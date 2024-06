Här är kaoset i 08-fotbollen - domare som flyr och misshandel: "Gängkriminella i fotbollen"

Det är vårsäsong i Stockholmsfotbollens lägre divisioner. Det är sommarvärme. Det är fredag kväll och snart helg.

Två lag möts i en jämn match som ser ut att sluta oavgjord - men i den 94:e minuten gör det ena laget 3-2. Direkt efter går slutsignalen. Det blir kaos. Domaren flyr in i sitt omklädningsrum där han låser in sig. Lagen ryker ihop med varandra. Det blir fullt slagsmål. En person blir nedslagen och när han ligger där får han ta emot sparkar från flera personer, och en kommer i full fart med vad som ser ut att vara ett picknick-bord som är hopfällt och som han med full kraft slår i huvudet på den som ligger ner.

Annons

En annan person blir också nedslagen och får ta emot flera sparkar.

Den här händelsen är nu ett pågående polisärende.

- Det har eskalerat. Matchklimatet är alarmerande. Vi är på väg mot rekord när det kommer till antalet grova utvisningar och antalet avbrutna matcher, säger Björn Eriksson, chef på Stockholms Fotbollförbunds Tävlingsavdelning.

Några veckor senare. Fotbollskanalen är på plats i en match i utkanten av Stockholm mellan två andra lag. Det har kommit in en mängd larm och rapporter om det ena laget som ska ha hamnat i flera bråk.

Men den här matchen ser ut att gå lugnt till. Laget som det har larmats om leder med 7-1 och det har inte varit några tendenser till bråk.

Men med tio minuter kvar spårar det ur.

Ledare och flera spelare i laget som leder exploderar. De är aggressiva mot domaren och söker flera konflikter med motståndarna.

Annons

- Hotar du mig eller, skriker en och knuffar till en motståndare.

- De våldtar oss, skriker en annan till domaren.

Det blir hetsigt och stökigt mellan tiotalet spelare och ledare. Domaren och en matchobservatör från Stockholms Fotbollförbund försöker lugna ner, men förgäves.

Under de sista fyra minuterna blir det sex gula och två röda kort och tränaren i laget som leder lämnar arenan fly förbannad (men kommer tillbaka och skäller återigen på domaren).

- Det är som en krutdurk som plötsligt exploderar, säger Kenneth Öberg, förbundschef på Stockholms Fotbollförbund.

- Fotboll är en så stor sport. Vi har så många lag och spelare och ledare i vårt distrikt. Utan att gå in på enskilda lag så är det klart att vi har gängkriminella som är inne i fotbollen och spelar och som även är i publik som kan komma väldigt nära våra assisterande domare, säger Björn Eriksson.

Annons

För fyra år sedan hade Stockholms Fotbollförbund 30 matchobservationer (personer som är på plats på så kallade högriskmatcher) på olika matcher under ett år. I år är siffran 400.

- Varje måndag som jag kommer in till jobbet så är det mängder av nya ärenden. Säg att det är 50 ärenden i veckan, det var det förra veckan och det var high score. Då är det tävlingsärenden, som grova röda kort och det kan även förekomma planstormning och pyroteknik, säger Björn Eriksson och fortsätter:

- I år har vi haft 200 ärenden, det är nästan en månad innan vi hade samma siffra förra året. Det har eskalerat när det kommer till antalet matcher det blir bråk i, och där är det ibland så att även publiken kan vara inblandad.

Kenneth Öberg fyller i:

- Vi ser helt klart en ökning i det grova, som slagsmål och så vidare, säger han.

Annons

Efter en annan match som också spårade ur gjorde ansvariga på Stockholms Fotbollförbundet en koll och det visade sig att 18 av 34 som spelade fanns med i brottsregistret. Och då var domaren oerfaren och bara 22-år.

Nivån som vi pratar om är herrar division 4-7 och även ungdomslag.

- Faktum är att P13 sticker ut, och det är det flera distrikt som upplever samma sak. Vi vet inte vad det beror på? Kanske att man då börjar räkna tabeller, kanske att det är högstadiet, eller något annat? I en P13-match nyligen så fick en domare en smäll på käften av en förälder, säger Björn Eriksson.

