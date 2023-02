LISTA: Här är alla antagna till årets Uefa Pro-utbildning

Varje år har tio tränare chans att bli antagna till den Uefa Pro-utbildning som anordnas av Svenska Fotbollförbundet. Licensen som erhålls vid klarad kurs är obligatorisk för att få vara huvudtränare i allsvenskan, superettan och damallsvenskan men även tränare lägre ner i seriesystemet eller klubbanställda med andra roller kan gå utbildningen.

Pro-utbildningen pågår under två års tid, och nu står det klart vilka tränare som har blivit antagna till kursen som sträcker sig över 2023/24. Det handlar om:

Alvaro Santos (huvudtränare, Helsingborgs IF)

Andreas Engelmark (huvudtränare, Brommapojkarna)

ANNONS Anes Mravac (assisterande, IFK Värnamo)

Daniel Gunnars (huvudtränare, Brommapojkarna dam)

Douglas Jakobsen (huvudtränare, Gif Sundsvall)

Fredrik Holmberg (huvudtränare, Gais)

Henok Goitom (assisterande, AIK)

Mikael Bengtsson (huvudtränare, Gefle)

Oscar Hiljemark (assisterande, Ålborg)

Patrik Ingelsten (huvudtränare, Eskilsminne)

Elena Sadiku (klubblös, tidigare Eskilstuna United).

Ett namn som sticker ut bland de uttagna är Oscar Hiljemark, som är verksam som assisterande tränare i danska klubben Ålborg. Roger Sandberg, gruppledare för tränarutbildningar inom SvFF, berättar att 30-åringen själv har haft som önskemål att få slutföra utbildningsstegen i Sverige.

- Oscar har gått upp till A-nivå i Sverige och han vill gå klart sin utbildning här. Att byta (till ett annat land) nu tyckte han inte var värt det. Vår utgångspunkt är att utbildningen ska innehålla svenska tränare eller tränare på den svenska marknaden, och i det här fallet fyller han kvoten i och med att han är svensk, säger Sandberg till Fotbollskanalen.

ANNONS

Patrik Ingelsten är den enda tränaren utanför elitfotbollen som är antagen till utbildningen. Ingelsten, som basar över Eskilsminne IF i ettan södra, har dock nyligen varit verksam i superettan-klubben Gais.

Roger Sanberg berättar att det inte bara är kursdeltagarnas nuvarande uppdrag som vägs in vid antagningen.

- Vi tar in massa olika parametrar när vi gör antagningen. En parameter är att Pro-kursen i första hand syftar till att ta in huvudtränare och Patrik är huvudtränare, även om han inte är det på högsta nivå. Sen finns det andra parametrar som vi väger in, som sagt. Dels vad man har för uppdrag i dag, dels tittar vi tillbaka fem år i tiden och ser på tidigare uppdrag.

Var det ett svårt urval att göra i år?

- Det är alltid en utmaning. Vi brukar ligga på runt 60 ansökningar till tio platser, och sen har vi en extraplats vi kan utnyttja tack vare att Uefa har ett program för att få in fler kvinnliga tränare på högsta nivån. Så 60 sökande… då är det klart att det blir tufft att göra en värdering kring vilka vi ska ta in och inte.

ANNONS

Vad tycker du om Uefas initiativ som möjliggör en extraplats?

- Jättebra. Det är ett bra initiativ för vi behöver få in fler kvinnliga tränare på Pro-utbildningen men också i tränarvärlden på hög nivå, avslutar Roger Sandberg.

Uefa Pro-utbildningen 2023/24 består av 36 kursdagar fördelade över nio gemensamma träffar på Bosön i Stockholm. Pro-licensen är den högsta man kan ta.