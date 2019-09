Ersättningarna till landslagsspelarna fortsatt hemliga – DO sekretessbelägger uppgifterna

Ladda ner Fotbollskanalens app via App Store.

Ladda ner Fotbollskanalens app via Google Play.

Svenska fotbollförbundet hoppades kunna hemlighålla ersättningssummorna till landslagsspelare hemliga.

Nu har DO valt att hemligstämpla de delar av avtalen som visar ersättningarna i de handlingar som skickats in till myndigheten.

Det visar handlingarna från DO som Fotbollskanalen tagit del av.