SVENSKKOLLEN: Sandberg aktuell för allsvensk återkomst

OBS! Siffrorna efter spelarnas namn och klubblag anger tävlingsmatcher (cup/liga) och antalet gjorda mål. För målvakter är det antalet hållna nollor istället för mål. För att vara med i Svenskkollen ska man spela i en högstaliga, eller i en andraliga i England, Italien, Frankrike, Spanien eller Tyskland. Spelare som är låsta till ett annat landslag är inte med på listan.

AUSTRALIEN

Marcus Antonsson, Western Sydney Wanderers - 0/0

Den offensive mittfältaren inledde även den här säsongen som ordinarie i Mechelen, som ännu inte vunnit i Jupiler Pro League. Senast blev det 74 minuter i 0-0-mötet med Standard Liège. Gustaf Nilsson, Club Brügge - 4/0

Reservmålvakten saknades senast. Annons Ludwig Augustinsson, RSC Anderlecht - 1/0

Vänsterbacken värvades till slut permanent från Sevilla, efter en stark fjolårssäsong på lån i Anderlecht. Övergången blev klar i förra veckan och 30-åringen spelade sedan under slutminuterna i 1-1-matchen mot Oud-Heverlee Leuven. Jacob Ondrejka, Royal Antwerp - 3/3

Bänkades i Europa Conference League-kvalet mot Silkeborg (2-2) och hoppade in i minut 83 när Gent föll med 0-1 mot Charleroi. BULGARIEN Edvin Kurtulus, Ludogorets - 3/0

Den cypriotiska ligan drar igång den 24 augusti. Zakaria Sawo, Aris Limassol - 0/0

Den cypriotiska ligan drar igång den 24 augusti. Alexander Kacaniklic, AEL Limassol - 0/0

29-åringen gav Pafos ledningen i Conference League-kvalet mot CSKA 1948. Pafos föll med 1-2 och returen spelas denna vecka. Filip Helander, Omonia Nicosia - 1/0

Nyförvärvet från Odense bänkades när Omonia vann den första kvalmatchen mot Fehervar i ECL-kvalet med 1-0. Marcus Rohdén, AEK Larnaca - 2/0

Den cypriotiska ligan drar igång den 24 augusti. DANMARK Hugo Andersson, Randers FC - 2/0

Mittfältaren spelade hela matchen senast. Oliver Zandén, Randers FC (utlånad från Toulouse FC) - 0/0

22-åringen satt på bänken mot Silkeborg. Roony Bardghji, FC Köpenhamn - 0/0

Lagkaptenen missade förra veckans matcher med en skada. Enligt TV2 Danmark är det oklart hur länge 32-åringen blir borta. Jordan Larsson, FC Köpenhamn - 6/0

27-åringen byttes in i minut 67 i ECL-kvalet mot Banik Ostrava (1-0) och spelade sedan 65 minuter i ligamatchen mot SønderjyskE (2-0). Anfallaren klarade sig med godkänt i TV2 Danmarks betygssättning och gavs 4/10. Joel Andersson, FC Midtjylland - 6/0

Mittfältaren rehabiliterar sig efter vårens sjukdom. Eric Kahl, AGF Århus - 4/0

26-åringen byttes ut efter en timme senast och fick betyget fyra. Leopold Wahlstedt, AGF Århus - 0/0

Nyförvärvet från Blackburn har suttit på bänken under säsongsinledningen. AGF-tränaren Uwe Rösler förklarade varför Jesper Hansen gått före på målvaktspositionen. “Leopold kom sent (2 juli) och Jesper var med under hela försäsongen. I en sådan situation är det svårt att hämta igen saker. Han hade en något längre ledighet än oss och befann sig inte på sin nivå när han kom. Det är som det ska vara och det är ingen kritik”, säger Rösler enligt Tipsbladet. 24-åringen släppte in fyra mål mot Midtjylland i sin första träningsmatch. Men Rösler tror på speltid framöver för Wahlstedt. “Han behöver tid för att hitta sin nivå. Det har han nu så därför vill jag också ge honom möjligheten. När det blir beslutar jag tillsammans med Leopold och András (Gángó, målvaktstränare). Han tränar riktigt bra och är fokuserad. Vi har två riktigt bra målvakter men Leopold är också en stor investering för vår klubb, så han kommer få möjligheten”, säger AGF-tränaren. Annons Wahlstedt kostade Århusklubben motsvarande 11,5 miljoner kronor. Daniel Svensson, FC Nordsjælland - 4/0

