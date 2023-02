SVENSKKOLLEN: Salétros hyllas stort - har "förfört" Caen-supportrarna

OBS! Siffrorna efter spelarnas namn och klubblag anger tävlingsmatcher(cup/liga) och antalet gjorda mål. För målvakter är det antalet hållna nollor istället för mål. För att vara med i Svenskkollen ska man spela i en högstaliga, eller i en andraliga i England, Italien, Frankrike, Spanien eller Tyskland. Spelare som är låsta till ett annat landslag är inte med på listan.

BELGIEN

Kerim Mrbati, KV Mechelen - 8/3

28-åringen avgjorde den första semifinalen i belgiska cupen, med sitt 2-1-mål borta mot Zulte Waregem. Den offensive mittfältaren följde upp det med en assist när Mechelen spelade 2-2 mot Charleroi i ligan. Mrabti har Mechelens högsta genomsnittsbetyg i tidningen Gazet van Antwerpen - 6,42 på en tiogradig skala - men har spelat betydligt färre matcher än de flesta av lagkamraterna på grund sin knäskada.

Gustav Engvall, KV Mechelen - 5/0

Anfallaren saknades i förra veckans trupper. Den skadedrabbade 26-åringen ryktas vända tillbaka till Skandinavien.

Gustaf Nilsson, Union SG - 23/10

25-åringen spelade 90 minuter när Union SG vann den inledande cupsemin mot Royal Antwerp med 1-0. Anfallaren hoppade sedan in i den 65:e minuten mot Zulte Waregem och gjorde 3-0-målet knappa kvarten senare. Det var hans femte mål på de sju senaste matcherna.

Joachim Imbrechts, Union SG - 0/0

Reservmålvakten stod utanför truppen förra veckan. Union SG är sju poäng bakom serieledaren Genk.

Henrik Bellman, RSC Anderlecht - 0/0

Den 23-årige mittfältaren har inlett med två mål på tre matcher i reservlaget RSCA Futures, som håller till i näst högsta divisionen. För det har den tidigare Östersundsspelaren belönats med en plats i A-lagets Europa Conference League-trupp.

- Alla är hungriga på att bli bättre och Bellman är en utmärkt ambassadör för framtiden i det, säger Anderlechts danske sportchef Jesper Fredberg till klubbens hemsida.

CYPERN

Franz Brorsson, Aris Limassol - 22/1

26-åringen spelade hela matchen mot Doxa Katakopias, som slutade med en 2-1-vinst.

Leo Bengtsson, Aris Limassol - 21/5

Vänsteryttern byttes ut i halvtid i ovanstående match. Aris är kvar på fjärde plats efter 22 omgångar.

Alexander Kacaniklic, AEL Limassol - 7/0

Högeryttern spelade för första gången sedan den 27 november, när han hoppade in med 20 minuter kvar i 2-1-segern över Akritas Cholrakas. Hans lag är åtta i den cypriotiska ligan.

Muamer Tankovic, Pafos FC - 21/5



27-åringen gjorde tabelltreans reduceringsmål i 1-2-förlusten mot Nea Salamis. Pafos är nu åtta poäng bakom serieledaren AEK Larnaca.

Nikolaos Dosis, Olympiakos Nicosia - 15/0

Mittfältaren bänkades i förlusten mot EN Paralimniou. Efter tre raka förluster är hans lag näst sist i tabellen.

Abdul Khalili, Olympiakos Nicosia - 1/0

30-åringen debuterade för sin nya klubb med ett inhopp i minut 55 mot EN Paralimniou.

DANMARK

Patrik Carlgren, Randers FC - 17 matcher/6 nollor

Målvakten stod under 77 minuter i träningsmatchen mot FC Drita.

Adam Andersson, Randers FC (utlånad från Rosenborg) - 17/2

Ytterbacken byttes ut i minut 77 mot Drita.

Hugo Andersson, Randers FC - 15/3

24-åringen byttes även han ut i den 77:e minuten i ovanstående match.

Carl Johansson, Randers FC - 0/0 (utlånad från IFK Göteborg)

Den 28-årige mittbacken byttes ut samtidigt som de andra svenskarna, i sin första match för Randers. Johansson lånas från IFK Göteborg fram till sommaren och Randers har en köpoption på skåningen.

Karl-Johan Johnsson, FC Köpenhamn - 4/0 nollor

Målvakten satt på bänken i träningsmatchen mot Elfsborg.

Roony Bardghji, FC Köpenhamn - 13/3

Anfallaren spelade den avslutade halvtimmen i 4-1-segern mot Elfsborg och ordnade bland annat en straff. 17-åringen förklarade i en intervju med Fotbollskanalen bland annat varför han nyligen förlängde med FCK.

- Allt kändes rätt för mig. Det var en lång process där några saker skulle godkännas från båda sidorna. Men jag ville stanna i FCK ett tag till för att kunna utvecklas så mycket som möjligt, för att senare kunna vara redo för att ta ett ännu bättre steg, säger Bardghji till Fotbollskanalen.

Viktor Claesson, FC Köpenhamn - 26/8

30-åringen byttes ut efter en timme mot Elfsborg.

Jordan Larsson, FC Köpenhamn (utlånad från Schalke 04) - 0/0

Anfallaren kom in i minut 60 i ovanstående match. 25-åringen hoppas på en nystart efter en misslyckad höst i Bundesligajumbon Schalke.

