländsk spelare i Mönchengladbachs historia i Bundesliga) säger mycket om hur oumbärlig han är för det här laget”.



Ludwig Augustinsson, Werder Bremen – 6/0

Augustinsson kom i förra veckan till spel i två ligamatcher i Bundesliga. Först blev det 5-0-förlust mot Mainz och sedan 1-0-förlust mot Köln i ligaspelet. Augustinsson blev dessutom efter 67 minuter utbytt mot Köln. Anledningen? En ny tung skada. Augustinsson, som missade stora delar av höstsäsongen på grund av en knäskada, åkte på en muskelskada mot Köln. Bremen gav däremot senare besked om att klubben hoppas ha backen tillbaka i träning efter årsskiftet. Bremen har det just nu tuff på flera olika plan. Laget är även nästjumbo i Bundesliga.



Robin Quaison, Mainz – 17/7

Quaison kom i förra veckan till spel i två Bundesliga-matcher. Först blev det 5-0-seger och tre mål i första halvlek mot Werder Bremen och sedan 1-0-förlust mot Bayer Leverkusen i ligan. Quaison blev, efter målen, utsedd till omgångens spelare av tyska tidningen Kicker i Bundesliga och sa bland annat så här efteråt: ”Det är mitt första hattrick i toppfotbollen, så jag är väldigt stolt över mig själv, men förstås mest stolt över laget. Vi gjorde en fantastisk match. Det var vår första match utan att släppa in mål och det är väldigt viktigt för oss. En perfekt kväll för oss”. Mainz är på 14:e-plats i den tyska högstaligan.

Emil Forsberg, RB Leipzig – 19/8

Forsberg gjorde i förra veckan 45 minuter på planen mot Borussia Dortmund (3-3) i ligan och satt sedan i helgen på bänken i 90 minuter mot Augsburg (3-1-seger) i ligan och därmed toppar laget fortsatt Bundesliga-tabellen. Anledningen till att Forsberg blev utbytt i halvtid mot Dortmund var att tränaren Julian Nagelsmann kände att han behövde göra en förändring och för att Forsberg inte riktigt kom in i spelet.



Sebastian Andersson, Union Berlin – 18/9

Andersson gjorde i förra veckan två nya 90-minutare i Bundesliga, men den här gången gick det inte lika bra. Först blev det 2-0-förlust mot Hoffenheim och sedan 2-1-förlust mot Fortuna Düsseldorf. Union är elva i ligatabellen. Andersson har en option om förlängning med Union, men uppges bland annat vara aktuell för en flytt till Ajax, Brighton & Hove Albion, Villarreal, Celtic och Schalke 04. I förra veckan sa han så här om sin framtid till HD: ”Det går så snabbt och allt kan hända om jag får en bra möjlighet eller Berlin ger mig en bra möjlighet att förlänga. Sedan finns det givetvis Premier League, en av de svåraste ligorna att komma till. England eller Tyskland hade jag valt om jag måste välja”. Enligt The Sunday Post kan Andersson enbart tänka sig att skriva på för Celtic om han får en garanterad startplats i laget.

Viktor Gyökeres, St. Pauli (utlånad från Brighton & Hove Albion) – 13/5

Gyökeres har vaknat till ordentligt! Anfallaren spelade i helgen från start igen och gjorde sitt tredje mål på två matcher och sin andra assist på två matcher i 3-0-segern mot serieledaren Arminia Bielefeld. Därmed är St. Pauli nu elva i tyska andraligan.



Sebastian Ohlsson, St. Pauli – 10/0

Ohlsson spelade i helgen åter från start mot Arminia Bielefeld och gjorde 90 minuter på planen i 3-0-segern. Därmed är St. Pauli nu elva i den tyska andraligan.

Mikael Ishak, Nürnberg – 8/0

Ishak var i helgen för tredje matchen i följd utanför Nürnbergs matchtrupp och kom senast till spel i början av november i den tyska andraligan. Ishak berättade i förra veckan för Fotbollskanalen att han har varit utanför lagets matchtrupp på grund av flyttrykten, då han bland annat kopplats ihop med Bundesliga-klubben Paderborn. Martin Przondziono, sportchef i Paderborn, har också bekräftat att klubbarna var överens, men att det inte gick att komma överens med Ishak. Anfallaren söker nu efter en annan klubb: ”Jag är öppen för att flytta. Jag har varit öppen med det för att spela 30 minuter på fyra månader är inte optimalt. Man känner ingen glädje då. Då är det bättre att försöka få till det någon annanstans och få en ny utmaning. Det är synd eftersom att man inte kan vara med och hjälpa till även när vi går så dåligt som vi går. Vi har ju fler matcher spelade än vad vi har poäng, så det säger en del om situationen i klubben”. Nürnberg är på 16:e-plats i tyska andraligan.