Mittfältaren/ytterbacken har spelat samtliga minuter hittills, senast i 1-1-matchen mot Lyngby. Betyget blev 5/10 i TV2. Benjamin Nygren, FC Nordsjælland - 2/0

23-åringen hoppade in fem minuter innan halvtid mot Lyngby och fick en femma i betyg. Ben Engdahl, FC Nordsjælland - 0/0

20-åringen är tillbaka efter förra säsongens lån hos J-Södra och Helsingør i andraligan, men högerbacken har inte fått någon speltid. Pontus Rödin, Silkeborg IF - 6/1

Mittbacken spelade 90 minuter både mot Randers och i ECL-kvalet mot Gent (2-2). Tipsbladet gav 23-åringen betyget 3/6 efter Europamatchen. Lukas Björklund, SønderjyskE - 4/0

22-åringen inledde på bänken för första gången i sommar och spelade andra halvlek i 3-2-segern mot Viborg. Betyget i TV2 blev 5/10. ENGLAND Victor Nilsson Lindelöf, Manchester United - 0/0

Premier League inleds till helgen. Emil Krafth, Newcastle United - 0/0

Premier League inleds till helgen. Alexander Isak, Newcastle United - 0/0

Premier League inleds till helgen. Robin Olsen, Aston Villa - 0/0

Premier League inleds till helgen. Dejan Kulusevski, Tottenham - 0/0

Premier League inleds till helgen. Yasin Ayari, Brighton & Hove Albion - 0/0

Premier League inleds till helgen. Hjalmar Ekdal, Burnley - 0/0

25-åringen åkte på en muskelskada i den senaste landskampen. Mittbacken är två till tre månader ifrån att kunna träna för fullt, enligt agenten Marcus Allbäck. Ken Sema, Watford - 0/0

25-åringen inledde sin tid i “The Potters” med en 1-0-vinst över Coventry. Tidningen Stoke Sentinel gav målvakten betyget 7/10. Oliver Dovin, Coventry City - 1/0

Stod i det andra målet mot Stoke och fick betyget 6/10 i tidningen Coventry Telegraph. Annons Svante Ingelsson, Sheffield Wednesday - 1/0

Spelade 88 minuter och assisterade till ett av målen i 4-0-segern över Plymouth. Den tidigare Hansa Rostock-spelaren hyllades efter debuten i tidningen Sheffield Star, som kallade honom för “monster" och delade ut betyget 9/10. “Svensken var superb på mittfältet och visade sin fulla repertoar med starka tacklingar och skarpa passningar”, lyder ett omdöme. Tidningen The Yorkshire Post utsåg 26-åringen till matchens spelare och gav också betyget nio. “Enastående debut från någon som kombinerade spel på centralt mittfält med spel på högerkanten”, skriver tidningen. FINLAND Alexander Leksell, Ekenäs IF - 25/2

Nyförvärvet från Zhenis i Kazakstan spelade en timme i 0-4-förlusten mot FC Lahti. Elton Hedström, Ekenäs IF (utlånad från HTFF) - 2/0

Den 21-årige anfallaren hoppade in i den 72:a minuten senast. Adam Larsson, IFK Mariehamn - 21/9

24-åringen spelade 90 minuter i 2-2-matchen mot FC Haka. KuPS leder tabellen tre poäng före Ilves. Simon Bengtsson, AC Oulu (utlånad från Helsingborgs IF) - 6/0

Vänsterbacken spelade hela matchen i 1-0-segern över FC Inter. Hans lag är tabellåtta. FRANKRIKE Gabriel Gudmundsson, Lille - 1/0

Vänsterbacken spelade hela kvalmatchen i Champions League, mot Fenerbahce (2-1-seger) i förra veckan. Annars är han aktuell för italienska Torino, enligt Sky Italia. Annons Amin Sarr, Lyon - 0/0

Metz har ramlat ner i Ligue 2 och under sommaren har Asoro ryktats bort från klubben. Men forwarden kommer stanna, uppgav sportchefen Frederic Arpinion nyligen enligt Moselle TV. Amar Fatah, Troyes - 0/0

Troyes och Manchester City har samma ägare. Under sommaren har Fatah tränat och spelat med just City. Nyligen uppgav tidningen L’Est Éclair att den tidigare AIK-talangen inte kommer spela för Troyes, som är en del av Ligue 2, den här säsongen utan väntas lämna för en annan klubb. FÄRÖARNA Vilmer Rönnberg, B36 Torshavn - 20/2

