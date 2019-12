Tävla i Musikhjälpen: C More producerar en exklusiv tv-sändning för ditt idrottslag

Drömmer du om att få känna på hur det är att känna sig som en riktig idrottsstjärna i SHL, fotbolls-EM eller Handbollsligan? Att få din match tv-sänd och kommenterad av C Mores största sportprofiler? För endast 50 kronor kan den drömmen bli verklighet.

C More tävlar i år, i samarbete med Musikhjälpen, ut en exklusiv sportproduktion för dig och ditt idrottslag (födda 2004-2010) i antingen fotboll, handboll eller ishockey. Genom att skänka minst 50 kronor till C Mores bössa är du som tävlande med i utlottningen. Årets tema i Musikhjälpen är ”Sex är inte ett vapen” och pengarna går till att motverka sexuellt våld i krig och konflikt.

- Det känns självklart att vara med och bidra till en så här viktig sak. Att tävla ut en exklusiv sportproduktion för ett ungdomslag är någonting vi funderat på länge och det känns jättebra att det nu blir verklighet, säger Erik Westberg, sportchef på TV4 och C More.

Klicka här för att skänka pengar och vara med i utlottningen av en sportproduktion från C More. Sista dagen för att skänka pengar är den 15 december.