- Tiden i Schalke var lärorik, men det blev ett riktigt snedsteg. Klubben lovade väldigt mycket. Det var en sportchef och tränare som värvade mig, men sedan fick båda sparken. Jag var överallt. Spelade som central mittfältare och på båda kanterna. Det blev helt fel, säger Larsson i en intervju med Fotbollskanalen.

Joel Andersson, FC Midtjylland - 20/0

26-åringen spelade första halvlek i träningsmatchen mot Ulsan Hyundai.

Kristoffer Olsson, FC Midtjylland (utlånad från Anderlecht) - 15/1



Mittfältaren gjorde matchens enda mot Ulsan i den 52:a minuten, innan han byttes ut tio minuter senare.

Armin Gigovic, FC Midtjylland (utlånad från FK Rostov) 0/0

21-åringen fick 75 minuter i ovanstående match.

Simon Hedlund, Brøndby - 18/4

Anfallaren avgjorde med sitt 2-1-mål träningsmatchen mot AIK.

Carl Björk, Brøndby - 1/0

23-åringen spelade 76 minuter i träningsmatchen mot Halmstads BK (2-0).

Oskar Fallenius, Brøndby - 0/0

Mittfältaren fick en dryg timme på planen mot HBK.

Eric Kahl, AGF Århus - 20/0

AGF spelar träningsmatch senare i veckan. Danska ligan återstartar nästa fredag.

Kevin Yakob, AGF Århus - 13/3

AGF spelar träningsmatch senare i veckan. Danska ligan återstartar nästa fredag.

Felix Beijmo, AGF Århus (utlånad från Malmö FF) - 0/0

AGF spelar träningsmatch senare i veckan. Danska ligan återstartar nästa fredag.

Samuel Brolin, AC Horsens (utlånad från AIK) - 0/0

Stod i mål när hans lag spelade mållöst med Zorya Luhansk i en träningsmatch.

Daniel Svensson, FC Nordsjælland - 16/1

Vänsterbacken spelade i träningsmatchen mot Sheriff Tiraspol (1-1).

Benjamin Nygren, FC Nordsjælland - 16/5

21-åringen gjorde lagets mål mot Sheriff på frispark.

Ben Engdahl, FC Nordsjælland - 2/0

19-åringen spelade i träningsmatchen mot Metalist Kharkiv.

Marokhy Ndione, Viborg FF - 7/1

Anfallaren saknades i träningsmatchen mot Bodø/Glimt.

ENGLAND

Victor Nilsson Lindelöf, Manchester United - 16/0

Anthony Elanga, Manchester United - 19/0

20-åringen saknades i förra veckans matcher. United är trea i Premier League-tabellen.

Emil Krafth, Newcastle United - 2/0

Högerbacken rehabiliterar en korsbandsskada men kom med i 25-mannatruppen som registrerades efter att transferfönstret stängde. Managern Eddie Howe tror dock inte något spel i år för 28-åringen.

- Det finns en väldigt liten chans men jag har inte så mycket hopp om att få se honom innan säsongsslutet, säger Howe enligt sajten The Northern Echo.

Alexander Isak, Newcastle United - 8/4

23-åringen spelade en halvtimme när “Toon” tog sig ligacupfinalen efter 2-1 (3-1 sammanlagt) mot Southampton. Anfallaren byttes dock ut efter en huvudskada och missade därmed 1-1-matchen mot West Ham. Betyget efter inhoppet blev 7/10 i tidningen The Chronicle. Newcastle är fyra i Premier League.

Pontus Jansson, Brentford - 6/0

Mittbacken har varit skadad den senaste månaden men närmar sig en återkomst. Det säger managern Thomas Frank enligt klubbens hemsida.

Robin Olsen, Aston Villa - 5/1 nollor

Målvakten satt på bänken i förlusten mot Leicester (2-4). Villa är tabellelva.

Dejan Kulusevski, Tottenham (utlånad från Juventus) - 16/1

22-åringen byttes ut i den 88:e minuten när Spurs besegrade Manchester City med 1-0. Tidningen Evening Standard gav högeryttern betyget 8/10 när tabellfemman knappade in på Champions League-platserna.

Yasin Ayari, Brighton & Hove Albion - 0/0

Nyförvärvet kom inte med i truppen som slog Bournemouth med 1-0.

Ken Sema, Watford - 25/2

Yttern är borta med en skada i baksida lår. Tränaren Slaven Bilic säger att 29-åringen är en eller två veckor från en återkomst till planen, enligt sajten Watford Observer.

Viktor Gyökeres, Coventry City - 30/13

24-åringen spelade hela matchen när Coventry föll mot West Bromwich med 0-1. I underläge missade anfallaren en stor möjlighet och fick därför ett av hans lägre betyg hittills: 6/10 i tidningen Coventry Telegraph. City är på plats 16 i The Championship och har sex poäng upp till West Brom på den sista playoff-platsen.

Viktor Johansson, Rotherham - 25/9 nollor

24-åringen höll ännu en nolla i den mållösa matchen mot tabelltvåan Sheffield United. Betyget i The Yorkshire Post blev 6/10 och tidningen tog ut målvakten till “månadens lag” i januari. Rotherham är på 20:e plats och har fem poäng ner till nedflyttningsstrecket.

Hjalmar Ekdal, Burnley - 1/1

Den 24-årige mittbacken debuterade med 79 minuter på planen och ett hörnmål mot Norwich. Tidningen Lancslive gav Ekdal betyget 8/10, och efteråt hyllades han av managern Vincent Kompany.

