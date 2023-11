Klart: Här är nya U21-truppen

16 november spelar U21-landslaget en träningslandskamp mot Finland. Den 20 november tar sedan Sverige emot Nederländerna i kvalet till EM 2025, som spelas i Slovakien. Nu har förbundskapten Daniel Bäckström tagit ut spelarna som får chansen i truppen.

Roony Bardghji är tillbaka igen efter att behövt lämna återbud inför förra samlingen.

Värt att också notera är att två debutanter får chansen i U21-landslaget. Ålborgs Melker Widell och Sirius Joakim Persson.

- Melker Widell har bidragit med både mål och assist för Ålborg som gjort att de ligger i toppen i andraligan, säger Bäckström och fortsätter:

- Joakim Persson har gjort en fin säsong i Sirius. Med sin speed kan han helt säkert göra bra saker även i miljön vi har här i U21-landslaget.

Matchen mot Nederländerna är Sveriges femte i EM-kvalet. Under förra landslagssamlingen besegrade Sverige Moldavien med 4-0 och spelade 0-0 borta mot Georgien. Sverige ligger just nu på en andraplats i kvalgruppen, fem poäng bakom just Nederländerna som toppar gruppen.