TV: Blågult tappade ledning till förlust mot Spanien: "Tufft"

På torsdagskvällen tog svenska U23-landslaget emot Spanien i en träningslandskamp på Studenternas i Uppsala. Blågult kopplade då ett grepp om matchen efter dryga halvtimmen.

Rosa Kafaji spelade fram Cornelia Kapocs, som tog sig förbi sin bortaförsvarare och kyligt placerade in bollen vid bortre stolpen fram till 1-0.

- Jag kommer in i planen och Rosa ser mig. Lite turligt får jag med mig bollen och sen sätter jag dit den, sa Kaposc till C More i paus om sitt mål.

Första halvlek analyserade hon på följande sätt:

- Vi får jaga lite för mycket, vi blir för långa. Det känns ändå som att vi har mycket ytor att spela på så jag tycker att vi kan göra det bättre och utnyttja ytorna.

Ledning i paus, men efter halvtidsvilan tappade svenskorna ledningen.

56 minuter stod på klockan när Ma Immaculada Gabarro Romero kvitterade, och bara tio minuter senare fullbordade spanjorskan vändningen med sitt andra mål för kvällen.

Sverige jagade på slutet och hade bland annat en ribbträff genom Stinalisa Johansson, samt ett farligt skott av Evelina Duljan som gick tätt över. Men Spanien höll undan och vann landskampen med 2-1.

- Det var tufft och Spanien är ett spelskickligt lag, men jag tycker att vi står upp bra hela matchen. Vi hittar igenom varandra och båda lagen gjorde det bra, säger Duljan till C More efter slutsignal, och kommenterar sitt läge i slutskedet:

- Ja … Det är segt, så klart. Jag känner själv att jag hade kunnat göra det bättre men det är som det är.

Rosa Kafaji var besciken:

- Det blev rätt jobbigt i andra halvlek. Spanien är spelskickliga. Men vi hade våra lägen. Det är så jävla segt bara, säger hon i samma sändning.

Så startade Sverige (4-2-3-1): Serina Backmark - Hanna Wijk, Josefine Harrysson, Emma Östlund, Amanda Nildén - Linn Vickius, Marika Bergman Lundin - Evelina Duljan, Rosa Kafaji, Cornelia Kapocs - Paulina Nyström.