- Du har inte många tuffare matcher än Norwich på bortaplan, när de hittar lite momentum. Om han kommer utvecklas på den här nivån - med hans ålder på 24 i åtanke och att det finns mycket utrymme för utveckling - då är detta en bra inledning, säger Kompany enligt Lancslive.

Burnley har nio raka segrar och toppar tabellen sju poäng före Sheffield United.

FINLAND

Adam Larsson, Ilves - 2/0

Anfallaren spelade 82 minuter när Ilves förlorade den andra gruppspelsmatchen i ligacupen mot FC Haka (0-1). Tammerforslaget står på en poäng i gruppen.

FRANKRIKE

Gabriel Gudmundsson, Lille - 5/0

Vänsterbacken skadade sig igen nyligen och var inte med i truppen till den gångna veckans två matcher. Lille ligger sexa i Ligue 1.

Jens Cajuste, Reims - 16/1

Mittfältaren hoppade in i 70:e minuten mot Lorient (4-2-seger) i onsdags och därefter blev det start och 71 minuters spel mot Auxerre (0-0) i helgen. Reims ligger tia i Ligue 1.

Oliver Zandén, Toulouse - 6/0

Vänsterbacken var inte med i truppen till den gångna veckans två matcher. Toulouse ligger tolva i Ligue 1.

Amin Sarr, Lyon - 20/5

Forwarden har nu debuterat för sin nya klubb. Den gångna veckan innehöll två inhopp, ett i 71:a minuten mot Brest (0-0) och ett i 61:a minuten mot Troyes (3-1-seger). Lyon ligger nia i Ligue 1.

Anton Salétros, Caen - 2/1

Mittfältaren har fått en bra start i nya klubben. Mot Bastia i förra veckan gjorde han ett mål och en assist i 3-1-segern, och hyllas nu i Frankrike. Tidningen Ouest-France skriver att Salétros ”redan förfört” Caens supportrar och att han snart kan bli en av publikfavoriterna i laget. Själv hävdar han att han inte är i toppform än. ”Jag är inte 100 procent än”, säger han enligt Malherbe Inside. Tränaren Stephane Moulin menar dock att Salétros anpassas snabbt till sitt nya lag och han gillar att svensken är en ”vinnare”, enligt Ouest-France. Caen ligger åtta i Ligue 2.

Sebastian Ring, Amiens - 18/0

Vänsterbacken fick inte plats i truppen till mötet med Metz (2-0-förlust) under måndagen. Amiens ligger sjua i Ligue 2.

FÄRÖARNA

Isak Jönsson, B36 Tórshavn - 0/0

Den 24-årige mittbacken anslöt till förra årets tabellfyra i januari, efter flera år i Trelleborgs FF. Den färöiska ligan inleds i början av mars.

GIBRALTAR

Martin Falkeborn, Europa Point FC - 4/0

Europa Point FC ligger nu sist i ligan efter att ha förlorat med 2-0 mot Manchester 62 i helgen. Falkeborn spelade hela matchen.

Lenny Silwer Wright, Europa Point FC - 0/0

Var inte med i truppen mot Manchester 62.

Kristoffer Krebs, Europa Point FC - 4/0

Forwarden spelade 57 minuter mot Manchester 62.

Hampus Orsing, Europa Point FC – 2/0

Satt på bänken under hela matchen mot Manchester 62.

Oliver Johansson, Europa Point FC - 5/1

Modo Mbye, Europa Point FC - 4/0

Mittfältaren spelade hela matchen mot Manchester 62. Drog på sig ett gult kort.

William Wallin, Europa Point FC - 4/0

Spelade hela matchen mot Manchester 62.

Jonathan Westerberg, Europa Point FC - 4/0

Backen spelade hela matchen mot Manchester 62. Drog på sig ett gult kort.

GREKLAND

Alexander Fransson, AEK Aten - 5/0

Laget har inte spelat sedan senaste svenskkollen. AEK ligger tvåa i ligan.

Niclas Eliasson, AEK Aten - 13/0

Laget har inte spelat sedan senaste svenskkollen.

Eric Larsson, OFI Kreta - 21/1

Offensive högerbacken spelade hela matchen mot Giannina (0-0) i helgen. Kreta ligger tia i ligan.

Johan Mårtensson, Panetolikos - 19/0

Mittfältaren hoppade in i paus mot Asteras Tripolis (0-0) i helgen. Panetolikos ligger åtta i ligan.

Jacob Une Larsson, Panetolikos (utlånad från Djurgården) - 20/0

Mittbacken spelade hela matchen mot Asteras Tripolis.

August Erlingmark, Atromitos - 18/1

Laget har inte spelat sedan senaste svenskkollen. Atromitos ligger sjua i ligan.

Alexander Jeremejeff, Levadiakos (utlånad från Panathinaikos) - 2/0

Forwarden spelade 65 minuter mot Volos (3-0-förlust) under måndagen. Levadiakos ligger på plats 13, näst sist, i ligan.

Filip Sachpekidis, Levadiakos - 1/0

Gjorde debut för nya klubben mot Volos. Byttes in i 58:e minuten.

IRLAND

Johan Brannefalk, Sligo Rovers - 0/0

Ligaspelet drar igång i slutet av februari.

Lukas Browning Lagerfeldt, Sligo Rovers - 0/0

Ligaspelet drar igång i slutet av februari.

Albin Winbo, Cork City - 0/0

Ligaspelet drar igång i slutet av februari.

Kevin Custovic, Cork City - 0/0

Ligaspelet drar igång i slutet av februari.

