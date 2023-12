Sverige föll ihop - tvingas spela Nations League-play off

Sverige ställdes under tisdagen mot den regerande världsmästaren Spanien borta i Nations League. Blågult var redan inför matchen borta från spel i OS 2024, men hade chans att säkra spel i A-divisionen till nästa upplaga av turneringen. Blågult behövde sluta tvåa i gruppen för att få vara kvar, då trean får play off-spela om överlevnad, medan gruppjumbon ramlar ner direkt till B-divisionen.

Svenska landslagsikonen Caroline Seger gjorde samtidigt i kväll sin sista landskamp - men fick inleda på bänken - och i stället stal inledningsvis ersättaren Julia Zigiotti Olme showen.

Zigiotti Olme stod redan - efter 38 sekunders spel - på rätt plats i straffområdet och nickade in bollen i nät till 1-0. Det var hennes första landslagsmål på 27 A-landskamper.

Spanien hotade därefter genom vänsterbacken Olga Carmona, och var nära ett kvitteringsmål, men i stället gick bollen i ribban. Några minuter senare fick hemmanationen en ny chans, då Salma Paralluelo lämnades helt fri i straffområdet och nickade in 1-1.

Blågult svarade därefter snabbt, då Kosovare Asllani i den 14:e minuten blev frispelad framför mål och på läckert vis lobbade kulan i nät till 2-1. Sverige skulle även lite senare få fira igen, då Stina Blackstenius fyllde på till 3-1 i halvtid. Där och då såg det bra ut för svensk del, men sedan vände Spanien.

I andra halvlek fick Sverige nämligen en tuff start, då Spanien stod för ett fint anfall, där Athenea del Castillo var sist på bollen i nät till reducering. Spanien tryckte sedan på för fler mål, och skapade flera chanser, där Jennifer Falk fick svettas ordentligt med flera parader.

Till slut orkade inte Falk stå emot, då Mariona Caldentey i den 78:e minuten kvitterade till 3-3 på resultattavlan, medan inhopparen Fiamma Benitez i den 81:a minuten fullbordade hemmanationens vändning till 4-3. Med en minut kvar av ordinarie tid blev även Caldentey tvåmålsskytt till slutresultatet 5-3.

Sverige föll därmed tungt, och slutade på tredje plats i Nations League-gruppen.

- Jag tycker att vi gjorde en otroligt fin första halvlek. Vi var aggressiva i pressen, kom upp i försvarsspelet och vann mycket boll på deras planhalva, vilket gjorde att vi skapade många chanser framåt. Vi hade 3-1, och det är under all kritik att släppa in fyra mål på en halvlek. Jag är riktigt, riktigt besviken, säger Asllani till SVT.

Sverige får nu play off-spela i ett dubbelmöte om överlevnad i A-divisionen. Sveriges motståndare, som kommer från B-divisionen, lottas fram den 11 december. Matcherna spelas i februari månad nästa år.

- Det är inte där vi ska vara. Vi är Sverige, vi ska inte vara där, men vi har satt oss själva i den här sitsen. Nu måste vi se till att vinna allt framöver, säger Asllani och fortsätter:

- Vi kommer alltid tillbaka. Vi har varit lite utpumpade efter den långa sommaren. Första halvlek i dag var otroligt fin, då vi spelade bra fotboll och skapade många chanser. Vi måste kunna hålla det, hitta ytor och inte ge dem chanser på våra misstag. Där måste vi bli otroligt mycket bättre.

Caroline Seger, som i dag tog avsked av landslaget, blev kvar på bänken.

- Det är lite som det har varit under hela det här lägret, mycket upp och ner såklart. Det är svårt att greppa att det är över, och jag har fått processa det här under en lång tid, men nu är jag här, säger Seger till SVT.

Seger hade även familj och vänner på plats.

- Det känns bra att de är här och delar den här stunden med en. Vi får avsluta det vi började tillsammans någon gång för längesedan.

Förbundskaptenen Peter Gerhardsson förklarar i sin tur Seger-bänkningen.

- Hon hade för det första inte så mycket speltid - som man säger - 20 minuter. Det var väldigt lite tid. Både det medicinska teamet och jag har naturligtvis pratat med Caroline, och sedan var det Zigiotti (Julia Zigiotti Olme) på hennes position. Det var inte henne vi skulle byta heller, men det var väldigt lite tid på henne, så därför fanns det inte någon anledning. Vi var tvungna att försöka gå på någonting, säger Gerhardsson till SVT.

Spaniens lag: Misa Rodríguez - Ona Batlle - Ivana Andrés (Laia Codina, 46), Laia Aleixandri (Maria Mendez, 75), Olga Carmona - Maite Oroz (Fiamma Benítez, 59), Teresa Abelleira, Jennifer Hermoso (Aitana Bonmati, 59) - Athenea del Castillo (Eva Navarro, 69), Salma Paralluelo, Mariona Caldentey.

Sveriges lag: Jennifer Falk - Hanna Lundkvist (Josefine Rybrink, 82), Linda Sembrant (Madelen Janogy, 82), Amanda Ilestedt, Magdalena Eriksson - Filippa Angeldahl (Hanna Bennison, 62), Kosovare Asllani (Rosa Kafaji, 90), Julia Zigiotti Olme - Johanna Rytting Kaneryd, Stina Blackstenius, Amanda Nildén (Jonna Andersson, 62).