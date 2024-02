Barny: "Alla försöker skydda sig själva och svära sig fria från ansvar"

Fifa har straffat Jönköpings Södra med transferförbud och böter.

När avtalet med Filip Möller Delaveris, som var inlånad från Brann, bröts i augusti förra året missade föreningen att registrera övergången i sin helhet i transferportalen TMS. Trots upprepade påminnelser åtgärdades aldrig saken förrän Fifa den 30 januari i år alltså valde att agera med sanktioner.

Bengt Canell, sportsligt ansvarig i J-Södra, har lagt skulden på den tidigare sportchefen Junes Barny.

- Påminnelserna från Fifa har rullat in under hösten utan åtgärd från vår tidigare sportchef. All kommunikation sker via portalen, så det är ingen annan som har kunnat se det. Och ingen annan har haft någon anledning att gå in i TMS-systemet, sa han till Fotbollskanalen nyligen.

På frågan varför övergången inte registrerades av ex-sportchefen svarade J-Södra-toppen:

- Det vet vi inte. Vi har försökt att prata med honom men det går inte, så jag kan inte svara på varför det inte blev gjort. Om det handlar om okunskap eller om han bara inte har brytt sig… det kan jag inte säga. Jag kan bara konstatera att det aldrig blev gjort, sa Canell.

Har du pratat med Barny om det?

- Ja, det har jag gjort. Han anser att han inte har gjort något fel. Jag vet inte hur jag ska uttrycka mig faktiskt, han har så konstiga svar så det går inte att referera till dem.

När Fotbollskanalen når Barny en dag senare ger han sin syn på saken. Han medger att han missade en påminnelse i samband med att lånet avbröts men hävdar samtidigt att straffet hade gått att undvika efter att han blev borttvingad från föreningen.

Att J-Södra dessutom befann sig i ett utsatt läge sportsligt och höll på att åka ur superettan - vilket man sedermera också gjorde - var också en påverkande faktor bakom missen. Det menar Barny, som resonerar kring sitt ansvar i det hela:

- Jag har fått till mig i efterhand att det saknades en komplettering (i TMS) till Delaveris övergång till Brann. Beklagligt och på grund av den mänskliga faktorn missade jag den första påminnelsen (från Fifa) i den pressade situation som laget befann sig i under de sista matcherna i höstas, säger han till Fotbollskanalen.

- När klubben sedan skiljde mig från mina arbetsuppgifter (i november 2023, reds. anm) och meddelade mig att jag inte skulle ha något med spelarövergångar att göra var det oundvikligt att saker skulle falla mellan stolarna. Framför allt då mitt avsked från klubben var minst sagt kaotisk.

Han fortsätter:

- Enligt förbundet har det kommit flera påminnelser under tiden jag var entledigad från mina arbetsuppgifter.

Som nämnt tidigare i artikeln har Canell menat på ingen i J-Södra ”hade anledning” att vara inne i TMS eftersom föreningen inte gjorde några internationella övergångar efter Barnys uttåg. Föreningen utsåg inte heller någon ny TMS-ansvarig förrän straffat från Fifa verkställdes nyligen.

Ex-sportchefen vill vidare inte ge sig in i något ”ordkrig” med sin före detta klubb och dess nuvarande ledning. Han håller sig kortfattad på frågor om det ämnet och resonerar allmänt:

- Vi arbetar i en miljö där alla försöker skydda sig själva och svära sig fria från all ansvarsskyldighet. Fotbollsbranschen är väldigt tuff och har ett klimat som är väldigt hårt. Det är en industri där någon måste ta smällen för varje misslyckande, säger Barny.

- Att som offentlig person alltid vara under mikroskopet är något man får vänja sig vid.

Han avslutar:

- Mer än så vill jag inte kommentera i dagsläget då min ambition är att aldrig uttala mig negativt om en arbetsgivare eller före detta arbetsgivare i media. Detta oavsett vad arbetsgivaren säger om mig eller hur mycket det än skadar mig i yrkeslivet. Jag önskar klubben lycka till i framtiden.

Barny och J-Södra gick skilda vägar i början av januari i år.