Daniel Krezic, Cork City - 0/0

Ligaspelet drar igång i slutet av februari.

ISLAND

Johannes Vall, IA - 24/1

Säsongen är över. IA ramlade ur högstaligan.

Oliver Ekroth, Vikingur - 37/1

Säsongen är över. Vikingur slutade trea i ligan.

Pontus Lindgren, KR - 22/0

Säsongen är över. KR slutade fyra i ligan.

ISRAEL

Daniel Sundgren, Maccabi Haifa - 21/1

Högerbacken byttes in i 60:e minuten mot Maccabi Netanya (2-2) i första kvartsfinalmatchen av State cup. Maccabi Haifa leder annars ligan.

Tom Amos, Hapoel Be’er Sheva - 0/0

Målvakten satt på bänken mot Sektzia Nes Tziona (1-0-seger) i helgen. Hapoel Be’er Sheva ligger trea i ligan.

Albert Ejupi, Hapoel Hadera - 0/0

Mittfältaren skrev nyligen på för klubben.

ITALIEN

Zlatan Ibrahimovic, Milan - 0/0

Rehabiliterar en skada just nu.

Isak Hien, Hellas Verona - 17/0

Mittbacken spelade hela matchen mot Lazio (1-1) under måndagen. Hellas Verona ligger på plats 18, tredje sist, i Serie A.

Albin Ekdal, Spezia - 15/1

Mittfältaren är skadad igen och missade 3-0-förlusten mot Napoli i helgen. Spezia ligger på plats 17 i Serie A.

Emil Holm, Spezia - 21/1

Högerbacken satt på bänken mot Napoli.

Joel Voelkerling Persson, Lecce - 3/0

Den 19-årige forwarden hoppade in i 87:e minuten i 2-0-segern mot Cremonese i helgen. Lecce ligger på plats 14 i Serie A.

Benjamin Tahirovic, Roma - 7/0

Mittfältaren startade cupmatchen mot Cremonese (2-1-förlust) i onsdags och satt sedan på bänken mot Empoli (2-0-seger) i helgen. Roma ligger trea i Serie A.

Emmanuel Ekong, Perugia (utlånad från Empoli) - 2/0

Alexander Jallow, Brescia - 12/0

Högerbacken hoppade in i paus mot Perugia (4-0-förlust) i helgen. Brescia ligger på plats 14 i Serie B.

John Björkengren, Brescia (utlånad från Lecce) - 3/0

Mittfältaren spelade 86 minuter mot Perugia.

Riccardo Gagliolo, Reggina - 22/2

Backen spelade hela matchen mot Palermo (2-1-förlust) i helgen. Reggina ligger trea i Serie B.

Marcus Rohdén, Frosinone - 20/2

Mittfältaren spelade hela matchen mot Como (2-0-seger) i helgen. Frosinone ligger etta i Serie B.

Nermin Karic, Benevento - 22/1

Mittfältaren hoppade in i 67:e minuten mot Venezia (2-1-förlust) i helgen. Benevento ligger näst sist i Serie B.

Johan Guadagno, Pisa - 0/0

JAPAN

David Moberg Karlsson, Urawa Reds - 29/13

Urawa Reds har inte spelat sedan senaste svenskkollen.

KANADA

Alexander Achinioti Jönsson, Forge FC - 34/1

Säsongen är över. Forge blev ligamästare.

LETTLAND

Douglas Bergqvist, Riga - 19/0

Säsongen är över. Riga slutade tvåa i seriespelet.

NEDERLÄNDERNA

Paulos Abraham, Groningen - 9/0

Forwarden är skadad och missade veckans match mot Twente (1-1). Groningen har en usel form och ligger näst sist i Eredivisie.

Daleho Irandust, Groningen - 6/0

Mittfältaren spelade 81 minuter mot Twente.

Yahya Kalley, Groningen - 6/0

Vänsterbacken var inte med i truppen mot Twente och nu har han fått beskedet att nya tränaren Dennis van der Ree inte vill satsa på honom. Enligt RTV Noord har Kalley och Ramon Pascal Lundqvist petats helt ur A-truppen och skickats ner i reservlaget. För Voetbal International bekräftar Groningen-direktören Wouter Gudde att de två inte längre ingår i planerna. ”Vi har valt att arbeta med ett mindre urval”, säger Gudde. Voetbal International rapporterar också att klubben är öppen för att släppa de två svenskarna till någon annan klubb. VI noterar att det svenska transferfönstret fortsatt är öppet. Hugger något allsvenskt lag?

Alex Mortensen, Groningen - 0/0

Får främst speltid i reservlaget.

Ramon Pascal Lundqvist, Groningen - 13/0

Mittfältaren var inte med i truppen mot Twente. Har fått samma dystra besked som Kalley (se ovan).

Aimar Sher, Groningen (utlånad från Spezia) - 4/0

Mittfältaren hoppade in i 81:a minuten mot Twente.

Isac Lidberg, Go Ahead Eagles - 21/5

Forwarden spelade 81 minuter mot RKC Waalwijk (3-1-förlust) i onsdags och därefter 90 minuter mot NEC (1-0-seger). I den sistnämnda matchen bjöd Lidberg på en assist. Go Ahead Eagles ligger tolva i Eredivisie.

Rami Al Hajj, Heerenveen - 12/3

Mittfältaren hoppade in i paus mot Utrecht (1-0-förlust). Heerenveen ligger åtta i Eredivisie.

Simon Olsson, Heerenveen - 20/0

Mittfältaren spelade 70 minuter mot Utrecht.

