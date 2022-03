Tidigare TFF-spelaren Justice Christopher död - blev 40 år

Den nigerianska, före detta fotbollsspelaren Justice Christopher har dött, 40 år gammal. Han ska ha avlidit på ett rum på sitt eget hotell i Nigeria på onsdagsmorgonen.

"Vi är förstörda över att höra om att vår tidigare Super Eagles-mittfältare Justice Christopher hastigt har avlidit på onsdagsmorgonen. Våra tankar och böner är hos hans familj och det nigerianska fotbollssamhället. Må hans själ vila i frid", skriver de nigerianska fotbollförbundet i ett uttalande.

Under sin karriär gjorde han elva framträdanden för nigerianska landslaget. Han debuterade 2002 och under året framträdde han såväl under afrikanska mästerskapen och VM.

Christopher inledde sin fotbollskarriär i Nigeria och flyttade sedan 2001 till Belgien och spelade för Royal Antwerp. Under de sju åren som följde spelade han fotboll i Europa, däribland ett år i Sverige då han representerade Trelleborgs FF. 2007 avslutade han karriären, då han spelade för danska Herfölge BK, men han återupptog sin spelarkarriär under 2012 i nigerianska Nasawara United.

We are devastated to hear of the sudden passing away of former @NGSuperEagles midfielder Justice Christopher early on Wednesday morning. Our thoughts and prayers are with his family and football community in Nigeria. May his soul Rest In Peace. pic.twitter.com/BmbJU1x5PQ