Efterlängtat möte mellan SFSU och Noa: "Vill ha öppna samtal"

En av punkterna som rör upp känslor i den svenska fotbollsrörelsen är relationen mellan supportrar och ordningsmakten, med polis och ordningsmakter i spetsen.

Under säsongsupptakten har parterna hamnat i konflikt vid flertalet tillfällen i samband med marscher mot arenorna och under onsdagen var just detta en av de punkter som diskuterades när Svenska Fotbollssupporterunionen (SFSU) hade ett möte med polisens nationella operativa avdelning (Noa) och Sef.

- Vi hade ett par punkter som vi pratade om. Det rörde väskförbudet på arenorna, hur dialogen ska se ut framåt mellan parterna och sedan pratade vi om polisens agerande i samband med marscher här under säsongsstarten, förklarar SFSU:s styrelseledamot Magnus Ericsson för Fotbollskanalen och fortsätter:

- Vi började med att summera nuläget och där var vi överens, så det var egentligen inga konstigheter. Sedan tryckte Noa på kring arrangörernas säkerhetsplan, som har funnits tidigare, men den ska efterföljas lite mer noggrant.

SFSU har efterfrågat denna typ av möte under en lång tid och onsdagens diskussion mellan parterna är ett steg i rätt riktning för att få en större förståelse för varandra.

- En samsyn tror jag inte att vi når. Vi vill ha öppna samtal och det tar tid. Individer byts ut på båda sidor. Men det är bra att få någon slags dialog och kontakt om det händer något – och innan det händer något.

Trots att mötet är ett steg i rätt riktning finns det fler önskemåls sida inför framtiden:

- Det har varit mycket… det hände mycket på Malmös hemmapremiär till exempel. Vi har inte riktigt fått någon klarhet om det är nya direktiv. Man säger att det inte är nya direktiv, både nationellt och regionalt, men samtidigt agerar polisen helt annorlunda i samband med marscher, säger Ericsson och fortsätter:

- Det är väldigt luddigt. Jag var aktiv för tio år sedan när Noa kom till och då gick allt från regionalt till nationellt, det behövs en tydlighet kring vad som gäller överallt. Fotbollssupportrar reser väldigt mycket och vill då bli behandlade på samma sätt oavsett om man är i Sundsvall eller Borås.

Något nytt mötesdatum är inte satt i dagsläget, men det finns planer på en utökad dialog i framtiden.

- Vi ska åtminstone ses under försäsongen och efter säsongen. Egentligen var det här mötet lite sent, i och med att säsongen redan har börjat. I framtiden är dock planen att ha det lite tidigare så att vi upprätthåller frågorna, summerar Magnus Ericsson.