Alex Timossi Andersson, Heerenveen - 9/0

Hussein Ali, Heerenveen - 5/0

Backen satt på bänken mot Utrecht.

Jesper Karlsson, AZ - 18/4

Ytterforwarden spelade hela matchen mot Volendam (1-1) i helgen. AZ ligger tvåa i Eredivisie.

Mayckel Lahdo, AZ - 25/4

Hoppade in i minut 73 mot Volendam.

Patrik Wålemark, Feyenoord - 21/2

Ytterforwarden hoppade in i 84:e minuten mot PSV (2-2) i helgen. Feyenoord leder Eredivisie.

NORGE

Leon Hien, Odd - 0/0

För en vecka sedan tvingades nyförvärvet lämna lagets träningsläger i Marbella på grund av en hamstringskada. 21-åringen väntas bli borta i någon eller några vecka. Norska ligan drar igång den 10 april.

Leopold Wahlstedt, Odd – 0/0 nollor

Januariturnémålvakten startade när Odd kryssade mot Häcken (2-2) i torsdags. Wahlstedt har varit ryktenas man och den gångna veckan bekräftade 23-åringen att han nobbade en flytt till Bodø/Glimt. ”Det var en ganska lång process som har pågått ett tag. I början var jag positiv till det hela. Det blev kanske en lite längre process än vad jag hade förväntat mig. Allt eftersom dagarna går börjar man fundera på om det är rätt steg och till slut var det magkänslan som avgjorde. Jag tror att det är bra för mig. Det känns bra att stanna i Odd”, sa han till norska TV 2 i dagarna.

Jonathan Augustinsson, Rosenborg - 0/0

Vänsterbacken är korsbandsskadad och missade säsongsavslutningen. Han kommer även missa en betydande del av det här året. Norska ligan drar igång den 10 april.

Stefano Vecchia, Rosenborg - 0/0

Hoppade in i halvtid när Rosenborg besegrade Levanger med 2-0 i en träningsmatch i söndags.

Rasmus Wiedesheim-Paul, Rosenborg - 0/0

Forwarden återvände nyligen till Trondheim-klubben efter att ha varit utlånad till Helsingborgs IF och Mjällby AIF under fjolåret. I fredags hoppade Wiedesheim-Paul in i den 60:e minuten när Rosenborg vann med 2-0 mot Levanger i en träningsmatch. 23-åringen svarade för assisten till 2-0-målet.

Danilo Al-Saed, Sandefjord - 0/0

Nyförvärvet framträdde i lördagens träningsmatch mot KFUM Oslo, som Sandefjord vann med 3-0.

Filip Ottosson, Sandefjord - 0/0

Aleksander Damnjanovic Nilsson, Sandefjord - 0/0

Den förre MFF:aren var skadad hela hösten. Norska ligan startar den 10 april.

Simon Tibbling, Sarpsborg - 0/0

Tibbling spelade hela matchen när Sarpsborg vann fredagens träningsmatch mot HamKam med 2-1.

Kevin Kabran, Viking - 0/0

Den förre BP-spelaren startade när Viking slog Halmstads BK med 2-0 i en träningsmatch i fredags.

Amor Layouni, Vålerenga - 0/0

Layouni ryktades bort från Vålerenga i slutet av transferfönster och den offensive pjäsen hamnade i blåsväder efter uppgifter om strejk, då klubben ska ha nobbat ett miljonbud. Vålerengas svenske sportchef Joacim Jonsson har berättat för Aftenposten att Layouni-fallet är ”en personalfråga” som kommer ”diskuteras internt”. Jonsson har även gett besked om att ytterforwarden kommer att bli kvar i Vålerenga. Layouni ska ha saknats på flera träningar förra veckan.

David Fällman, Ålesund - 0/0

Kaptenen startade när Ålesund vann sin första träningsmatch, mot Hødd, med 2-1.

Moonga Simba, Brann - 0/0

Simba hoppade in den 67:e minuten när Brann krossade Hammarby med 5-2 i en träningsmatch i lördags.

Marcus Sandberg, HamKam - 0/0

Målvakten lämnade Stabæk efter uppflyttningen till Elitserien nyligen presenterades den tidigare IFK Göteborg-spelaren av HamKam, som han skrivit på ett tvåårskontrakt med. ”Jag kom inte överens med Stabæk och HamKam visade stort intresse för mig. Det var något jag hade lust att utforska”, sa han till sin nya klubbs hemsida i samband med offentliggörandet. Sandberg spelade inte i HamKams 2-1-förlust mot Sarpsborg i fredags.

Isak Pettersson, Stabæk - 0/0

I slutet av transferfönster bröt den tidigare Halmstads BK- och IFK Norrköping-målvakten med franska Toulouse och ny klubbadress blev Eliteserien-nykomlingen Stabæk, som Pettersson skrivit på ett säsongslångt avtal med. ”Jag har varit i Frankrike i två år men jag har inte spelat så mycket som jag velat. Jag har blivit en bättre målvakt under tiden i Frankrike, men jag vill komma tillbaka till att spela matcher. När Stabæk tog kontakt med mig kändes det väldigt bra”, sa Pettersson i ett uttalande. I Stabæk blir Pettersson ersättare till svenske Marcus Sandberg. 25-åringen var med i truppen när Stabæk kryssade mot Lillestrøm, 2-2, i en träningsmatch i fredags.

