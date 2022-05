Klart: Swedberg uttagen i U21-landslaget

Svenska U21-landslaget samlas i juni för kvalspel mot Luxemburg borta den 2 juni och mot Italien hemma den 9 juni i EM-kvalet. Nyligen lämnade Jens Gustafsson uppdraget som U21-förbundskapten, och därmed leder just nu Andreas Pettersson landslaget tillfälligt.

Under tisdagen presenterade Pettersson en ny trupp till de kommande kvalmatcherna och tog bland andra ut Hammarby-talangen Williot Swedberg och AIK-löftet Josafat Mendes, som därmed kan få göra debut i U21-landslaget.

- Han har egenskaper som vi eftersträvar och önskar i de rollerna. Han har den här förmågan att ta sig in i straffområdet, också förmågan att löpa in bakom backlinjen och göra mål där det händer, i ytan mitt framför målet. Han är en duktig målskytt som kan göra mål på olika sätt. Han har också förmågan att spela på olika positioner, vilket har varit en del av det här, att kunna använda spelare i olika positioner för att göra laget mer offensivt eller defensivt balanserat. Han spelar också i ett spelsystem som påminner om vårat, det finns en igenkänning som kan göra att det tar kortare tid att komma in här, säger den tillförordnade förbundskaptenen Andreas Pettersson till Fotbollskanalen.

- I Mendes fall har vi sett att han gjort bra prestationer i AIK:s matcher under våren. Så när Emil Holm är avstängd i den första matchen mot Luxemburg var det ganska naturligt att vända sig till honom som ersättare på den positionen. Han förtjänar sin plats och har gjort det bra i allsvenskan.



Samtidigt är även FC Köpenhamn-mittfältaren Roony Bardghji åter en del av truppen.

Hela truppen går att se i faktarutan nedan.