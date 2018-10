Levi om ödesmatchen mot Belgien: "En av de största matcherna för oss alla"

Det svenska U21-landslaget ställs på tisdag inför en ödesmatch mot Belgien i kvalet till U21-EM 2019 i Italien och San Marino. Landslaget föll senast med 1-0 hemma mot Turkiet i kvalgruppen och behöver därmed vinna mot Belgien på Guldfågeln Arena för att sluta etta i gruppen och bli klart direkt för EM-slutspelet nästa år.

Rosenborg-mittfältaren Jonathan Levi spelade från start mot Turkiet och är medveten om att det den här gången krävs en bättre insats av laget.

- Vi torskade den matchen, men det hade ändå inte spelat någon roll om vi hade spelat lika. Vi hade ju ändå behövt vinna mot Belgien. Det är klart att vi hade haft ett bättre utgångsläge med samma poäng och det hade kanske räckt med oavgjort, om jag inte minns fel. Vi hade samtidigt haft en ledning att tappa, medan vi nu inte har något att förlora. Det blir något helt annat då, men nu kommer vi in med självförtroende och kan köra på från start utan att ha något att förlora. De ska ta sig till Kalmar för att spela match en tisdagskväll i oktober. Det är inte roligt för dem, säger han till Fotbollskanalen.

- Vi måste i vilket fall steppa upp en nivå. Vi måste hålla vår högsta nivå på tisdag för att kunna utmana dem ordentligt. Det är en av de största matcherna för oss alla. En del har varit med tidigare, men inte jag, så jag är extra laddad. Det är en stor match, fortsätter han.

Hur känner du för pressen att vinna matchen?

- Det har nog inte sjunkit in ännu, just att man känner av pressen. Vi vet hur stor och viktig matchen är, även om jag inte kan snacka för de andra. Jag tycker dock inte att det är full skam om vi inte går vidare. En del resonerar säkert annorlunda, men jag känner heller inte av pressen nu eftersom att vi inte ska försvara en ledning. Vi har inget att förlora, så det är bara att ta ner axlarna, njuta och verkligen ta för sig.

Vore det ett misslyckande om ni inte vinner och tar er vidare direkt?

- Det är väl lite så att man har skämt bort svenska folket med två raka slutspel och att vi även vann 2015. Vi behövde heller inte ens gå via play off senast och om man tänker efter: "Hur många lag kan egentligen skryta med att ta sig till U21-EM tre år i följd?". Det är inte särskilt många. Det är inte full skam om vi inte tar oss vidare, men förväntningarna blir ju så klart högre på oss. Det är också bra, det ska vara höga förväntningar.

Vad tror du om dina chanser till att spela från start?

- Jag krigar på och har visat bra resultat i klubblaget under senaste tiden. Jag förväntar mig däremot inte bara för det att få starta eftersom att det finns många bra spelare i laget. Jag är tacksam om jag får chansen och kommer att göra allt för att kriga för tröjan jag har på mig.

Hur bra koll har du på spelarna i Belgien?

- Jag var inte med i förra mötet för ett år sedan, så det är ju kanske fel av mig att säga att jag inte har så bra koll om vi torskar med 5-0, men så är tyvärr fallet. Då får jag i stället skämma ut mig i efterhand. Jag har inte koll på så många spelare där, men det lär säkert bli mer snack om det inför matchen. De har ju producerat bra spelare tidigare, så det finns garanterat bra spelare i laget.

Levi har under en längre tid sett fram emot matchen och är laddad för att bidra med en bra insats för att Sverige ska vinna mötet och bli klart för EM-slutspel.

- Det kommer att bli jävligt kul. Jag har inte varit med på alla samlingar, kanske hälften och att vi är i den här sitsen är tio gånger roligare. Det känns nästan som att första matcherna var onödiga, då det är detta man har väntat på, att få spela en helt avgörande match. Det ska bli skitkul och vi har även allt i egna händer. Vi kommer att gå in jätteladdade till den här matchen.

Matchen börjar klockan 18.30 på tisdag och sänds på TV12, C More Live 4 och streamat på C More.