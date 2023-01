Bekräftat: Så startar Sverige mot Finland

Landslagsåret för Sveriges herrar sparkas i gång under måndagskvällen. Då ställs Blågult mot Finland på januariturnén i Portugal.

Efter söndagens träning bekräftade förbundskaptenen Janne Andersson hur startelvan kommer se ut mot Finland.

Lagkapten blir mittfältaren Samuel Gustafson, som var med det "riktiga" A-landslaget i november och då imponerade på Andersson mot både Mexiko och Algeriet.

Bredvid Gustafson får 18-årige debutanten Hugo Larsson chansen på det centrala mittfältet.

- Hugo är en extraordinär talang. Så mycket speltid som han fått i Malmö. Nu hade ju inte Malmö en kanonsäsong men man ska ju ta en tröja i det laget, och det har han gjort, säger Janne Andersson och fortsätter:

- Samuel blev jag väldigt imponerad av under samlingen i november och så var han även väldigt bra i allsvenskan. Han är väldigt bra. Vet alltid var han ska göra med bollen. Så det är ett väldigt intressant innermittfält.

Han tillägger:

- De flesta andra startar andra matchen.

På torsdag väntar lägrets andra och sista match för Sverige. Då står Island för motståndet.

Sveriges startelva: Leopold Wahlstedt - André Boman, Victor Eriksson, Hjalmar Ekdal, Noah Persson - Alexander Bernhardsson, Hugo Larsson, Samuel Gustafson, Yasin Ayari - Moustafa Zeidan, Christoffer Nyman

Sverige-Finland sänds på TV12 och C More. Sändningsstart klockan 19.15 under måndagen.