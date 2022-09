Klart: Vildas trupp presenterad - strejkande spelarna inte uttagna inför Blågult

Sverige spelar i oktober två träningsmatcher mot Spanien borta den 7 oktober och mot Frankrike hemma den 11 oktober. I första mötet väntar ett försvagat spanskt landslag.

Under senaste tiden har det varit turbulent i det spanska landslaget, då 15 spelare meddelat att de vägrar att spela under förbundskaptenen Jorge Vilda. Spelarna skickade nyligen identiska mejl till det spanska fotbollsförbundet om att de inte vill bli uttagna under Vildas ledning, medan förbundet i sin tur svarat med att det finns stöd för förbundskaptenen.

Nu har Vilda presenterat sin trupp till det kommande mötet med Sverige, och i den är inte någon av de 15 spelarna, som strejkar, med. Bland de strejkande spelarna tillhör majoriteten Barcelona, men trots det är Barcelona-spelarna Salma Celeste Paralluelo Ayingono och Nuria Rábano Blanco uttagna i den nya truppen.

Vidare är inte stjärnspelarna Irene Paredes och Jenni Hermoso uttagna, precis som Ballon d'Or-vinnaren Alexia Putellas, som har skadeproblem.

