SvFF-toppens uppmaning i krisen: Håll saker internt

Det har skakat om Svenska Fotbollförbundet under en längre tid. Ledningen, med ordföranden Fredrik Reinfeldt och generalsekreteraren Andrea Möllerberg i spetsen, har fått ta emot skarp kritik både från folk internt på kansliet och ute i rörelsen.

Fotbollskanalen såväl som magasinet Offside och tidningen Aftonbladet har publicerat granskningar som visat på ett missnöje med hur SvFF drivs och speciellt hur Reinfeldt och Möllerberg hanterat den omorganisation man genomgått.

Till våren är det dags för ett årsmöte och då löper Reinfeldts mandat som ordförande ut. Han har aviserat att han ställer upp för omval men det pågår samtidigt en process bland olika distrikt och klubbar för att få fram ett namn som kan utmana den tidigare statsministern.

Nu, mitt i den kritiska och ovissa situation som de två SvFF-topparna befinner sig, har ett uttalande från Andrea Möllerberg rört upp känslor och blivit en snackis i rörelsen. Det berättar en rad olika källor för Fotbollskanalen.

Nyligen ägde en så kallad Norrlandskonferens rum, då ledare från landsdelens olika distrikt var på plats. Möllerberg närvarade och skickade då ett budskap till deltagarna. Hon uttryckte sig på ett sätt som personer på plats uppfattat som en uppmaning till distrikten om att inte tala med, eller åtminstone ligga lågt gentemot, media i nuvarande läge. Flera av varandra oberoende källor har beskrivit uttalandet för Fotbollskanalen och hur det skapat reaktioner, även utanför Norrland.

Möllerberg uttryckte att eventuella samtal med media kan påverka henne och Fredrik Reinfeldt på ett personligt plan. Generalsekreteraren hänvisade till att det som kommit ut den senaste tiden har fått negativa konsekvenser för både henne och Reinfeldt. Hon uppgav exempelvis att hennes och ordförandens barn far illa av det som skrivs. Därför bad hon distriktsledarna om att tänka sig för kring hur de hanterar media.

- Att hon säger något som ens antyds eller uppfattas som att hon vill tysta ledarna är en skandal, säger en person i rörelsen som vill vara anonym.

Norrbottens ordförande Robert Lindström kunde själv inte vara på plats på konferensen men han bekräftar Fotbollskanalens uppgifter om att deltagare uppfattat uttalandet som en uppmaning om att man inte ska tala med media.

- Det är vad personer som var där sagt till mig, säger Lindström.

Han suckar:

- Vad jag tänker om det förstår du själv. Det är så tragiskt. Jag vill inte gå in allt för mycket på hur det landade hos andra (som var där) men det är folk som frågat mig om hur hon kan göra så här.

Distriktsordföranden fortsätter:

- Jag förstår främst inte varför hon gör det. Hon har inget att göra med vem jag pratar med eller vad jag säger. Hon la väl inte munkavle på oss, men lite grann åt det hållet.

Alla ser dock inte på uttalandet från Möllerberg på samma sätt. Håkan Lönnefors, ordförande i Ångermanlands FF, har exempelvis en annan tolkning av generalsekreterarens budskap.

- Hon beskrev en situation som kan uppstå och bad alla att tänka sig för kring vad man säger så man inte eldar på hat och hot och att det är människor bakom det här. Det var inget förbud om att säga något till medier och en bra ögonöppnare, säger Lönnefors.

Ali Nefzi, ordförande i Hälsinglands FF, säger att det är olyckligt om diskussionerna i svensk fotboll inte handlar om sakfrågor utan hamnar på andra områden, och hade inga problem med Möllerbergs inspel om att ledande personers närstående kan hamna i blickfånget.

- Jag uppfattade det inte som om hon ville lägga munkavle på någon utan att alla kan tala fritt. Men det är en bra diskussion att ha om vad man säger och inte säger, säger Nefzi.

Anders Lindh, ordförande för Jämtland-Härjedalens FF, är själv arbetsgivare till vardags och säger att han förstår Andrea Möllerbergs vilja att kommunikation kring vissa ärenden ska ske mellan arbetstagare och arbetsgivare och inte via media.

