Malmö FF har gjort klart med ny fystränare

Nyligen blev det klart att Mark Piros-Read lämnar Malmö FF och rollen som fystränare. Nu har svenska mästarna gjort klar med ersättaren.

Tom Noon, med förflutet i Port Vale och The New Saints FC, är klar som ny ansvarig fystränare i herrlaget.

Den nye fystränaren säger sig ha bra koll på klubben och ser fram emot att börja sitt uppdrag.

- Det känns verkligen inspirerande att komma till en klubb med stora ambitioner. Som fotbollssupporter har jag koll på Malmö FF tack vare framgångarna i Europaspelet och efter att ha pratat med Mark (Piros-Read) känns det helt rätt. Jag gillar den framåtanda som genomsyrar föreningen och att få vara en pusselbit i det ser jag mycket fram emot, säger Noon till klubbens hemsida.

Annons

Tom Noon föddes i Manchester och har en gedigen bakgrund inom styrketräning och fitness bakom sig. 2017 flyttade han till Dublin där han arbetade på en idrottsskadeklinik.

2020 fick Tom Noon anställning i Port Vale FC i League One, som ansvarig för klubbens fysträning. Där blev det 16 månader innan flyttlasset gick vidare till Wales och The New Saints FC.

Tom Noon börjar sin tjänst i Malmö när herrlaget återsamlas i början av januari.