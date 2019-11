Efter succén under året – Isak, landslaget och Gerhardsson nominerade på idrottsgalan

Svensk fotboll har tre chanser att få priser under Idrottsgalan i januari. Damlandslaget, Alexander Isak och Peter Gerhardsson är alla nominerade till olika priser.

Alexander Isak stod för 13 mål och sju assist på bara 16 matcher i nederländska Willem II, något som också gjorde honom aktuell för det svenska landslaget under EM-kvalet. Under 2019 har Isak spelat i samtliga åtta kvalmatcher och noterats för tre mål. Under hösten har han dessutom noterats för två mål på 13 matcher i La Liga.

För det är Isak nu nominerad till Årets Nykomling på Idrottsgalan. Priset delas ut till en person som fått sitt stora idrottsliga genombrott under året och kan förväntas bli en av de främsta i sin idrott.

Övriga nominerade i kategorin är Tilde Johansson, friidrott, Frida Karlsson, längdskidor samt Truls Möregårdh, bordtennis.

Även damlandslaget i fotboll är nominerade, i kategorin Årets Lag efter ett framgångsrikt år för landslaget som slutade med ett VM-brons under sommaren turnering i Frankrike. Dessutom har det svenska landslaget visat god form under hösten och vunnit samtliga tre matcher under EM-kvalet i höst. De ställs mot stafettlaget i ländskidor på damsidan, stafettlaget i orientering samt bowlingduon Josefin Hermansson och Jenny Wegner.

Inte bara laget kan prisas för insatserna, då även förbundskapten Peter Gerhardsson står nominerad i kategorin Årets Ledare. De övriga nominerade i kategorin är Håkan Carlsson, orientering, Rikard Grip, längdskidor och Vesteinn Hafsteinsson, friidrott.