- Hon hade mer av en önskan om att vi ska kommunicera internt snarare än att göra det externt, säger Lindh.

Förstår du att svensk fotboll behöver granskas och att man behöver svara på frågor?

- Det är Sveriges största folkrörelse och den ska absolut granskas men det som skett på kansliet vet jag inget om. Nu har det efterlysts en oberoende granskning och det har vi stöttat, men bara för att man pratar med media innebär det inte att det blir en bättre arbetsmiljö.

Västerbottens FF:s ordförande Tommy Bodin, säger att Möllerberg lyfte att en del uttalanden får återverkningar i form av hot och hat mot henne och Fredrik Reinfeldt, och att barnen blir påverkade när föräldern hotas.

- Hennes önskan var att man ska tänka på att om man säger något utåt kan det påverka andra människor. Det handlade mer om att tänka på hur man säger något snarare än att man inte ska säga något alls, säger Bodin och fortsätter:

- I alla sammanhang behöver man tänka efter och inte tala i affekt. Bättre att ta det lugnt och fundera igenom vad man ska säga innan man gör det.

Ola Johansson som är ordförande i Gestriklands FF var värd för landsdelskonferensen och han berättar att Andrea Möllerberg tog till orda i samband med att det blivit klart att Fredrik Reinfeldt skulle ställa upp för omval, och att det var då hon talade om hur rörelsen ska hantera medier. Valet av tillfälle överraskade Johansson.

- Jag blev tagen på sängen av det som värd och det var två föreningar som fick stå vid sidan. Hon hade en punkt senare på schemat men hon höll då ett anförande (tidigare än tänkt) och lyfte de här sakerna, säger Ola Johansson.

- Hon ville förmedla att det man säger kan ha effekt på andras vardag och jag upplevde inte att hon ville att folk skulle vara tysta. Vi har en varierad erfarenhet att möta media i rörelsen men själv är jag van vid det.

När Andrea Möllerberg själv beskriver sitt anförande för Fotbollskanalen uttrycker hon följande:

"Jag fick frågor från publiken om hur jag mådde och hur jag påverkades av media och då svarade jag som personen Andrea och där ingår även min familj och vänner. För mig var det viktigt att vara öppen och ärlig, och visa hur jag och min familj påverkas. Jag uttryckte även stöd till kollegor (anställda och förtroendevalda) som påverkats av media och att även de har familj och vänner. Jag vill naturligtvis rikta en ursäkt till dem som upplevde att det inte var passande att uttrycka på ett personligt sätt".

Flera olika personer som vi har pratat med har uppfattat det som att du bad distrikten om att inte tala med media och som ett försök att tysta dem. En av dem uttrycker följande: "Att hon säger något som ens antyds eller uppfattas som att hon vill tysta ledarna är en skandal". Hur ser du på det?

"Jag har aldrig haft för avsikt att hindra någon från att prata med media, tråkigt om det uppfattades så. Jag kan bara be om ursäkt om det missuppfattats men min uppfattning är att de jag har varit i kontakt med har uppfattat det som att jag uppmanade alla att snarare respektera processen som vi har inom fotbollen runt val av ny ordförande och styrelse. Jag betonade dock att det är viktigt att inte glömma bort att det är människor, inte maskiner, som är en del av processen direkt eller indirekt. Det är viktigt att vi behandlar varandra med respekt oavsett hur man ställer sig i själva valfrågan", svarar Möllerberg.

Varför tog du upp den här saken - och varför blandade du in era barn i frågan?

"Det var ett personligt svar på en fråga om hur jag mådde och hur jag berördes av det som skrivs om mig i media. Det är omöjligt att inte bli personlig när jag som människa och framför allt när min familj berörs".

Något som också är omtalat i rörelsen just nu, enligt flera personer som Fotbollskanalen talat med, är det faktum att Möllerberg som tjänsteman uppfattas ta tydlig ställning för Reinfeldt i ett läge där han jobbar för att bli omvald.