Backen har hämtat in från schweiziska Xamax och hunnit spela två matcher för ligafyran. Annons Viktor Agardius, NSI Runavik - 3/1

Backen var på väg att lägga skorna på hyllan men har nu skrivit på för NSI. Hunnit med tre starter och göra ett mål under sommaren. Erik Gunnarsson, 07 Vestur - 17/2

Backen hoppade in i 82:a minuten senast mot B68 (1-0-förlust). Vestur ligger sexa i ligan. Alexander Berntsson, KI - 10/0

Backen har tagit en ordinarie tröja i KI, som dominerat inhemskt de senaste åren men den här säsongen bara ligger trea i ligan. Laget leder dock sitt kvalmöte i Europa League med Borac Banja Luka (2-1) inför veckans retur. Albert Ejupi, KI - 9/0

Mittfältaren har en fast plats i startelvan. FÖRENADE ARABEMIRATEN Johan Bångsbo, Al Jazira Club - 0/0

Ligaspelet har inte startat än. Simon Silverholt, Europa Point FC - 0/0

Annons Joel Sundström, Europa Point FC - 0/0

Ligaspelet har inte startat än. GREKLAND Niclas Eliasson, AEK Aten - 2/0

Efter många rykten valde ytterforwarden under sommaren att förlänga sitt avtal med AEK. Hittills har han gjort två starter i Champions League-kvalet. Franz Brorsson, Atromitos - 0/0

Mittbacken har bytt Cypern mot Grekland i sommar. Alexander Jeremejeff, Panathinaikos - 3/3

Ligaspelet har inte startat än. Filip Sidklev, Aris FC - 0/0

Målvakten lämnade nyligen BP för Grekland. Sebastian Ring, PAS Lamia - 0/0

Vänsterbacken har lämnat Amiens för Grekland. Simon Sandberg, PAS Lamia - 0/0

Värvats in från Tabor Sezana i Slovenien under sommaren. IRAK Sumar Almadjed, Duhok SC - 0/0

Ytterbacken får stort förtroende, men agerade inhoppare senast mot Galway United (1-1). St Patrick’s Athletic ligger sjua i ligan. ISLAND Oliver Ekroth, Vikingur - 19/0

Mittbacken är som vanligt en given kugge i sitt lag. Vikingur leder ligan och är kvar i Champions League-kvalet. William Eskelinen, Vestri - 10/2

Målvakten är förstavalet i sitt lag. Vestri ligger tia i ligan. Johannes Vall, IA - 18/2

Backen är en startspelare i IA, som ligger fyra i ligan. ISRAEL Daniel Sundgren, Maccabi Haifa - 0/0

Mittbackens tävlingssäsong startar i veckan. Samuel Dahl, Roma - 0/0

Vänsterbacken som hämtats från Djurgården har ännu inte gjort tävlingsdebut för Roma. Jens Cajuste, Napoli - 0/0

Mittfältaren har inte gjort säsongsdebut i tävlingssammanhang än, då han den senaste tiden varit på gång till Premier League-klubben Brentford. Trots att han rapporterats ha varit på plats i London är affären ännu inte i hamn. Emil Holm, Bologna - 0/0

Högerbacken köptes loss av Bologna tidigare under sommaren men har ännu inte gjort tävlingsdebut för sin nya klubb. Jesper Karlsson, Bologna - 8/0

Ytterforwarden är kvar i Bologna. Kazper Karlsson, Bologna - 0/0

Mittfältaren har inte gjort debut för sin nya Joel Voelkerling Persson, Lecce - 0/0

Tillbaka efter utlåning men saknades i matchtruppen i italienska cupen i dagarna. Jonas Rouhi, Juventus - 0/0

Backen har skrivit ett A-lagskontrakt med Juventus under sommaren. Jesper Karlström, Udinese - 1/0

Mittfältaren har bytt till Serie A från Lech Poznan och tävlingsdebuterade i italienska cupen mot Avellino (4-0-seger) genom ett inhopp i 64:e minuten i dagarna. Emmanuel Ekong, Empoli - 1/0

Forwarden är tillbaka efter en utlåning och hoppade in i 76:e minuten mot Catanzaro i italienska cupen i dagarna. Isak Vural, Frosinone - 1/0

Mittfältaren hoppade in i 58:e minuten i 3-0-förlusten mot Pisa i italienska cupen i dagarna. Frosinone har ramlat ner i Serie B. Joseph Ceesay, Cesena FC (utlånad från Malmö FF) - 2/0

Högerbacken har skrivit på för Serie B-klubben och redan hunnit göra två tävlingsframträdanden, i italienska cupen. Annons Alexander Jallow, Brescia - 1/0

Mittfältaren spelar mycket i klubblaget. Senast 90 minuter mot Sagan Tosu (1-1). Urawa Red Diamonds ligger elva i ligan.