Linus Wahlqvist, Dynamo Dresden – 13/0

Wahlqvist har under senaste tiden fått varierat med speltid, men fick efter tre raka matcher på bänken i helgen göra 83 minuter på planen i 2-0-förlusten mot Nürnberg i tyska andraligan. Svensken blev också i 79:e minuten varnad. Dresden är jumbo i den tyska andraligan.



Alexander Jeremejeff, Dynamo Dresden – 14/4

Jeremejeff är ordinarie i Dresden, men missade helgens 2-0-förlust mot Nürnberg på grund av skada. Dresden är klar jumbo i den tyska andraligan.



Branimir Hrgota, Greuther Fürth – 16/8

Hrgota är i fin målform! Anfallaren slog i helgen till med sitt fjärde mål på de tre senaste matcherna i 3-1-förlusten mot Erzebirge Aue i tyska andraligan. Greuther Fürth är åtta i den tyska andraligan.



Joakim Nilsson, Arminia Bielefeld – 18/1

Nilsson gjorde i helgen åter 90 minuter på planen när det blev 3-0-förlust mot St. Pauli i tyska andraligan. Det var lagets första förlust i ligaspelet sedan den 27 september i år. Bielefeld toppar fortsatt ligatabellen.



Emil Hansson, Hannover – 15/0

Hansson får fortsatt gott om speltid, men varierat mellan inhopp och starter. I helgen blev det fyra minuters speltid genom ett inhopp i slutet av mötet med Stuttgart (2-2) i tyska andraligan. Hannover är på 13:e-plats i ligatabellen.





USA

Zlatan Ibrahimovic, LA Galaxy – 31/31

Ibrahimovics säsong är över efter att Galaxy åkte ut mot Los Angeles FC i kvartsfinalen i MLS-slutspelet. Ibrahimovic har sedan tidigare meddelat att han inte kommer att spela vidare med Galaxy och uppges vara aktuell för bland annat Milan.

Axel Sjöberg, Columbus Crew – 8/0

Sjöbergs säsong är över, då Colorado blev nia i den västra divisionen och åter missade slutspel. Sjöberg lämnade nyligen Colorado för spel i Columbus Crew nästa säsong i MLS.



Tom Pettersson, Cincinnati – 0/0

Tom Pettersson lämnade efter förra säsongen Östersunds FK och blev i förra veckan presenterad av årets MLS-nykomling Cincinnati med ett kontrakt över två plus ett år. Pettersson sa så här till Fotbollskanalen om äventyret: ” Jag har spelat många år i allsvenskan och ville komma utomlands. Jag kände att det var dags att testa något helt nytt och nu fick jag chansen. MLS är en liga som växer hela tiden och det finns dessutom ett stort publikintresse. Cincinnati hade bland de bästa publiksnitten i ligan i fjol trots att de gjorde första säsongen i MLS”. Cincinnati slutade i år sist i MLS.

Robin Jansson, Orlando City – 32/1

Janssons säsong är över, då Orlando blev nästjumbo i den östra divisionen och missade slutspel. För Janssons del får det däremot ändå sägas vara en bra säsong som ordinarie startman i laget under hela året.



Gustav Svensson, Seattle – 26/1

Svensson bärgade i år första titeln i USA. Mittfältaren blev utsedd till matchens lirare när Seattle vann finalen mot Toronto med 3-1. Svensson har även meddelat att han nästa år kommer att spela vidare med Seattle i MLS.



Anton Tinnerholm, New York City – 34/1

Tinnerholms säsong är över i MLS. New York City åkte ut i kvartsfinalen mot Toronto, som blev tvåa i MLS-slutspelet. Tinnerholm var under säsongen ordinarie i sitt lag.



Magnus Eriksson, San Jose Earthquakes – 34/7

Erikssons säsong är över, då San Jose blev åtta i den västra divisionen och därmed missade slutspel. Eriksson kan, trots det, för personlig del se tillbaka på en bättre säsong än den både han och laget hade i fjol. I år var svensken helt ordinarie i laget och fick dessutom fart på målskyttet, samtidigt som laget presterade bra mycket bättre än förra säsongen.



Adam Lundqvist, Houston – 29/0

Lundqvists säsong är över, då Houston slutade tia i den västra divisionen och därmed missade slutspel. Lundqvist hade däremot för personlig del en bättre säsong med mer speltid i år än under förra säsongen.