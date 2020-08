Isak och Kulusevski gör succé i Europa - möt doldisen som bäddat för framgångarna: "Vill bidra till att en svensk vinner Ballon d’Or"

Den europeiska fotbollssäsongen är över. Covid-pandemin gjorde att den blev utdragen, kanske längre än någonsin. Spelarna i de europeiska toppligorna får även de kortare semester än någonsin. Premiärerna är bara ett par veckor bort.

Två av Sveriges främsta framtidslöften, Alexander Isak och Dejan Kulusevski, ska snart få visa upp sig igen. Isak i Real Sociedad, Kulusevski numera i Juventus.

Den svenska landslagsduon har flera gemensamma nämnare. Succé i fjol, 20 år unga och framtiden framför sig. För att nämna några. Vad som är desto mer okänt är att de båda arbetar med samma personliga tränare. Och det är inte bara Isak och Kulusevski som samarbetar eller har samarbetat med just den här personliga tränaren.

Det finns fler namn som har varit hos honom. Jiloan Hamad, Jesper Karlström, Anton Salétros, Kristoffer Olsson och Viktor Claesson. Bland annat.

Vem den personliga tränaren är? Han heter Sebastian Pisano. Han är 30 år gammal.

- Jag är en Stockholmskille född söder om stan, i Haninge. Jag är uppväxt på ett gym faktiskt. Min pappa hade ett av Sveriges äldsta gym och man skulle kunna säga att jag är uppväxt i en träningsmiljö. Jag spelade själv fotboll men skadade mig ganska tidigt. Redan som 17-åring förstod jag att det var det här jag ville jobba med. När jag var 17 år hade jag min första klient - det är 13 år sedan nu, säger Sebastian.

- Alla vill gärna veta titeln. Titeln är att jag är sportkinesiolog - men jag jobbar med all den fysiska förberedelsen för idrottare. Fysisk förberedelse skiljer sig beroende på var man är någonstans. Jag kan jobba med allt från skadehantering, till rehabilitering, till prestationshöjande - allt beroende på var man är.

Sebastian fortsätter:

- Under det finns det även subkategorier där man tittar på näring, den mentala statusen, hur personens mindset är, hur personen mår. Sedan så jobbar man därifrån. Så... fysisk förberedelse och underlättande vardag för alla idrottare skulle man kunna säga.

När Sebastian var 20 år började han studera det som kallas för kinesiologi. Kinesiologi är en behandlingsform som kommer från USA där man ser på kroppen med holistisk utgångspunkt och det betyder att helheten är viktigare än de enskilda små delarna.

- Kinesiologi har hjälpt mig enormt mycket i förståelse för hur idrottare och människor generellt fungerar - och det har även öppnat dörrar i andra världar. Jag har pluggat näring och nutrition hos de personer som jag anser är bra. Utbildningen har aldrig slutat. Det är ungefär 13 år nu av konstant utbildande.

Vi backar bandet lite. Sebastians egen fotbollskarriär förstördes tidigt av en skada. Redan där och då uppstod intresset för det som han arbetar med i dag.

- Jag hade enormt höga ambitioner tidigare. Jag är stjärntecknet Vädur och när man läser om Väduren så kan Väduren inte vara dålig på något. Jag skadade mig allvarligt tidigt, vid 15 års ålder och jag var även tidig i puberteten - vilket gjorde att jag var duktig tidigt. Men när jag kom tillbaka efter min skada kände jag att jag inte var bäst och då förstod jag ganska snabbt att det inte skulle bli något - så jag slutade med fotboll när jag var 17 år, vilket jag kan ångra i dag. Jag borde lirat för att det var kul. Men jag har alltid haft svårt med det här att bara ha kul utan har alltid velat framåt i allt jag tagit mig an.

Ditt yrke som du har i dag, kom intresset i samband med de skador du själv drabbades av?

- Hundra procent. Jag fick inte någon hjälp. Jag var på de kliniker som ansågs vara bäst då och ingen förstod riktigt min skada. Ingen kunde sätta ord på vad det var, hur lång tid det skulle ta, vad jag skulle göra. Jag upplever att engagemanget var riktigt dåligt. Det var ingen som mötte en 15-åring i den stora sorgen som jag hade - i att jag inte fick spela fotboll.

- Och det var nog det som har förändrat mig. Jag är otroligt engagerad i alla som kommer hit. Det spelar ingen roll om man är tolv år gammal, spelar i Real Sociedad eller Real Madrid. Jag är extremt engagerad.