KANADA

Alexander Achinioti-Jönsson, Forge FC – 23/1

Mittbacken har varit ett givet inslag i Forges backlinje och spelade 90 nya minuter när Atlético Ottawa besegrades med 3-0 i den senaste omgången. Segern innebär att tabelltrean Forge kan kliva upp i tabelltopp om man vinner sin hängmatch.

NEDERLÄNDERNA

Mayckel Lahdo, AZ - 0/0

Saknades i matchtruppen när AZ inledde säsongen genom att premiärbesegra Almere City med 1-0 på bortaplan efter att Häcken-bekantingen Ibrahim Sadiq gjort matchens enda mål.

Victor Edvardsen, Go Ahead Eagles - 1/0

Anfallaren har ryktats bort från klubben under sommaren, men är alltjämt kvar och spelade från start i premiären mot Fortuna Sittard. Då blev det också 90 minuter för Edvardsen, som dock förblev mållös i 0-2-förlusten.

Simon Olsson, Heerenveen - 0/0

Mittfältaren är fortsatt given på Heerenveens centrala mittfält och spelade 90 minuter när laget föll med 0-1 i bortamötet med Ajax i premiären.

Patrik Wålemark, Feyenoord - 24/3

Yttern har återvänt till Feyenoord efter sin utlåning till Heerenveen förra säsongen. Men i premiären mot Willem II saknades han i matchtruppen och det återstår att se huruvida det blir något spel i Rotterdam-klubben framöver.

De nederländska medier Rijnmond och Football Transfers uppger nämligen att Wålemark inte finns med i planerna inför den kommande säsongen och att en utlåning är aktuell. Football Transfers uppger även att Feyenoord är öppet för att få till en permanent affär under sommaren, men att prislappen kan bli ett hinder för detta.

Isac Lidberg, FC Utrecht - 0/0

Anfallaren saknades i matchtruppen när Utrecht besegrade Zwolle med 1-0 i ligapremiären. Enligt Aftonbladet är Lidberg nära en övergång till tyska Darmstadt, som trillade ur Bundesliga i våras.

Kristoffer Peterson, Fortuna Sittard – 1/0

Yttern fick en bra start på säsongen i premiären mot Go Ahead Eagles. Det blev 85 minuters speltid och en assist när Fortuna Sittard säkrade en 2-0-seger på bortaplan.

Adam Kaied, Nac Breda - 1/0

NORGE

Leon Hien, Odd - 0/0

Mittbacken har haft skadeproblem under säsongen och saknades återigen i matchtruppen när Odd kryssade mot Sarpsborg i helgen. Hien har ännu inte spelat någon match under denna säsong för Odd, som parkerar på negativ kvalplats.

Jonathan Augustinsson, Rosenborg - 0/0

Rehabiliterar alltjämt sin skada och saknades när Rosenborg föll med 0-1 mot KFUM Kameratene i helgen. Rosenborg är tabelltia i Eliteserien.

Adam Andersson, Rosenborg - 4/0

Ytterbacken har fått sparsamt med speltid under säsongen, men mot KFUM Kameratene kom den första starten i ligaspelet. Då blev det 60 minuters spel när Rosenborg föll med 0-1 på bortaplan.

Förlusten innebär att Rosenborg är tabelltia och efter matchen vädrade Rosenborg-ikonen Steffen Iversen sitt missnöje över lagets prestation:

- Det vi sett idag (läs söndag) är nedflyttningsfotboll, säger han enligt Adressavisen.

Filip Ottosson, Sandefjord - 19/1

Spelade hela matchen och svarade för en assist när Sandefjord kryssade (2-2) mot Strømsgodset. Trots att mittfältaren har gjort flera starka insatser är Sandefjord nästjumbo i Eliteserien efter 18 spelade matcher.

Aleksander Damnjanovic Nilsson, Sandefjord - 8/1

Blev kvar på bänken i det oavgjorda mötet med Strømsgodset. Mittfältaren har inte spelat några matcher sedan mitten av maj, först på grund av en skada och därefter på grund av bänkningar.