- Det är många som talar om henne som Reinfeldts kampanjledare och det i sig är väldigt anmärkningsvärt att hon agerar på det sättet som högste ansvarig tjänsteperson, men det gör det svårt för henne om Reinfeldt inte blir omvald, säger en källa i rörelsen.

Möllerberg svarar:

"Jag återberättade (i samband med konferensen, reds. anm) det skriftliga brev som Fredrik Reinfeldt gjorde i samband med sitt beslut om att gå för omval, som var en del av SvFF:s övergripande externa kommunikation där han i en separat text beskrev varför han går för omval. Det är alltså inte mina ord utan Fredrik Reinfeldt egna. Jag tydliggjorde att jag förhåller mig till den styrelse och ordförande som sitter nu, och sen är det upp till rörelsen att besluta om den nya Styrelsen och ordförande och då förhåller jag mig till det".

Vad gäller Fredrik Reinfeldts framtid som ordförande har det fortfarande inte nominerats någon utmanare till valberedningen, även om det pågår arbete i kulisserna.

När Fotbollskanalen frågar Robert Lindström, som öppet varit kritisk till Reinfeldt tidigare, om Norrbotten jobbar på att ta fram ett annat förslag till valberedningen svarar han med ett skratt:

- Det gör nog alla i svensk fotboll just nu. Det kommer nog något namn framöver. I alla fall ett.

Den senaste veckan har en rad olika källor beskrivit för Fotbollskanalen hur de uppfattar att Reinfeldt allt tydligare påbörjat en ”kampanj” för att lösa tillräckligt stöd inför det kommande årsmötet.

De motiverar sin bild främst genom att lyfta upp att Reinfeldt under sitt besök vid Götalandskonferensen för närmare två veckor sedan, då distrikten i landsdelen träffades, talade om att landets distrikt kan få mer centrala pengar framöver.

Reinfeldt uttryckte att en gruppseger i Nations League för herrlandslaget, vilken säkrades dagen efter besöket, skulle generera prispengar på ett antal miljoner och att distrikten skulle kunna få ta del av den kakan.

Det tolkas av flera källor som ett sätt att ragga stöd i den pågående ordförandeprocessen.

- Det är uppenbart att Reinfeldt svängt från sommarens ordförandekonferens då det var helt andra signaler om ekonomin, men det är ju valtider och då behöver man ha med sig något, säger en distriktsordförande.

En annan person som var på plats på konferensen säger:

- Det är ju väldigt passande tajming för honom att de pengarna dyker upp nu.

Lägg till det att Fredrik Reinfeldt under konferensen lyfte att han arbetat hårt i RF:s ekonomiska råd som nu tagit fram ett förslag om att fasa ut takregeln för RF-bidragen som inneburit att svensk fotboll tappat många miljoner årligen.

- Han gjorde en stor grej av det, men frågan är om det verkligen röstas igenom? Det är många små förbund som inte är intresserade av en förändring. Grejen är att fotbollsförbundets årsmöte är i slutet av mars och takregeln kommer upp först på Riksidrottsmötet i slutet maj när ordförandevalet redan är avgjort, säger en person som var med på Götalandskonferensen.

Källorna pekar också på det meddelande som Reinfeldt skickade ut när han offentliggjorde att han ställer upp för omval. I det aviserade han att han vill lägga mer tid på distrikten och att han prioriterar det över Uefa- och Fifa-frågor. Att han visar ett större intresse för distrikten när han nu behöver deras stöd har fått personerna att höja på ögonbrynen.

Under eftermiddagen i onsdags skickade Fotbollskanalen frågor till Reinfeldt, via förbundets presstab, rörande källornas uppfattning om att han inlett en ”kampanj”. SvFF har hänvisat frågorna till en pressträff med ordföranden i samband med förbundets representantskapsmöte under fredagen.

Fotbollskanalen har i flera omgångar rapporterat om de namn som i rörelsen diskuteras som tänkbara utmanare till Fredrik Reinfeldt. Fortsatt är Svensk Elitfotbolls ordförande Simon Åström och Elitfotboll Dams ordförande Anders Billström de hetaste alternativen, enligt uppgiftslämnare. Båda två sitter i SvFF-styrelsen i dag.