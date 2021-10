TV: Elanga målskytt när U21 tog viktig seger i EM-kvalet

Under fredagskvällen var det dags för det svenska U21-landslaget att ta emot Montenegro i kvalspelet till EM 2023. Inför avsparken på Olympia i Helsingborg hade Blågult tagit sju poäng på tre matcher. När Sverige mötte Montenegro på bortaplan i september vann Poya Asbaghis manskap med 3-1 efter två mål från Anthony Elanga och ett från Amin Sarr.

Efter en jämn inledning av matchen tog Sverige ledningen i slutet av första halvlek. Anthony Elanga spelade då fram bollen till ytterbacken Emil Holm till höger i straffområdet. Holms inlägg nådde fram till Rami Al Hajj som distinkt skickade in 1-0 på volley efter 35 minuters spel.

- Fint anfallsspel från början, många bra kombinationer och sedan ett inspel som jag satte i mål, sa Al Hajj om målet till C More i paus, innan gick in på första halvlek i stort:

- Lite för mycket onödiga bolltapp. Försvarsmässigt håller vi ihop det bra, men vi har en del att jobba på i det offensiva spelet. Vi måste förvänta oss att de kommer ut hungriga i andra halvlek.

Sverige ökade sedan på till 2-0 tidigt in i den andra akten när Armin Gigovic följde med upp i ett anfall och placerade bollen i nät efter missar från Sarr och Al Hajj. Gigovic, med förflutet i Helsingborgs IF, fick därmed fira på sin gamla hemmaarena.

Därefter var det dags för Elanga att presentera sig i målprotokollet när han vann bollen högt upp i plan och placerade in 3-0 efter 69 minuter. Kort därpå blev Manchester United-talangen utbytt inför tisdagens nyckelmatch mot Italien.

Med tio minuter kvar av ordinarie tid reducerade Montenegro sedan till 3-1. I slutminuterna fick gästerna chansen att komma ännu närmare när laget tilldelades en straffspark. Då klev Samuel Brolin fram och räddade straffen nere vid sin högra stolpe. Matchen slutade sedan 3-1 när Sverige gick upp på tio poäng efter fyra matcher.

- Sista 15 kanske vi inte kontrollerar vår ledning så bra som vi ska. Men jag är nöjd med vår andra halvlek fram till minut 75. Det är vår överlägset bästa period i matchen. Vi spelar precis som vi ska, kontrollerar händelserna helt och hållet, gör två mål och har bud på fler. Det är den perioden som vinner matchen åt oss, säger U21-förbundskaptenen Poya Asbaghi till C More efteråt.

Startelvor:

Sverige: Brolin – Holm, Tolinsson, Vagic, Kahl – Gigovic, Hussein – Nygren, Al Hajj, Elanga - Sarr

Montenegro: Ivezic – Obradovic, Perovic, Babic, Raznatovic – Krstovic, Janjic – Pesukic, Divanovic, