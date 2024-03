Elfsborg besegrade Häcken - efter dråpligt mål före paus

Det tog nio minuter i träningsmötet mellan Häcken och Elfsborg - sen hade publiken på Bravida arena fått se två mål. Och det första var ett oerhört dråpligt sådant.

I den sjätte minuten var Häcken-målvakten Andreas Linde ute långt till vänster i straffområdet och fångade upp en förlupen boll, som han i sin tur rullade ut mot Simon Gustafson. Mittfältsstjärnan skulle på ett tillslag försöka skarva bollen vidare, men misslyckades med aktionen och slog den i stället rakt på Elfsborgs Timothy Ouma - och in i eget mål.

Tre minuter senare skulle Gustafson revanschera sig. Då spelade han vackert fram Mikkel Rygaard som på sin egen retur kunde slå in 1-1.

Kvitteringen gav Häcken energi och hemmalaget kunde med det ta kommando i matchen - och skapa ett par riktigt vassa lägen. Däribland en ribbträff från Amor Layouni med dryga halvtimmen spelad. Men utan resultat.

Elfsborg fick en vass målchans direkt efter paus, men Gottfrid Rapps avslut gick just utanför mål. Även Häcken fick två chanser, en via Romeo Amane och en via Srdjan Hrstic, men inbytte nyförvärvet Marcus Bundgaard räddade två gånger om för Elfsborg.

I minut 53 stod sedan Andri Baldurson för en vacker aktion när han efter en snurrfint avslutade utifrån - men bollen gick i utsidan av stolpen.

Med 23 minuter kvar gjorde Jimmy Thelin fem byten samtidigt. Då klev bland annat Rami Kaib och Per Frick in på banan - vilket snabbt skulle ge effekt. För i minut 72 slog Kaib ett precis inlägg till Frick som stångade in 2-1 till boråsarna.

Och just före slutsignalen kunde Elfsborg även göra 3-1, detta på en hörna som Noah Söderberg stötte in i nät. Vilket också blev slutresultatet på Hisingen.

- Vi var mycket stabilare än tidigare sett över en hel match. Häcken har sitt sätt att spela och är väldigt skickliga där, men någonstans tycker jag att vi gör det mycket bättre än vi har gjort det hittills i år, säger Elfsborgs tränare Jimmy Thelin till Fotbollskanalen.

Jimmy Thelin berättar att han valde att korrigera ett par taktiska bitar i paus för att få bukt med Häckens övertag.

- Vi tittade lite på hur vi pressar. Det är lätt att man blir för låg mot Häcken, det är en typisk matchbild mot Häcken.

Vad är du allra mest nöjd med?

- Vi var ett mer rejält lag igen. Man kände igen farten i omställningarna, mer djupledsspel. Vi tog ett kliv där.

Häckens tränare Paco Johansen är samtidigt väldigt nöjd med sitt lags första timme i matchen, och desto mindre nöjd med avslutningen av matchen.

- Den första timmen är vi det bästa laget. Sen är vi mycket svaga den sista halvtimmen, säger norrmannen till Fotbollskanalen.

- Vi skapade mycket mot ett fullt etablerat och väldigt bra Elfsborg. Det är vi mycket nöjda med. Den första timmen är kanske det bästa vi har gjort, sen avslutar vi väldigt svagt.

Startelvor:

Häcken: Linde - Lindahl, Hovland, Zecevic, Lundqvist - Rygaard, Gustafson, Ishaq - Layouni, Hrstic, Lindberg

Elfsborg: Pettersson - Larsson, Holmén, Yegbe, Hult - Baidoo, Ouma, Baldursson - Hedlund, Abdullai, Rapp