Reinfeldts svar efter Hammarbys beslut: "Många har åsikter"

Inför tisdagens årsmöte hade två medlemmar i Hammarby IF skickat in en motion som yrkade på att klubben "minst en gång per år fram tills avsedd effekt åstadkommits ska verka för att Fredrik Reinfeldt avsätts som ordförande för Svenska Fotbollförbundet".

När det väl var dags för omröstning röstades motionen igenom med tillägget att Hammarby "vid varje givet tillfälle ska verka för en egen eller annan lämplig kandidat" och nu har Reinfeldt själv givit sin syn på Hammarbys beslut.

- Jag valdes efter en omröstning där det fanns delade meningar. Ett eventuellt omval för min del är inte aktuellt förrän om ett år, säger han, via SvFF, till Expressen och fortsätter:

Annons

- Fotbollen engagerar och många har åsikter i en bred folkrörelse och det har jag respekt för och förståelse för.

Trots den utbredda kritiken i Fotbollssverige trycker SvFF-ordföranden på att det inte är aktuellt med något omval i nuläget.

- Som jag sagt tidigare valdes jag efter en omröstning där det fanns delade meningar. Ett eventuellt omval för min del är inte aktuellt förrän om ett år, summerar Reinfeldt.