Darrell Tibell, Sandefjord – 1/0

Saknades helt i matchtruppen mot Strømsgodset.

Elias Jemal, Sandefjord - 2/0

Anslöt till Sandefjord från Vasalund tidigare i augusti. Väntar alltjämt på sin första start i den nya klubben, men mot Strømsgodset kom det andra inhoppet när yttern byttes in efter 67 minuters spel.

Simon Tibbling, Sarpsborg - 6/0

Mittfältaren saknades i matchtruppen i 1-1-mötet med Odd. Sarpsborg är tabellsjua i Eliteserien.

Aimar Sher, Sarpsborg – 22/0

Mittfältaren är fortsatt bofast i startelvan och spelade 90 nya minuter när Sarpsborg fick med sig 1-1 från bortamötet med Odd. Sarpsborg är tabellsjua i Eliteserien.

Marcus Sandberg, HamKam - 18/3

Målvakten är alltjämt bofast mellan stolparna och fick återigen chansen i mötet med Haugesund. Då passade 33-åringen på att hålla säsongens tredje nolla i en 1-0-seger.

Sandberg har fått fina vitsord under säsongen, men med ett utgående kontrakt råder det nu osäkerhet kring huruvida han blir kvar i framtiden. Enligt norska HA har nämligen två allsvenska klubbar kommit med anbud för Sandberg, som dock sägs vara positivt inställd till en fortsättning i HamKam.

William Kurtovic, HamKam - 16/0

Mittfältaren blev kvar på bänken i hela 1-0-segern mot Haugesund. HamKam är för närvarande tabellåtta i Eliteserien.

Alexander Nilsson, HamKam – 4/1

Fortsätter att agera andraval bakom Marcus Sandberg i ligaspelet och blev således kvar på bänken i matchen mot Haugesund.

Oscar Krusnell, Haugesund - 16/0

Efter en skadepräglad säsongsupptakt har vänsterbacken varit mer eller mindre given under resten av säsongen. Mot HamKam blev det 90 nya minuter för Krusnell, som dock fick vara med när hans lag föll med 0-1 på hemmaplan.

Moonga Simba, Brann - 1/0

Utanför matchtruppen när Brann spelade 1-1 i bortamötet med St. Mirren i kvalet till Europa Conference League. Returmötet spelas på hemmaplan under torsdagen.

August Karlin, Lillestrøm – 10/0

Mittfältaren blev kvar på bänken i 90 minuter i 1-2-förlusten hemma mot Molde. Lillestrøm ligger på tolfte plats i Eliteserien.

Eric Larsson, Lillestrøm – 9/0

Kantspelaren startade och spelade 68 minuter innan han byttes ut i 1-2-förlusten mot Molde. Lillestrøm ligger på tolfte plats i Eliteserien.

Jabir Abdihakim Ali, Lilleström (lån från Västerås SK) - 0/0

Hampus Finndell, Viking - 4/0

Mittfältaren anslöt till klubben från Djurgården tidigare under sommaren och har slagit sig in i laget omgående. Mot Bodø/Glimt blev det återigen en plats i startelvan. Denna gång en halvlek för Finndells del.

Samuel Burakovsky, Bodø/Glimt - 0/0

Såldes från Landskrona i en affär som enligt Nettavisen landade på knappt fem miljoner kronor. Yttern har därefter blivit kvar på bänken mot Jagiellonia i Champions League-kvalet (1-0-seger) och i ligamötet med Viking (1-1).

POLEN

Mikael Ishak, Lech Poznan - 3/4

Anfallaren har fått en fin start på den nya säsongen och stod inför mötet med Rakow noterad för fyra mål på sina tre inledande matcher. Ishak saknades dock i mötet mot Rakow på grund av en lättare skada och matchen slutade mållöst.

Filip Dagerstål, Lech Poznan - 0/0

Precis som under stora delar av fjolårssäsongen har Dagerståls säsongsupptakt kantats av skadeproblem. Således har mittbacken ännu inte spelat någon match under den nya säsongen.

Elias Andersson, Lech Poznan - 2/0

Vänsterbacken saknades i 0-0-mötet med Rakow. Lech Poznan-tränaren Niels Frederiksen bekräftade i samband med matchen att detta berodde på en sjukdom.

Alex Douglas, Lech Poznan - 4/0

Anslöt nyligen från Västerås SK efter en stark vårsäsong i allsvenskan. I Lech Poznan har Douglas direkt lyckats slå sig in i startelvan och mot Rakow var han med och säkrade en poäng på bortaplan.