Är du unik med det här sättet som du jobbar på?

- Jag skulle säga att jag är unik. Mitt förhållningssätt att se hela personen bakom idrottaren och ha kunskaper om vad en idrottare behöver och hur den ska träna är unikt. Helt klart.

På vilket sätt är du unik? Var har du tagit dina idéer ifrån?

- Min första mentor var den personen som lärde mig kinesiologi, han gav mig extremt mycket influenser. Han lärde mig så mycket vilket gjorde att jag fick ett behov av att lära mig ännu mer, vilket har gjort att jag rest mycket. Jag har varit i Tjeckien, i USA, jag har träffat folk från Kanada, från Australien - och mött mycket människor med olika tankar och idéer, och någonstans har jag byggt mitt eget koncept utifrån det.

- Västvärlden generellt är duktiga på att zooma in på enskilda områden. Jag hade en klient häromdagen som hade en knäsmärta. De andra som hade träffat honom hade fokuserat på hans knä, men i själva verket var det en motsatt höft och en fot på samma sida som var det stora problemet. Så när vi hjälpte höften och foten så försvann knäsmärtan utan att jag hade rört knäet.

Hur vet du vad du ska göra i ett sådant läge?

- Alla som kommer hit får genomgå en screening-process. Screening-processen baseras på vad det är för skada man har, eller om man är skadad eller om man vill bli bättre. Jag tar det individbaserat. Men när jag tittade på hans rörelser förstod jag att det inte var knäet som var problemet - utan att det var en höft på motsatt sida och en fot som inte fungerade. När de två plötsligt samspelade försvann hundra procent av smärtan i knäet. Då har vi zoomat ut, det är det som är holistiskt. Då har jag tittat på hela personen och tagit reda på all information och inte fokuserat på den enskilda delen. För i min filosofi är inte den enskilda delen så viktig - om vi får allt att fungera kommer kroppen lösa sig själv.

- Kroppen är i grund och botten en självläkande mekanism. Om jag krockar på E4:an, inte fan ringer jag en person som mig då? Då vill jag åka till akuten och ha en kirurg som lappar ihop mig. Men de flesta problem vi har som idrottare - men även vanliga människor - det är kroniska problem. Det är problem som ligger kvar, det kan vara problem med senor, muskelsmärta eller liknande.

Sebastian fortsätter:

- Kroppen är självläkande. Om jag tar en kniv och skär mig i armen, då kommer min kropp att läka. Det kommer blod, koagulerar och sen läker kroppen ihop där. Det är självläkande mekanism. Det som har stannat kvar har stannat kvar av en anledning. I stället för att fokusera på den anledningen, det vill säga symptomen, så måste man försöka se helheten och se lösningen på problemet. Då har man gått ett steg vidare mot den filosofi som vi generellt sett har i världen. Och då kan man också få resultat som också är bättre än andras resultat.

Intervjun avbryts för en kort stund. En allsvensk spelare kommer in, som snart ska få behandling av Sebastian, en spelare som Sebastian själv beskriver som Sveriges nästa råämne. Innan intervjun? Då var ytterligare en allsvensk spelare på plats. Klienterna är många - och elitspelare.

- Kontaktnätet har byggts upp väldigt organiskt. Organiskt i min bransch betyder att det är mun till mun bara. Det är en person som jag har jobbat med som har fått väldigt bra resultat, den personen har sagt till någon annan som har kontaktat mig och sedan har det sakta och sakta vuxit.

- Det är nog det jag är mest stolt över, att jag på något sätt inte har försökt att få det här att spridas. Jag har fokuserat på den som jag har framför mig - snarare än de som jag vill ha. Och fokuset på den jag har framför mig har gett mig de personerna som jag kanske egentligen från början drömde om att ha. Alla som jobbar med idrottare drömmer om att ha namn som konkurrerar på den högsta nivån i världen - dit har jag kommit nu. Och inte bara i fotboll. Utan även i andra sporter tack vare de människor som jag i dag arbetar med.

Vad är det fler för sporter du verkar inom?

- Med tanke på det här nya samarbetet, som är tätt med Wesport, så jobbar jag i dag med fotboll, tennis och hockey. Jag har även haft kampsport på högsta nivå i Sverige. Och det någonstans är väldigt stimulerande och inspirerande: ”Nu blir det en ny utmaning”, ungefär så. Nu är det inte alltid lagsport, det är individer det handlar om. Det är extremt skört. En tennisspelare kan inte dölja sig bakom något annat, inte skylla på något. Det är väldigt spännande att bli satt på prov någonstans även i andra idrotter - även om jag inte någonstans har nått och uppfyllt mina mål och drömmar inom fotbollen. Jag har väldigt höga ambitioner med fotbollen.

