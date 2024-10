Larmet i futsal-Sverige - tror SvFF överger sporten: "Vi accepterar inte det"

I somras beslutade Svenska Fotbollförbundets styrelse om en nedskärning av futsal och att budgeten ska gå från 18 miljoner till 5 miljoner.

Det har gjort att klubbar och landslag inom svensk futsal är oroliga över sin framtid, samt att de misstänker att SvFF kommer överge inomhussporten.

- Det innebär att man kapar en sport med 76 procent. Enligt verksamhetsberättelsen har SvFF i dag 885 miljoner till sitt förfogande. Futsalen med 18 miljoner kostar 2 procent av det totala, säger Per Broberg till Fotbollskanalen.

Han är språkrör och ombud för föreningarna i Svenska Futsalligan (SFL) och Regionala Futsalligan (RFL).

Annons

- Drar man ner det till fem miljoner så betyder det att man bara investerar 0,6 procent i futsalen, tillägger Broberg.

I Sverige finns det i dag 200 000 registrerade futsal-spelare. Det går att jämföra med fotbollen som har 400 000 (registreras efter tolv år). I princip samtliga 24 distriktsförbund har ungdomsserier i futsal.

- Man gör väl så här eftersom förbundet har ett sparbeting på 30 miljoner. Så av de 30 ska man ta 13 från futsalen. Det är 46 procent, säger Per Broberg och lägger till:

- Det här är siffror som vi reagerar på. Vi tycker att det är för jävligt. Dels att man plötsligt, utan förvarning, bara går in och kapar så här mycket, vilket kommer påverka sporten jättemycket, dels sättet man gör det på, att det är noll kommunikation.

Broberg säger att i samband med förbundsstyrelsens beslut om att kapa futsalens budget med 13 miljoner så ställde man även in alla futsal-landslagens förberedelser.

Annons

Helt utan förvarning.

- SvFF tog kontakt med Uefa och frågade om man kan avanmäla landslaget. Uefa svarade att det inte är speciellt smart, bland annat för att det kommer att kosta. Då väljer SvFF, på grund av kostnaden, att inte avanmäla, säger Broberg.

Hur vet du att SvFF tänkte avanmäla?

- Det är vad Uefa har sagt till oss.

Per Broberg är upprörd. Han säger att spelare, ledare, klubbar och landslag är oroliga. Att de inte vet vad som händer och att de har massa frågor om hur SvFF tänker kring sportens framtid.

Därför har de nu skickat ett mejl till SvFF:s ordförande Fredrik Reinfeldt, generalsekreterare Andrea Möllerberg och fotbollschef Kim Källström.

Där bjuder man in till ett möte för att få svar på sina frågor.

I mejlet, som skickades i fredags, skrev Per Broberg: "Om inte SvFF har för avsikt att delta på ett dialogmöte, gällande futsalens framtid, så tolkar klubbarna det som att SvFF valt att överge sporten. Den tolkningen grundar sig mångt och mycket i de oproportionella budgetnedskärningarna av en stadgeenlig idrott inom SvFF, inställda förberedelser för landslagen, samt SvFF:s intentioner att avanmäla landslagens VM och EM-kval deltagande".

Annons

Han fortsätte:

"Det är av stor vikt för klubbarna att SvFF väljer att ta vår inbjudan på största allvar med tanke på den rådande situationen".

Men något svar från SvFF-topparna har inte kommit.

- Nu måste vi prata ihop oss och bestämma hur vi ska göra eftersom de inte ens svarar på vårt mejl, säger Broberg.

Vad gör ni annars?

- Då måste vi markera. Vi kommer att reagera starkt, för att få en röst och för att få folk att förstå. Vi sitter inte lugnt och stilla och accepterar det här. Vi kommer försöka få till ett uppror. Det börjar diskuteras om vi inte ens ska vara medlemmar i SvFF.

- Vi måste mobilisera klubbarna och distrikt, för att visa vad futsalen gör bra och varför vi hör hemma i svensk fotboll. Få distrikten att lämna in motioner. Men vi hoppas att vi inte ska hamna där. Det är sorgligt att man ens hamnat här, att man inte kunnat ha en dialog tidigare.

Annons

- Efter beslutet att gå från 18 miljoner till 5 miljoner så skulle man komma tillbaka till oss, men det är ingen som har gjort det. Man har inte ens frågat personerna på SvFF som jobbar med futsalen.

Broberg fortsätter:

- Det finns inga mål för futsalen i SvFF:s verksamhetsberättelse. De säger att landslagen inte har levererat. Men damerna har en bra chans att gå till VM nu. Herrarna är rankade 20 och det är 16 lag som går till EM, så även där finns chans. Så det är en utveckling.