Linus Wahlqvist Egnell, Pogon Szczecin - 4/0

Är fortsatt en konstant i Pogon Szczecins backlinje och startade på nytt mot Stal Mielec. Då blev det 83 minuters spel när Pogon Szczecin säkrade en 1-0-seger.

Gustav Berggren, Rakow - 4/0

Mittfältaren startade och spelade hela matchen när Rakows möte med Lech Poznan slutade mållöst. Under sommaren har Berggren kopplats samman med en flytt till MLS och New York Red Bulls. Detta är dock ett spår som har svalnat under den senaste tiden.

Jetmir Haliti, Jagiellonia Bialystok - 2/0

Efter ligatiteln i våras är Jagiellonia inne i Champions League-kvalet där man ställs mot Bodø/Glimt. Det första mötet resulterade i en 0-1-förlust på hemmaplan och Haliti blev kvar på bänken i 90 minuter.

Elias Olsson, Lechia Gdansk - 3/0

Mittbacken startade och spelade hela matchen när nykomlingen Lechia Gdansk spelade 1-1 i hemmamötet med Zaglebie Lubin. Poängen var Lechias andra på fyra matcher, vilket innebär att laget alltjämt befinner sig på nedflyttningsplats.

Karl Wendt, Lechia Gdansk - 4/1

Mittfältaren fanns med i startelvan och fick 81 minuters på plan i 1-1-mötet med Zaglebie Lubin. Poängen var Lechias andra på fyra matcher, vilket innebär att laget alltjämt befinner sig på nedflyttningsplats.

PORTUGAL

Josafat Mendes, SC Braga - 1/0

Blev först kvar på bänken när Braga spelade 0-0 i hemmamötet med Servette i kvalet till Europa League. Därefter spelade ytterbacken 90 minuter när Braga fick nöja sig med 1-1 mot Estrela Amadora i ligapremiären.

Viktor Gyökeres, Sporting CP – 2/1

Anfallaren har varit flyttryktad under sommaren, men är alltjämt kvar i den portugisiska huvudstaden och spelade från start när Sporting inledde ligasäsongen genom att besegra Rio Ave med 3-1 på hemmaplan. Då fortsatte Gyökeres på inslagen väg och svarade för en assist och ett mål.

SCHWEIZ

Noah Persson, Young Boys - 4/0

Den regerande ligamästaren Young Boys har fått en tung start på ligasäsongen och inför mötet med Yverdon stod laget på en inspelad poäng efter fyra spelade matcher. Mot Yverdon fick Bern-klubben nöja sig med en poäng efter att Yverdon kvitterat till 2-2 sent. Persson inledde matchen på bänken, men byttes in i den 90:e minuten.

Jamie Roche, Lausanne-Sport - 3/0

Startade och spelade hela matchen när Lausanne föll med 0-2 i bortamötet med Zürich. Lausanne ligger för närvarande nia i den schweiziska ligan.

Nikolaj Möller, St. Gallen – 2/0

Anfallaren saknades i matchtrupperna när St. Gallen först besegrade Slask Wroclaw med 2-0 i den tredje kvalomgången till Europa Conference League och därefter säkrade en 1-0-seger mot Grasshoppers i ligan. St. Gallen är tabelltrea i den schweiziska ligan.

Jesper Löfgren, FC Luzern – 2/0

Mittbacken svarade för en succéartad första tid i Luzern och har nu anslutit permanent. Inledde också säsongen genom att spela 90 minuter i säsongens två första matcher, men har nu blivit kvar på bänken i lagets två senaste matcher. Luzern är tabellsexa efter 3-2-segern mot Lugano.

SKOTTLAND

Gustaf Lagerbielke, Celtic - 0/0

Lagerbielke har inte varit med i Celtics matchtrupper under den här säsongen. Mittbacken har, enligt den brittiska tidningen Daily Record, fått grönt ljus att lämna storklubben - efter en tuff första säsong med knapp speltid. Svensken har bland annat kopplats ihop med olika klubbar i Serie A, däribland Lecce, Genoa och Udinese. Mittbacken har kontrakt med Celtic till 2028. Celtic toppar den skotska högstaligan.