Hur ser de ambitionerna ut?

- Mitt mål, alla vet om det, är att jag vill vara med och bidra till att någon vinner Ballon d’Or. Det har jag sagt sedan jag var 19 år.

Hur ska du nå det målet?

- Det kan ta tio generationer. Men man är med genom att man påverkar så att man hela tiden får se vad som händer. Vad sker när en person kommer till en viss nivå? Vad krävs där? Vad är annorlunda? Allt beror på hur snabbt jag lär mig. Jag är helt övertygad om att vi har talang och förmåga för att skapa världsspelare i Sverige.

- Jag tror att alla, inklusive jag, tänkte att hålet efter Zlatan Ibrahimovic skulle vara enormt. Men det har visat sig nu att det kanske inte var så stort. Vi kanske inte kommer få en ny Zlatan, men vi har ganska snabbt fått spelare på absolut högsta nivå i världen - och det tycker jag är extremt stimulerande. Vi kan faktiskt förändra svensk fotbollsframtid, kanske inte jag ensam men bara genom att vi har fokus på att skapa spelare som klarar av att hävda sig på högsta nivå.

Då antar jag att det är en svensk spelare som ska vinna Ballon d’Or.

- Absolut, det är en svensk spelare.

Isak, Kulusevski, Hamad, Karlström, Salétros, Olsson och Claesson var det. Det är ett axplock av de elitspelare som Sebastian verkar med. Där finns betydligt fler. Vilka de andra är vill han dock inte gå ut med.

- Du får kolla på min vägg, haha (spelartröjor). Men jag skulle vilja att det nämns som att de har nämnt mig - snarare än att jag har nämnt dem. Jag vill helst inte prata om de som inte har nämnt mig, de har inte nämnt mig för att de inte vill det - och då vill jag hålla den relationen mellan oss.

- Jag har jobbat med väldigt många spelare, från alla klubbar. Folk reser från hela Sverige, veckovis, för att komma hit.

Relationen till Isak och Kulusevski, som är två av Sveriges mest lovande stjärnor, hur ser den ut?

- Alex har jag jobbat med i lite drygt två år nu. Dejan träffade jag tidigt första gången, vi började jobba närmare nu för några månader sedan.

En kortare tystnad utspelar sig.

- Det är där det tar stopp, haha.

Varför är du så hemlighetsfull, varför vill du inte säga så mycket om de du arbetar med?

- Jag kan bara prata för mig själv, men jag vill inte skina på idrottarens bekostnad. Det är idrottarens prestation som ska skina. Mitt bidragande ska inte överskattas av människor runt omkring mig. Det är väldigt viktigt för mig. Det är nummer ett för min egen skull. Det räcker med att idrottaren själv vet om det som jag har bidragit med.

- Nummer två är att behålla idrottarens integritet. Därför blir jag också väldigt glad när människor väljer att prata om mig i media utan att jag har bett om det, för det betyder att mitt jobb varit uppskattat och de känner att jag ska benämnas. Men det räcker att idrottaren skiner själv. Jag är ganska trygg i den relationen jag har med alla mina klienter, just nu är det viktigt för mig. Den integriteten som de har, den ska de få bibehålla. Det är inte mitt ansvar att på något sätt dela med mig av saker i deras liv.

Tror du att den integriteten har tagit dig dit du är i dag?

- Jag hoppas verkligen det. Jag har haft påtryckningar om att jag måste dela med mig av vad jag har gjort och sådant. Men jag bestämde mig tidigt att jag inte vill vara involverad i det där.

Men något kan du säga om de prestationer som Isak och Kulusevski stod för under den gångna säsongen?

- Vi har enormt många spelare som har imponerat otroligt mycket på mig, med tanke på hur de har kunnat hävda sig i så tidig ålder på den högsta nivån i världen. Att kunna visa att man håller den nivån som de har gjort... hatten av - det är helt fantastiskt och otroligt imponerande.

Och Dejan ska spela med Cristiano Ronaldo nu framöver.

- Exakt, vilket måste vara enormt inspirerande. Du får fråga honom om det när du pratar med honom, haha.

Över till Isak igen.