För en månad sedan avbröts en match för 8-åringar i Östergötland på grund av att publik och spelare skällde så mycket på domaren så att arrangören klev in och satte stopp.

I Stockholm har 15-åriga domare lämnat matcher gråtande för att de har fått hat.

Annons

För att försöka få bättre ordning så startade Stockholms Fotbollförbund en Fair play-liga, som nu är inne på sitt fjärde år.

Där får lagen tre poäng för varje gult och rött kort och lag som hamnar på över 3,5 poäng i snitt per match så blir det ett tävlingsärende.

- Fyra gånger per år kollar vi av och efter en hel säsong, det vill säga efter 18 matcher, så är det ungefär fem-sex lag som ligger över det snittet. Det vi då kan göra är att utesluta lag. Det som har hänt är att lag har fått börja säsongen med minuspoäng. Två år i rad har ett och samma lag legat över snittet, det är ju inte alls bra och nu får vi se vad det laget får för straff, säger Björn Eriksson, som minns en match i en lägre herrdivision med många varningar.

- Ett lag hade 14 gula kort, men inget rött. Alltså 14 av 15 spelare varnades, och då var det inte direkt hands som man fick kort för, säger han.

Annons

- Vi har ändrat matchdag som straff, det kanske inte är bra att vissa lag spelar fredag 20:00 utan bättre med måndag eller tisdag. Vi har skickat ett lag från norrort till att i stället spela i söderort. Vi uteslöt ett lag förra året efter att man knuffat en domare som bröt handleden på två ställen, och så var det fler bråk i den matchen.

Kenneth Öberg berättar att det är ett 20-tal klubbar i de lägre divisionerna som har bengaler på sina matcher.

- Där är det ett tävlingsärende nu kring en klubb som bränner bengaler i 90 minuter. Vi vill ju att klubbarna åtminstone gör ett försök att stoppa det här, men när då en ordförande lägger ut bilder på klubbens hemsida med bengalbränning under lagets match och hyllar det, ja då är det problematiskt, säger han.

Polis har varit inkopplade på fem matcher i år. Det finns domare som vägrar döma vissa lag, och det finns lag som helst inte vill spela mot vissa.

Annons

- Cirka 30 domare i Stockholm säger nej till att döma vissa lag, det är en tredjedel av våra domare. Det förekommer hot. Några domare vågar inte skriva in röda kort eller exakt vad som har hänt i matcher på grund av rädsla. Sedan har de ringt till oss och sagt vad som har hänt. Så det förekommer ju ett mörkertal, säger Björn Eriksson.

På Stockholms Fotbollförbund i Solna har det varit många möten och diskussioner om hur man ska få ordning på allt stök. En tanke är samverkan med kommuner, en annan tanke är att ta hjälp av polis eller fältassistenter.

Man har lagt en budget på 250 000 kronor per år, en summa som enbart ska gå till observatörer (500 kronor per uppdrag) som ska vara ute och hålla koll på lag som anses vara stökiga. Dessutom går det att väga in Björn Eriksson i kostnaderna. Som chef på tävlingsavdelningen så går kanske 50 procent av hans tid åt matchklimatet.

Annons

Ändå behöver man lägga ännu mer resurser på det här.

Nu har förbundet beslutat att anställa en person som enbart ska jobba med de här bitarna.

- Vi har haft ansökningar ute och är snart helt klara i processen, säger Kenneth Öberg och fortsätter:

- Anställningen är tvådelad, dels är det brandsläckning, att hjälpa till i utredningsarbetet när filmklipp kommer in, att ringa upp klubbar och fråga varför det hände, att ligga nära klubbar. Det andra är attityden på plan, det är mer långsiktigt.

Vad har varit viktigt att den anställde ska ha för egenskaper?

- Väldigt rak kommunikation och en person som vågar stå där. Först tänkte vi oss en polis, och det var flera sådana som gick långt i processen, men vi landade på något annat. Vi har i stället valt en person som har en lång och bred erfarenhet från Stockholmsfotbollen på många olika nivåer. En person med ett brett nätverk och stor respekt, säger Björn Eriksson.