Per Broberg berättar att han har varit i kontakt med Uefa som säger att de rekommenderar att förbunden stöttar futsalen och att man utvecklar strategiska planer.

När Fotbollskanalen når SvFF vill generalsekreterare Andrea Möllerberg svara på frågor via mejl. Hon står får förbundets beslut att skära i futsal-budgeten, och motiverar:

Annons

"Över tid har verksamheten för futsal på SvFF vuxit ur sin ekonomiska kostym och i enlighet med SvFF:s prioriteringar kopplat till svensk fotbolls strategi togs ett inriktningsbeslut av Förbundsstyrelsen om att göra ett omtag kring futsalverksamheten", skriver Möllerberg.

"Omtaget innefattar att ambitionen framåt för SvFF kommer att ligga på en satsning mot barn och ungdom via distrikten, där SvFF ska agera stödorganisation, i syfte att på sikt bygga en bredare bas och att generera ett större engagemang och intresse för sporten. Vi vill bygga underifrån och få en ökad bredd bland barn och ungdomar".

Hur ser ni på att företrädare för futsalen tycker att detta är för jävligt?

"Vi vill bygga en futsalverksamhet som primärt vänder sig till barn och unga. Vi har förståelse för att berörda företrädare har åsikter kring det beslut som fattats. Men samtidigt står vi för beslutet, där vi ser att ett omtag kring futsalen är nödvändigt".

Annons

Hur ser ni på att klubbar och landslag inom svensk futsal är oroliga över sin framtid?

"Vår förbundsstyrelse, som har representanter från såväl elitklubbarna som distrikten, är de som har tagit detta beslut. Svensk Elitfotboll som hanterar SFL, delar SvFF:s bild av att elitverksamheten inom futsal inte har ett tillräckligt stort kommersiellt intresse. Efter beslutet i Förbundsstyrelsen jobbas det med att bereda budgetminskningen, hur den ska genomföras, för en tydligare plan om hur medel framöver ska användas inom futsalverksamheten med fokus på barn och unga".

Möllerberg lägger till:

"Men, återigen, en viktig del i omtaget är just att svänga satsningen för att trygga framtiden. Vi vill bli en stark stödorganisation till distrikten för att fokus och kraft ska läggas på att bedriva en stark barn- och ungdomsfutsal, i syfte att på sikt bygga en bredare bas och att generera ett större engagemang och intresse för sporten. Vi tycker inte att vi fått det genomslaget med den satsning som hittills gjorts under tolv år, där landslagsverksamheten har blivit för kostsam".

Annons

Hur ser ni på att de misstänker att SvFF kommer överge inomhussporten?

"Det finns inga sådana beslut tagna. Inriktningsbeslutet handlar om att svänga om satsningen just nu från landslagsverksamhet till barn och unga. Futsalverksamheten inom SvFF har över tid vuxit ur sin ekonomiska kostym och det fanns därför ett behov av ett omtag".

"Ambitionen med beslutet är att SvFF:s primära roll framåt ska vara att sätta ramarna för att stötta och stimulera de distrikt som vill bedriva och utveckla futsalverksamheten. Genom detta kan fokus och kraft läggas på att bedriva en stark barn- och ungdomsfutsal, i syfte att på sikt bygga en bredare bas och att generera ett större engagemang och intresse för sporten. På sikt är SvFF:s ambition att omtaget också ska innebära en ökad rekrytering till eliten".

Annons

Per Broberg säger att i samband med beslutet om att kapa futsalens budget så ställde ni även in alla futsal-landslagens förberedelser - att SvFF tog kontakt med Uefa, detta har Uefa berättat, och frågade om man kan avanmäla landslaget. Hur ser ni på det här och varför ville ni avanmäla?

"Inför beslutet genomfördes en grundlig analys av olika delar inom futsalverksamheten. Naturligtvis har vi haft en dialog med Uefa under gång, inte minst utifrån deras kravställning på oss som medlemsförbund. Vi har valt att fullfölja kvalen, och kommer naturligtvis att se till att genomföra mästerskapen om kvalen lyckas."

I fredags skickade Per Broberg ett mejl till Fredrik Reinfeldt, Andrea Möllerberg och Kim Källström, där man bjuder in till ett möte för att få svar på sina frågor. Kommer ni att delta på mötet?

Annons "SvFF är positivt till dialog och samverkan med sina medlemsföreningar, och hur vi kan stötta dem framåt. Angående huruvida vi kommer att delta vid detta specifika möte kommer vi ha en dialog med ombudet för klubbarna", avslutar Möllerberg.

***

Kort efter publicering och att Fotbollskanalen varit i kontakt med Andrea Möllerberg svarade hon på Per Brobergs mejl. SvFF:s ledning kommer inte på mötet i Alingsås, men har i stället föreslagit ett möte vid ett senare datum på kansliet i Solna.