Benjamin Mbunga Kimpioka, St. Johnstone - 6/6



Svensken, som har fått en fin start på säsongen med flera mål, stod i helgen för en ny fullträff på straff när det blev 3-0-seger mot Kilmarnock på bortaplan i ligan. Totalt sett blev det 90 minuter på planen. Efteråt delade tränaren Craig Levein ut beröm till Mbunga Kimpioka, enligt ireland-live.ie: ”’Benji’ blir piggare. ’Benji’ kom till oss i januari och har inte varit i form eftersom att han kom mitt i vår säsong. Han har varit tvungen att kämpa för att bli fit för 90 minuter, särskilt med tanke på hur vi spelar”. St. Johnstone är femma i ligan.

SLOVAKIEN

Hugo Ahl, Spartak Trnava - 5/0

Ahl anslöt tidigare i sommar från Humenne, och stod i förra veckan för 45 minuter i 3-1-segern mot polska Wisla Krakow på hemmaplan i första mötet i tredje rundan i Europa Conference League-kvalet. Spartak är nia i ligan.

Jaheem Burke, Spartak Trnava - 0/0

Burke har inte spelat så här långt under den här säsongen. Spartak är nia i ligan.

SPANIEN

Williot Swedberg, Celta Vigo - 0/0

Tävlingssäsongen har ännu inte dragit igång. I helgen fick Swedberg speltid i ett träningsmöte med West Ham, som slutade 2-2. Därefter föll Celta efter ett straffavgörande.

Carl Starfelt, Celta Vigo - 0/0

Carl Starfelt, Celta Vigo - 0/0

Tävlingssäsongen har ännu inte dragit igång. I helgen fick mittbacken speltid i ett träningsmöte med West Ham, som slutade 2-2. Därefter föll Celta efter ett straffavgörande.



SYDKOREA

Darijan Bojanic, Ulsan Hyundai - 23/2

Bojanic var i förra veckan på bänken, då det blev 1-0-seger mot Daegu hemma i ligaspelet. Ulsan är på tredje plats i ligan.

Gustav Ludwigson, Ulsan Hyundai - 23/7

Gustav Ludwigson, Ulsan Hyundai - 23/7

Efter skadeproblem gjorde Ludwigson i helgen comeback med 90 minuter på planen i 1-0-segern mot Daegu hemma i ligaspelet. Ulsan är på tredje plats i ligan.



THAILAND

William Weidersjö, Uthai Thani - 1/0

Weidersjö stod i förra veckan för 90 minuter i 1-0-förlusten mot Lamphun Warrior på bortaplan i ligan. Uthai Thani är på 13:e-plats i högstaligan.

Emil Roback, Muangthong United - 1/0

Den tidigare Hammarby IF-talangen stod i förra veckan för 18 minuter i 2-1-förlusten mot Swat Cat på bortaplan i ligan. Muangthong United är på elfte plats i ligaspelet.

TJECKIEN

Douglas Bergqvist, Karvina - 1/0

Svensken var i helgen utanför truppen i 5-0-förlusten mot Viktoria Plzen på bortaplan i ligan. Karvina är nästjumbo i ligaspelet.

TURKIET

Sam Larsson, Antalyaspor - 1/0

Larsson svarade i förra veckan för 64 minuter mot Göztepe (0-0) hemma i ligapremiären i den turkiska högstaligan.

Carlos Strandberg, Hatayspor - 1/0

Strandberg stod i förra veckan för 90 minuter i 2-1-förlusten mot Galatasaray borta i ligapremiären i Süper Lig.

TYSKLAND

Hugo Larsson, Eintracht Frankfurt - 0/0

Tävlingssäsongen har ännu inte dragit igång. I förra veckan startade Larsson i träningsmatchen mot FSV Frankfurt (5-2-seger) och hoppade in i träningsmatchen mot Valencia (3-2-förlust). Nyligen gästade även Larsson komedi- och fotbollspodcasten ”The Cooligans”, där de berörde olika ämnen, däribland 5-1-segern mot Bayern München hemma i fjol, där svensken även gjorde ett mål: ”Det var en av de bästa dagarna i mitt liv. Det var mitt andra mål i Bundesliga, och det var en otrolig dag. Ingen förväntade sig att vi skulle gå ut och vinna med 5-1 mot ett lag som Bayern München, så det var fantastiskt. Jag hade också mina bästa vänner där”.

Efter att Larsson gjorde sitt mål mot Bayern, så gled han på knä, samtidigt som han höll sin ena hand för sitt ena höra och hyssjade med ett finger: ”Att glida på knä är normalt sett tillräckligt, men jag läste skit dagen före i tidningen, och ville ge tillbaka”.