I en intervju med spanska Mundo Deportivo, för omkring ett år sedan, ska Pisano sagt följande om Real Sociedad-anfallaren:

- Han har tagit stora kliv i sin utveckling. Han har förbättrat sin maxhastighet med 2,2 kilometer i timmen, men även lagt på sig tio kilo muskler. Isak är den av de mest professionella jag arbetat med.

Det citatet är taget ut luften, menar Sebastian.

- Det är inte sant. Kilometerna är sant och att han har lagt på sig tio kilo massa är också sant. Men det är också grejer som feltolkades. Men man kan säga så här, jag kommer inte prata om Alex specifikt: men ju högre upp man kommer i nivå, oavsett sport, desto mer betyder varje enskild procent.

- Är man långt ifrån sin fulla kapacitet då kommer en procent inte betyda så mycket. Men börjar man närma sig sin fulla kapacitet då kommer den här procenten betyda enormt mycket. Så utifrån kan förändring inte se enorm ut, men en procents skillnad eller förbättring när man är 91 procent i stället för 90 - det kan vara skillnad mellan att vara topp eller inte topp i den miljön man är i. Förändringar sker hos alla jag jobbar med över tid, annars skulle jag inte lägga ner tid på det jag gör.

Det låter ”enkelt” när Sebastian berättar om det han gör. Det är det inte. Så, hur kommer det sig att alla dessa elitspelare vänder sig till just Sebastians klinik ute i Nacka?

- Min största styrka är mötet med människan och visa och skapa ett engagemang hos motparten. Jag hade en spelare här från superettan i dag som hade en uppfattning inför samtalet och jag upplevde att personen ändrade uppfattning under vårt samtal. Han ändrade inställning, förändrades, log och sa: ”Jag känner mig lycklig, jag ser ljuset, jag blir inspirerad”. Det är precis det man vill göra. Man vill inte motivera - utan inspirera. Inspirera till egenförändring. Någonstans handlar det också om att äga sig själv.

- Jag kommer inte göra något. Jag kan inspirera och visa bra alternativ. Det är därför jag inte vill att mitt bidrag ska överglänsas - för de gör allt det här själva, helt ensamma. Kanske med guidning och inspiration från mig, men i slutet av dagen då gör alla idrottare som jag möter jobbet på eget bevåg.

Är du helt ensam med det här, eller finns det ett team?

- Jag och min fru jobbar ihop här på kliniken/gymmet. Men från och med nu har jag ett nära samarbete med Wesport. Fram tills dess har jag varit helt ensam, jag har haft kontakt med andra aktörer men det har inte varit någon enskild aktör som jag har riktat mig mot.

Jobbar du även med utländska spelare?

- Jag har haft utländska spelare och kontakt med utländska spelare - men som då har kommit i kontakt med mig genom de svenska spelarna.

På vilken nivå pratar vi då?

- Högsta nivå.

Vilka länder?

- Topp fem-ligor.

Har du träffat dem?

- Absolut. Vi har dialog, vi har haft samtal via Skype och FaceTime där jag konsulterat kring olika åkommor och problem.

En paus, lite kokosvatten.

Vad Sebastian Pisano anser är viktigast i sitt yrke?

- Jag tänker att jag ska utbilda andra någon dag, så det är en bra fråga. Det viktigaste är att det är genuint. Att engagemanget är äkta och att man trivs med sin vardag. Man börjar inte att arbeta med det som vi kallar ”toppen” och då måste man någonstans njuta av den här dag för dag-saken.

- Vi sitter ändå här du och jag 19.30 och jag har en klient kvar. Jag var här 08.00 i morse. Det betyder ändå att det finns ett engagemang en vanlig måndag, en passion. Det tror jag är det enda viktiga. Sedan måste man också ha en liten begåvning i att kunna hjälpa andra människor. Du måste ha något som drar dig till att hjälpa andra människor.

Hur ser du på svensk fotboll i dag? Med tanke på det sättet du arbetar, anser du att vi här i Sverige jobbar rätt eller fel?

- Det är inte bara svensk fotboll, det är generell träningskultur, generell bild i hur träning ska bedrivas. Det är inte riktat mot någon enskild aktör på marknaden. Men utmaningen för lagidrott är att det är svårt att se individen. Individer har olika behov: de har olika kroppar, kommer från olika kulturer, mår bra av olika typer av mat.

