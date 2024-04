Cetinkaya talar ut om anklagelserna: "Kommer anmäla för förtal"

Förra onsdagen publicerade Expressen och fotbollsthlm.se en granskning av Hasan Cetinkaya. Fotbollsagenten är en dominant i svensk fotboll med rader av landslagsmän i sitt stall som värderas till över fyra miljarder kronor.

Under måndagen tog Cetinkaya kontakt med mig och ville att jag skulle göra en intervju med honom. Vi hade telefonkontakt och det enda förbehållet kring frågor och innehåll var att han fick läsa igenom sina citat. Det gick inte att träffas och Cetinkaya önskade att intervjun skulle vara skriven. Vilket innebar att det blev en telefonintervju sent under måndagskvällen.

De tre personer som är anonymt utpekade i granskningen ville också träda fram med namn, enligt Cetinkaya, och de har varit i kontakt med mig och gett klartecken.

Här följer Hasan Cetinkayas syn på granskningen, anklagelserna, kritiken och spelarnas stöd.

Du är i centrum för en stor granskning som fotbollsthlm.se och Expressen gjort. Varför gör du inte en intervju med de medier som trots allt sitter på allt källmaterial och har annan insyn i detaljer och annat?

- Anledningen till det är att jag blev kontaktad av Nina Svanberg från Expressen, och att hon håller på med en granskning. Jag svarade då att jag inte var intresserad av någon intervju, för jag har inte tid för sådana intervjuer alls. Och då skickade hon i stället materialet kring den här granskningen för att jag skulle kunna bemöta det här. Så jag svarade henne på den här frågan hon hade, för det lät som att det var väldigt konstiga saker. Så jag svarade henne och klargjorde för henne väldigt tydligt att dessa personer inte är kriminella, att dessa personer inte har en anställning hos mig, de jobbar inte hos mig. Jag upplyste henne om det på ett väldigt trevligt sätt och dessutom så talade jag om för henne att det här är ingen intervju. Men hon lyssnade inte och har citerat de här sakerna som en intervju. Där har de redan brutit mot lagen kring källskydd också. Så att det är därför att jag gör intervjun med dig.

Senast du och jag hade kontakt var 2010 då vi granskade en part (som Cetinkaya samarbetade med, reds. anm) och du ringde mig och var lite hotfull kring Jonas Bonnier, koncernchef på Bonnier som ägde TV4, och sa att jag skulle få det jobbigt och liknande. Hur ser du på det idag?

- Nej, men det var väl inget snack om det. Det var väl en grej som handlade om Oliver Cabrera som inte stämde, som du skrev om. Det var väl mer det som var ämnet. Det var väl ingenting om Bonniers som vi pratade om.

Fast han kände ju Bonnier.

- Ja, ja, det kommer jag inte ens ihåg. Vad Oliver Cabrera hade för vendetta med dig, det får ni sköta.

Varför vill du ens göra en intervju?

- Det är väl för att man ska kunna bemöta de här sakerna, de här anklagelserna som Expressen har kört ut. Så att svenska folket får höra sanningen kring det.

