Klart: Gerzic blir assistent i Karlslunds IF FK

Örebro SK-profilen Nordin Gerzic lade skorna på hyllan efter säsongen 2021, och har under sensate tiden arbetat som spelarutvecklare i ÖSK:s akademi.

Nu meddelar ÖSK att Gerzic lämnar klubben för en roll som assisterande tränare till Samuel Wowoah i Karlsunds IF FK i division 2.

- Känslan är jättebra. Jag tror att det kommer vara utvecklande för både mig och klubben, säger han på division 2-klubbens hemsida och fortsätter:

- Jag vet att Karlslund är en stabil klubb som jobbar mycket med egna produkter. Jag känner Samuel sedan tidigare när vi spelade ihop och vi har även en personlig relation utanför planen. Så allt känns väldigt positivt än så länge.

Senioransvarige Daniel Nordén Karlsson om rekryteringen:

- Det känns såklart väldigt roligt att få in Nordin i tränarstaben. Vi var på honom lite redan förra året men då var tajmingen inte den rätta. Nu är han här och vi tror att han tillsammans med Samuel och Anton kommer höja nivån ytterligare ett steg. Nordin kommer in med massor av erfarenhet och framför allt andra ögon som inte har varit i Karlslunds IF FK tidigare. Det ska bli kul att följa vår tränarstabs arbete med att utveckla våra talanger.

Sportchefen Andreas Östby:

- Jättespännande att vi har förstärkt med Nordin. Han passar perfekt in i gruppen, som kryllar av unga, talangfulla och motiverade spelare. Hans passion till individuell utveckling och detaljer i träning och spelet tillsammans med sitt stora bagage inom elitfotbollen tror vi givetvis kommer vara väldigt nyttig för gruppen.