- Vi har ett föreningsliv i Sverige som är helt fantastiskt, men det innebär att alla behandlas lika i den föreningen. Det tänket kommer inte skapa nästa generations superidrottare, jag kanske sticker ut när jag säger så men det är ju den andra sidan av myntet som vi också behöver prata om när vi hittar talanger som vi ser kan bli riktigt duktiga. Då behöver vi fokusera på individen och de behoven som just den personen har för att skapa möjlighet till framgång.

Hur ska man ändra på det?

- Jag tror att alla föreningar i Sverige skulle säga att det är ett resursproblem. Men jag kan också tycka att det här problemet finns ute i Europa, med de jag har haft kontakt med i alla fall. Hur man skulle kunna fixa det? Jag tror att en viktig sak är att låta idrottarna välja vilka de vill jobba med, då har vi löst en del av problemet.

- Om idrottarna själva valde vilka som skulle hjälpa dem, inte med huvudtränarjobbet då, men personalen runt omkring, fysträning och annat som inte sker på fotbollsplanen. Det är ändå idrottarna som ska bedriva det här så de bör någonstans ha en åsikt runt ämnet. Där någonstans tror jag att man har tappat det i föreningslivet. Det är någon som bestämmer - och det är inte idrottarna. De kanske är någonstans längre ner i hierarkien. Man kanske har ett spelarråd, men de kommer inte väga tyngst.

Pratar spelarna om detta med dig?

- Absolut. Det är också en av anledningarna till att jag vill vara respektfull mot andra. Om det inte vore så här, då hade inte jag haft något jobb.

Är det bara enskilda individer du jobbar med, eller är det klubbar också?

- Inga klubbar, men jag har fått förfrågningar från någon klubb på toppnivå i Sverige. Men det har inte riktigt passat i tid och jag känner inte att jag riktigt är klar med det här individuella. Det hade varit jäkligt inspirerande någon gång. Det är oftast väldigt lätt att sitta från utsidan och döma och säga vad andra gör fel. Det hade varit intressant att se vad man kan göra med de resurserna som finns och det medlen som finns - och hur man kan skapa förändring. Någonstans handlar det om att försöka förändra kultur. För kultur är otroligt svårt att förändra.

- Det är därför Juventus vinner för tionde året i rad, för de har en vinnarkultur. Det finns också motsatta saker. Det finns kulturer som är sämre, som är svåra att förändra. Vi har exempel på det i Sverige där man ser att en klubb vill någonstans, som strävar framåt, men det finns en kultur och ett beteende i klubben som gör att klubben inte kommer fram. Kultur tror jag är viktigast om man vill skapa förändring.

Inga klubbar i nuläget, inte heller något landslag. Pisano stänger dock inte den dörren.

- Jag tror att jag definitivt är öppen för det mesta. Men jag har inget intresse av att jobba med stora namn, det är inte min stora dröm. Jag vill ha människor som är engagerade när de är här och bemöter mig i mitt engagemang - med minst lika mycket. För om jag ska ge vill jag också ha tillbaka.

- Nästa utmaning i ett kollektiv blir att jag kommer möta individer som inte alls är intresserade av det som jag är intresserad av. Min största styrka är att jag bara träffar människor som vill komma till mig. Jag träffar bara människor som kommit hit av egen drivkraft och vill ha förändring. Sedan är förändring inte alltid lätt, men de vill i alla fall det och då har vi tagit första steget i vår relation.

Vad ger det dig när stora namn kommer i kontakt och vlll jobba med dig?

- Jag har svårt med känslan att känna sig uppfylld. Det är nog en känsla jag delar med många idrottare också tror jag - att man hela tiden tänker nästa, vidare och framåt. När man blir kontaktad av någon som behöver ens hjälp är det också en stor utmaning, samtidigt ska man komma ihåg att man kanske bara får en chans. Det är också en tuff sak.

- Jag är väldigt cynisk. Jag har en cynisk bild av mitt jobb och det cyniska med mitt jobb innebär att om jag inte presterar, ja då vill de inte komma till mig. Visst, de kanske vill ta en kaffe med mig om de tycker att jag är trevlig, men om jag inte presterar kommer de gå till någon annan.

Jobbar du med damspelare också?

- Inte alls lika dominant som med herrar, men jag har några damspelare som jag har hjälpt på högsta nivå. Det är något jag skulle vilja arbeta mer med.

Viktor Claesson, som nyligen gjorde comeback i Krasnodar efter att ha varit borta i över ett år från fotboll, har som tidigare nämnts även han tagit hjälp av Pisano. I en intervju med Aftonbladet i januari i år sa mittfältaren följande om Sebastian:

- Han är enormt kunnig i både rehab, träning och kost och har hjälpt många spelare i landslaget.