POLEN

Mikael Ishak, Lech Poznan - 30/17

Ishak fortsätter att göra succé. I onsdagens ligamatch mot Miedz Legnica svarade forwarden för ett mål under sina 89 minuter på planen. Mötet slutade 2-2. Även i söndags ställdes Lech Poznan mot Miedz Legnica i Ekstraklasa och Ishak svarade för matchens enda mål i 1-0-segern. Laget ligger på tredje plats i lian.

Jesper Karlström, Lech Poznan - 34/0

Karlström spelade hela matchen i 2-2-matchen mot Miedz Legnica i onsdags. I söndagens 1-0-seger mot samma motstånd hoppade mittfältaren in i den 71:a minuten.

Filip Dagerstål, Lech Poznan (utlånad från Khimki) - 18/0

Backen var bänkad i onsdagsmatchen mot Miedz Legnica. I söndagsmötet med samma lag spelade Dagerstål hela matchen och han svarade dessutom för assisten till Mikael Ishaks avgörande 1-0-mål.

Pontus Almqvist, Pogon Szczecin (utlånad från Rostov) - 17/3

Almqvist startade i söndagens 2-0-förlust mot Slask Wroclaw, men blev utbytt i den 72:a minuten. I veckan blev svenske Pogon-tränaren Jens Gustafsson överrumplad över att Kamil Grosicki är lagets bäste målskytt på åtta fullträffar, enligt Radio Szczecin. ”Bättre än Almqvist och Zahovic?”, svarade Gustafsson. ”Vet du hur många mål Mikael Ishak har gjort? Mer än de två tillsammans”, svarade reportern. ”Låt vänta till efter säsongen”, sa Gustafsson.

Linus Wahlqvist Egnell, Pogon Szczecin - 0/0

Nyförvärvet har gäckats av en skada senaste tiden, men i 2-0-förlusten mot Slask Wroclaw fanns han med på bänken. Pogon Szczecin ligger på femte plats i Ekstraklasa.

Henrik Castegren, Lechia Gdansk - 4/0

Backen var bänkad när Lechia Gdansk kryssade mot Gornik Zabrze, 1-1, i lördags. Laget ligger på tolfte plats i Ekstraklasa.



Mattias Johansson, Legia Warszawa - 12/1

Johansson var bänkad när Legia Warszawa vann med 2-1 mot Zaglebie Lubin med 2-1 i lördags. Laget ligger på andraplats i Ekstraklasa

Gustav Berggren, Rakow - 15/0

Mittfältaren startade och spelade 62 minuten när serieledande Rakow vann med 1-0 mot Piast Gliwice med 1-0 i lördags. Laget har tolv poäng ned till tvåan Legia Warszawa efter 19 spelade matcher.

Emil Bergström, Górnik Zabrze - 12/1

Bergström spelade 90 minuter när Górnik Zabrze kryssade mot Lechia Gdansk, 1-1, i lördags. Laget ligger på 13:e plats i ligan.

PORTUGAL

Josafat Mendes, SC Braga - 1/0

Nyförvärvet fick debutera för sin nya klubb i onsdagens ligacupmatch mot Sporting Lissabon, men det var nog en match han helst ville glömma. Sporting vann med hela 5-0. Mendes hoppade in i den 66:e minuten i det mötet. I helgens ligaseger mot Famalicao, 4-1, var ytterbacken bänkad. Laget ligger på tredje plats i ligan. Värt att notera är Mendes är registrerad till Bragas kommande matcher i Europa League-slutspelet.

QATAR

Carlos Strandberg, Al-Sailiya SC - 12/6

Al-Sailiya bröt sin negativa trend efter att ha förlorat sina fyra första matcher efter vinteruppehållet. Laget besegrade Al-Shamal med 5-0 och Strandberg gjorde första målet i matchen. Al-Sailiya ligger näst sist i Q-League.

SAUDIARABIEN

Robin Quaison, Al-Ettifaq - 12/2

Målskytt. När Al-Ettifaq besegrade Al-Adalah med 3-2 i fredags hittade landslagsforwarden, som startade matchen, nätet på straff i den 76:e minuten. Quaison blev utbytt en kvart senare. Laget ligger på nionde plats i den saudiska ligan.

Jacob Rinne, Al-Fateh - 13/5

Målvakten spelade hela matchen när Al-Fateh kryssade mot Al-Nassr i fredags, 2-2. Snöpligt nog för Rinne var han som släppte in Cristiano Ronaldos första mål sedan flytten till Al-Nassr. Storstjärnan satte en straffspark fram till 2-2 i den 93:e minuten. Al-Fateh ligger på sjätte plats i den saudiska ligan.

Mohamed Youla, Al-Tai - 0/0

Youla var i vanlig ordning utanför truppen, den här gången i 1-0-förlusten mot Al-Ittihad i lördags. Laget ligger på tionde plats i ligan.

Marcus Antonsson, Al-Adalah - 1/1

Succédebut. Antonsson, som nyligen skrev på för Al-Adalah, svarade för mål i sin första match för klubben. Men fullträffen hjälpte föga. Al-Ettifaq vann matchen med 3-2. Laget ligger näst sist i den saudiska ligan.

SCHWEIZ

Benjamin Mbunga Kimpioka, FC Luzern (utlånad från AIK) - 2/1

Forwarden fick chansen från start och han spelade 71 minuter i söndagens ligamatch mot Young Boys, som slutade 1-1. Luzern ligger på femte plats i den schweiziska ligan.

