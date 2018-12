Ljudinspelning kan bli avgörande i fallet med tidigare SM-guldvinnaren - rättegången inleds idag

I dag inleds åtalet mot den man i 60-årsåldern, med flera SM-guld på meritlistan, som står åtalad för två fall av våldtäkt. Mannen greps i oktober och har sedan dess suttit häktad på sannolika skäl misstänkt för våldtäkt. Mannen misstänks ha begått våldtäkterna medan hans fru låg och sov i ett intilliggande rum i parets lägenhet i Stockholm.

Kvinnan befann sig i parets lägenhet då hon på kvällen tillsammans med paret och deras son hade ätit en middag. Enligt åtalet ska mannen senare under natten, mot kvinnans vilja, dragit ned hennes byxor och särat på hennes ben och därefter tvingat henne med sin kroppstyngd.

I förra veckan väckte Daniel Sunesson, åklagaren i fallet, åtal mot mannen och i dag inleds huvudförhandlingarna i Stockholms Tingsrätt. Bevisningen består av målsägandens berättelse med stöd av berättelser från personer som hon har berättat om händelsen för i nära anslutning till händelsen.

- Dessutom finns den här ljudinspelningen som jag menar styrker sexualbrott, sa Sunesson till Fotbollskanalen efter att han väckt åtal i fallet.

Ljudinspelningen är en 42 minuter lång inspelning som kvinnan själv spelade in under händelsen, som också kommer att spelas upp i sin helhet under rättegången. Enligt transkriberingen från filen, som Fotbollskanalen tagit del av, ber kvinnan den misstänkte att gå och lägga sig och hon svarar även nej på flera olika frågor från mannen. Hon säger även ”Det räcker nu” och även ”aj aj” vid ett tillfälle.

I förhör säger kvinnan att hon vaknade av att mannen låg ovanpå henne och att hon inte förstod vem det var.

- Han kysser mig och tar på̊ mig överallt. Jag är så förvirrad över vad han håller på̊ med, säger kvinnan.

Den misstänktes advokat är av en annan uppfattning än målsägandebiträdet och åklagaren, och menar snarare att ljudfilen styrker den misstänktes beskrivning av fallet där han hävdar att han är oskyldig.

”Min klient förnekar alltjämt brott. Hur målsäganden uppfattat situationen i efterhand saknar, enligt försvaret, betydelse när ljudinspelningen från händelsen visar på motsatsen” har advokaten Pontus Skogh skrivit till Expressen vid ett tidigare tillfälle.

I åtalet finns även ett andra yrkade från åklagaren Daniel Sunesson om oaktsam våldtäkt, som är en ny rubricering som infördes i samband med den nya samtyckeslagen från tidigare i år.

- I första hand menar jag att han har känt till att det inte varit frivilligt från målsägandens sida. Skulle jag inte lyckas bevisa det menar jag att han i vart fall varit grovt oaktsam, säger åklagaren Daniel Sunesson.

Mannen har själv hävdat att den sexuella handlingen skedde i samförstånd.

- Jag frågade "Är det skönt?" vid flera tillfällen och hon svarade "mmm". Det var liksom inga problem. Hon var med på det, sa mannen i ett förhör.

Huvudförhandlingarna beräknas pågå i två dagar.