Hur många spelare Sebastian har hjälpt i landslaget vill han inte nämna mer än att det är just ”många”. Vad han däremot vill prata mer om är kosten. Hur viktig den är.

- Det är något som definitivt är undermåligt och inte har kommit ikapp redigt. Vi lever kvar i gamla mönster om hur man ska äta i Sverige, inte bara i fotbollen. Men saker och ting förändras. Hela mitt jobb handlar om att optimera till den grad som spelaren klarar av och vill. Alla vill inte optimera allting. Men för de som vill optimera måste man kunna förhöja deras vardag med hur man ska tänka kring mat, hur man ska äta och så vidare. Där kan man gå upp i många nivåer.

Vad är din inställning till mat? Det finns en del dokumentärer som bland annat tar upp skillnaden kring att äta kött jämfört med att vara vegetarian.

- Kött har varit en naturlig del av vår kost i tusentals år. Vi behöver definitivt öka mängden grönt och frukt, det gäller för alla människor i Sverige. Men jag vet även att högkvalitativt kött hjälper oss att fungera bättre.

- Det är färre människor som mår bra av en vegetarisk/vegansk kost - än det är människor som gör det. Men om man av empatiska skäl väljer att avstå kött, det har jag full respekt för. Men optimal idrottslig funktion på en vegansk konst tror jag inte på.

Och sömn?

- Mycket viktigt och det mest underskattade.

- Jag har siffror på hur det drastiskt har förändrats. Man tror att man för 150 år sedan sov i tolv timmar per natt i Sverige under de mörkare delarna av året. I dag är samma siffra, i Stockholm, nere på fem timmar per natt. Människan har inte utvecklats något på den här tiden, men däremot har vi blivit sjukare och fungerar sämre och har ondare än någonsin. Man skulle kunna dra en gissning och slutsats på att sömnen är viktig för den delen.

Fem timmar känns snålt.

- Det känns fruktansvärt snålt med tanke på att kroppen har svårt att särskilja på fysisk och psykisk belastning. Det är samma stressrespons i vår kropp. Sömn är enda chansen att riktigt återhämta sig från det här. Om man väljer att dra ner det (sömnen) då har vi försämrat vår återhämtningspotential kraftigt. Spelare som kommer till mig, sömnen är enormt viktig. Jag är väldigt tydlig med att man ska ha sömnrutiner som är bra. Svalt/kallt rum, ingen dator/mobil innan läggdags. Jag har många punkter som jag tycker är viktiga att man ska jobba med.

Förra sommaren, i Sommar i P1, pratade överläkaren och författaren Anders Hansen om de här bitarna. Sömn, kost och träning. Och att lägga undan mobilen vid läggdags. Enkla saker som ska - och bör - skötas, vilket leder till att vi mår bättre.

- Det är basala funktioner som alla människor borde göra. Vi tittar på varför vi är ohälsosamma - och så börjar vi i fel ände. Om vi börjar fixa de basala funktionerna så ska vi se hur mycket av de sakerna som gör oss ohälsosamma som kommer att försvinna - det är nästan alla.

- Då har vi elitidrottare som har enorm press, både fysiskt och psykiskt. Om de inte ens klarar av att leva efter de basala funktionerna, hur kan vi då förvänta oss leverans och prestation? Det är omöjligt.

Sociala medier då? I en brasiliansk studie har forskare kommit fram till att fotbollsspelare blir sämre av att använda sociala medier eller spela Fifa innan match. Ett ämne som Sebastian även tagit upp med de spelare han arbetar med.

- Det finns de som inte väljer att använda det. Spelare som vi har pratat om i dag väljer att inte ha Instagram, men jag tror att det är en del av idrotten i dag som man inte kan undvika - om man vill få ut maximalt av sin idrott.

Sebastian avslutar:

- Man får inte glömma att sociala medier ger en typ av kontakt med omgivningen. Jag behöver inte den, jag vill helst inte ha någon kontakt med omgivningen förutom med min familj och de som är nära. Men en idrottare måste ha kontakt, för klubbens skull, för fansens skull och för sitt varumärkes skull. Därför tycker jag att man ska ta hjälp av någon som är professionell. Det är också en av anledningarna till att jag valt att jobba med Wesport, för de ser helheten, och täcker också kommunikation och marketing för idrottaren - vilket är väldigt nytänkande i Sverige.