Lottningen blev inte av - Ångermanland-klubb registrerade 119-årig målvakt

Gottne IF från Ångermanland registrerade en 119-årig målvakt. Detta har nu gjort att klubben riskerar att uteslutas från DM i regionen, rapporterar Allehanda .

Under måndagen var tanken att semifinalerna i Ångermanlands distriktsmästerskap skulle lottas, men så blev det inte på grund av en siffermiss som nu kan bli kostsam för Gottne IF.

Fyra lag, Anundsjö IF, Gottne IF, Friska Viljor och Kramfors-Alliansen, skulle lottas mot varandra men lottningen kunde inte genomföras då Gottne IF inte hade lyckats med övergången av målvakten Oskar Eriksson. Målvakten är född 2000 men när transfern från hans tidigare klubb Domsjö gjordes registrerade Gottne att han var född 1900, vilket gjorde att Eriksson var dubbelregistrerad. Den 19-årige Eriksson spelade på pappret kvar i Domsjö, med den 119-årige Eriksson tillhör Gottne.

- Det är ett sifferfel, jag kan inte säga något än om hur vi kommer göra, säger ordföranden i tävlingskommitén på Ångermanlands fotbollförbund, Sven-Erik Forsgren till Allehanda.

Händelsen gör nu att Gottne riskerar att uteslutas från DM i Ångermanland. Forsgren berättar för Allehanda att kontakt är tagen med Svenska Fotbollförbundet som man kommer att hålla ett möte med för att avgöra om Gottne ska bli diskade eller inte.

- Det är jätteolyckligt, men det är en ideell verksamhet där många personer gör mycket och då kan det bli fel. Det skulle vara jättesurt att åka ur DM på det, men det är den mänskliga faktorn, kommenterar Gottnes sportchef Mats Falck händelsen.