SKOTTLAND

Filip Helander, Rangers - 0/0

Mittbacken är långtidsskadad och har inte spelat en match hittills. Enligt Daily Express kommer Helander att vara redo för comeback någon gång i februari eller mars. Nye tränaren Michael Beale medger att mittbacken är frustrerad. ”Om den ”Fil” Helander som jag känner till kan komma tillbaka så är han en stor tillgång för Rangers. Han har haft två tunga år med skador. Jag har inte varit här när han har fått dem, men vid 29 års ålder tror jag inte att ”Fil” Helander är slut. Han har mycket frustration inom sig, en del ånger. Han missade VM-kvalet och de (Sverige) tog sig inte till VM. Han hade velat bidra med mer till sitt landslag”, sa han nyligen enligt Daily Record. Rangers är tvåa i skotska ligan.

Melker Hallberg, St. Johnstone - 26/3

Hallberg startade och svarade för ett mål i onsdagens 2-0-seger mot Motherwell. Mittfältaren blev sedan utbytt i den 80:e minuten. I söndagens 4-1-förlust mot Celtic hoppade Hallberg in i den 79:e minuten.

William Sandford, St. Johnstone - 2/0

Nyligen tillbaka från lån. Sandford var utanför truppen mot både Motherwell och Celtic. Laget ligger på åttonde plats i skotska ligan, som består av tolv lag.

Carl Starfelt, Celtic - 19/2

Mittbacken spelade 90 minuter i såväl onsdagens 3-0-seher mot Livingston som i 4-1-triumfen mot St. Johnstone i söndags. Celtic leder skotska ligan. I förra veckan hyllades Starfelt av tränaren Ange Postecoglou. ”I stort sett från den dagen när han kom hit har han varit en hörnsten i vårt lag. Jag tror att han är lite underskattat. Han blir sällan slagen. Han är alltid på rätt plats och bidrar både till offensiven och defensiven”, sa Postecoglou enligt The Herald.

SLOVENIEN

Max Watson, NK Maribor - 11/2

För Maribors del återstartar ligaspelet den 12 februari, då man möter Koper.

William Milovanovic, FC Koper - 0/0

Mittfältaren lämnade Häcken efter fjolårssäsongen och ny klubbadress blev Koper, som han skrivit på ett ettårskontrakt med. Laget ligger på andra plats i slovenska ligan. Ligaspelet för Kopers del återstartar den 12 februari och då står Maribor för motståndet.

SPANIEN

Williot Swedberg, Celta Vigo - 4/0

19-åringen blev i förra veckan kvar på bänken i 4-3-segern mot Real Betis borta i La Liga, vilket var svenskens sjunde ligamatch i följd utan speltid. Celta Vigo är på tolfte plats i ligan.

Ludwig Augustinsson, Mallorca (utlånad från Sevilla) - 5/0

Vänsterbacken blev i förra veckan kvar på bänken när Mallorca skrällde och slog Real Madrid med 1-0 hemma i La Liga. Mallorca är på tionde plats i ligan.

Isak Jansson, FC Cartagena - 22/2

Den tidigare Kalmar FF-talangen fick i förra veckan 20 minuter på planen i 2-1-förlusten mot Levante hemma i den spanska andraligan. Cartagena är tia i ligan.

SYDKOREA

Jonathan Ring, Jeju United - 0/0

Den nya säsongen har inte dragit igång.

Kevin Höög Jansson, Gangwon FC - 0/0

Den nya säsongen har inte dragit igång.

Darijan Bojanic, Ulsan Hyundai - 0/0

Den nya säsongen har inte dragit igång, och under senaste tiden har Bojanic varit på träningsläger med sin nya klubb i Portugal, där flera spelare, däribland Gustav Ludwigson, blivit sjuka och tvingats uppsöka sjukhus.

Gustav Ludwigson, Ulsan Hyundai - 0/0

Den nya säsongen har inte dragit igång, och under senaste tiden har Ludwigson och Ulsan Hyundai varit på träningsläger i Portugal, där flera spelare, inklusive Ludwigson, blivit sjuka och tvingats uppsöka sjukhus.

THAILAND

Filip Rogic, Buriram United - 3/0

29-åringen gjorde i förra veckan 90 minuter i 2-0-segern mot BG Pathum United borta i ligan. Buriram toppar tabellen.

Niran Hansson, Buriram United - 1/0

Hansson var i förra veckan utanför truppen när Buriram United besegrade BG Pathum United med 2-0 borta i ligan. Buriram toppar tabellen.

Anthonio Sanjairag, Chonburi FC - 0/0

Sanjairag har inte varit med i någon matchtrupp den här säsongen. Chonburi är på tredje plats i ligan.

William Weidersjö, Port FC - 14/1

Weidersjö var i förra veckan utanför truppen mot Police Tero (2-2) på hemmaplan i ligan. Port är på sjätte plats i ligaspelet.

Gustav Sahlin, Customs United (utlånad från Port FC) - 8/1

Sahlin blev nyligen utlånad från Port FC till Customs United, och stod i förra veckan för 33 minuter mot Nakhonpathom (1-1) borta i den thailändska andraligan. Customs United är på tionde plats i andradivisionen.

Osman Sow, Sukhothai FC - 13/5

Sow lämnade i förra veckan planen mållös efter 65 minuter i 2-1-segern mot Muangthong United hemma i högstaligan. Sukhothai är tia i ligan.

TJECKIEN

Aiham Ousou, Slavia Prag - 23/1

Ousou spelade i förra veckan från start i 2-0-segern mot Pardubice borta i ligan, och blev utvisad på övertid, då han drog på sig sitt andra gula kort i matchen. Mittbacken såg rejält besviken ut och gestikulerade rejält mot domaren, men till ingen nytta. Slavia Prag toppar ligan i Tjeckien.