Mattias Svanberg, Wolfsburg - 0/0

Tävlingssäsongen har ännu inte dragit igång. Svanberg blev i förra veckan kvar på bänken i träningsmötet med Brentford (4-4).

Carl Johansson, Holstein Kiel - 0/0

Tävlingssäsongen har ännu inte dragit igång. I förra veckan startade Johansson i träningsmötet med Saint-Etienne (3-2-förlust).

Alexander Bernhardsson, Holstein Kiel - 0/0

Tävlingssäsongen har ännu inte dragit igång. I förra veckan startade Bernhardsson i träningsmötet med Saint-Etienne (3-2-förlust).

Eric Smith, St. Pauli - 0/0

Tävlingssäsongen har ännu inte dragit igång. I förra veckan spelade Smith i träningsmatchen mot Atalanta (3-0-seger).

Erik Ahlstrand, St. Pauli - 0/0

Tävlingssäsongen har ännu inte dragit igång. I förra veckan kom inte Ahlstrand till spel i träningsmötet med Atalanta (3-0-seger).

Oscar Vilhelmsson, Darmstadt - 2/1

Talangen stod i helgen för ett mål och 90 minuter i 3-1-förlusten mot Paderborn borta i andraligan. Darmstadt har noll poäng efter två omgångar i 2. Bundesliga.

Branimir Hrgota, Greuther Fürth - 2/0

Hrgota, som är lagkapten, svarade i förra veckan för 90 minuter mot Kaiserslautern (2-2) borta i 2. Bundesliga. Fürth har fyra poäng efter två omgångar i andraligan.

Bilal Hussein, Hertha Berlin - 0/0

Hussein har varit utanför Herthas matchtrupper under säsongsinledningen. Enligt den tyska tidningen Berliner-Kurirer har Hussein ingen framtid i Hertha, samtidigt som den tyska tidningen Bild har skrivit om intresse från Nederländerna och Sverige.

Marko Johansson, Eintracht Braunschweig - 0/0

Johansson blev i helgen kvar på bänken, då det blev 1-3-förlust mot Magdeburg hemma i 2. Bundesliga. Braunschweig har åkt på två raka förluster under säsongsinledningen i andradivisionen.

Kolja Oudenne, Hannover 96 - 0/0

Oudenne har varit utanför Hannovers A-lags matchtrupper under säsongsinledningen, och har i stället spelat med klubbens reservlag i den tyska tredjeligan. Hannover har fyra poäng efter två omgångar i 2. Bundesliga.

UNGERN

Jonathan Levi, Puskás Akadémia FC - 3/1

Levi svarade i förra veckan för tolv minuter och en assist i 1-0-segern mot Ararat borta i första mötet i tredje rundan i Conference League-kvalet, samt för ett mål och 81 minuter i 3-1-segern mot Nyíregyháza hemma i ligan. Puskás Akadémia är på andra plats i ligaspelet.

USA

Emil Forsberg, New York Red Bulls - 15/7

Forsberg, som är kapten i Red Bulls, har under den senaste tiden slitit med skadeproblem. Just nu är det uppehåll i MLS. Red Bulls är på fjärde plats i östra divisionen.

Noah Eile, New York Red Bulls - 24/0

Just nu är det uppehåll i MLS. Red Bulls är på fjärde plats i östra divisionen.

Robin Jansson, Orlando City - 27/1

Just nu är det uppehåll i MLS. Orlando är på sjunde plats i östra divisionen.

Joakim Nilsson, St. Louis City - 16/1

Just nu är det uppehåll i MLS. St. Louis är nästjumbo i västra divisionen.

Rasmus Alm, St. Louis City - 12/1

Just nu är det uppehåll i MLS. St. Louis är nästjumbo i västra divisionen.

Christopher McVey, DC United - 21/1

Just nu är det uppehåll i MLS. DC United är på 13:e-plats i östra divisionen.

ÖSTERRIKE

Isak Jansson, Rapid Wien - 5/1

Jansson gjorde i förra veckan 68 minuter i 1-0-segern mot Trabzonspor borta i första mötet i tredje rundan i Europa League-kvalet, samt 23 minuter mot Austria Klagenfurt (1-1) borta i ligan. Rapid Wien är trea i ligaspelet.

Matteo Perez Vinlöf, Austria Wien (utlånad från Bayern München) - 5/0

Perez Vinlöf svarade i förra veckan för 90 minuter i 3-1-segern mot Wolfsberger hemma i ligaspelet. Austria Wien är på fjärde plats i ligan.