TURKIET

Sam Larsson, Antalyaspor - 19/1

Larsson kom i förra veckan till spel i två matcher, då han gjorde 80 minuter i 2-0-förlusten mot Trabzonspor borta och 65 minuter i 1-0-segern mot Gaziantep hemma i Süper Lig. Antalyaspor är på 13:e-plats i ligan.

TYSKLAND

Emil Forsberg, RB Leipzig - 26/5

Mattias Svanberg, Wolfsburg - 21/3

Svensken spelade två matcher i förra veckan. Han gjorde 84 minuter i 2-1-förlusten mot Union Berlin borta i åttondelsfinalen i den tyska cupen, samt ett mål och 90 minuter på planen i 4-2-förlsuten mot Bayern München hemma i Bundesliga. Wolfsburg är placerat på sjunde plats i den tyska ligan.

Sebastian Andersson, Köln - 0/0

Andersson har under en längre tid varit skadad och har inte spelat med Köln den här säsongen, men nyligen var han, i en intervju med Fotbollskanalen, tydlig med att han inte kommer att sluta, vilket Köln-tränaren Steffen Baumgart spått. Andersson sa följande: ”Jag tränar på med min rehab och jag förväntar mig definitivt att spela fotboll snart igen”. Köln är på elfte plats i Bundesliga.

Marko Johansson, Bochum (utlånad från Hamburg) - 0/0

Johansson satt i förra veckan på bänken, för fjärde ligamatchen i följd, när Bochum slog Hoffenheim med 5-2 hemma i Bundesliga. Bochum är på 15:e-plats i ligan.

Branimir Hrgota, Greuther Fürth - 20/6

Hrgota, som är kapten i Fürth, blev i helgen noterad för 90 minuter i 1-0-segern mot Nürnberg hemma i 2. Bundesliga. Fürth är på tionde plats i andradivisionen.

Andreas Linde, Greuther Fürth – 16/5

Målvakten blev i helgen noterad för 90 minuter och höll nollan i 1-0-segern mot Nürnberg hemma i 2. Bundesliga. Fürth är på tionde plats i andradivisionen.

Eric Smith, St. Pauli - 18/3

Smith var i helgen tillbaka efter sjukdom och gjorde 90 minuter i 2-0-segern mot Hannover hemma i 2. Bundesliga. St. Pauli är på nionde plats i ligan.

Svante Ingelsson, Hansa Rostock - 18/1

Nils Fröling, Hansa Rostock - 13/1

Forwarden gjorde i förra veckan 28 minuter i 2-0-förlusten mot HSV hemma i den tyska andraligan. Rostock är tolva i ligan.

Kristoffer Peterson, Fortuna Düsseldorf – 21/4

Peterson kom under den gångna veckan till spel i 75 minuter i 4-1-förlsuten mot Paderborn borta i andradivisionen. Düsseldorf är sexa i ligan.

Thomas Poppler Isherwood, Darmstadt - 8/0

Mittbacken spelade i förra veckan hela matchen när Darmstadt slog Sandhausen med 4-0 borta i 2. Bundesliga. Darmstadt toppar andraligan.

Oscar Vilhelmsson, Darmstadt - 11/2

19-åringen fick i förra veckan 75 minuter och svarade för sitt andra mål för säsongen i 4-0-segern mot Sandhausen borta i andraligan. Darmstadt toppar tabellen.

UNGERN

Jack Lahne, Ujpest FC (utlånad från Amiens) - 8/0

Lahne var i förra veckan utanför truppen, för fjärde ligamatchen i följd, i 3-1-förlusten mot Ferencvaros borta i ligan. Senast han kom till spel i en tävlingsmatch var i oktober i fjol. Ujpest är tia i ligan.

Jonathan Levi, Puskás Akadémia FC - 2/0

Levi stod i förra veckan för 28 minuter mot Vasas FC (1-1) hemma i den ungerska ligan. Svenskens lag är fyra i tabellen.

USA

Robin Jansson, Orlando City - 0/0

Den nya säsongen har inte dragit igång än.

Joakim Nilsson, St. Louis City - 0/0

Den nya säsongen har inte dragit igång än, och Nilsson kommer missa säsongsinledningen. Nyligen gav St. Louis besked om att Nilsson gjort en knäoperation och kommer att utvärderas först i maj.

Rasmus Alm, St. Louis City - 0/0

Den nya säsongen har inte dragit igång än.

Adam Lundqvist, Austin - 0/0

Den nya säsongen har inte dragit igång än.

Oskar Ågren, San Jose Earthquakes - 0/0

Den nya säsongen har inte dragit igång än.

Christopher McVey, Inter Miami - 0/0

Den nya säsongen har inte dragit igång än.

Buster Sjöberg, Vancouver Whitecaps - 0/0

Den nya säsongen har inte dragit igång än.

Mohanad Jeahze, DC United - 0/0

Den nya säsongen har inte dragit igång än.

Mikael Marqués, Minnesota United - 0/0

Den nya säsongen har inte dragit igång än.

ÖSTERRIKE

Albert Ejupi, TSV Hartberg - 12/0

Den österrikiska ligan har vinteruppehåll. Hartberg är jumbo i ligaspelet.

Tim Prica, WSG Tirol (utlånad från Ålborg) - 17/6

Den österrikiska ligan har vinteruppehåll. Tirol är på femte plats i ligaspelet.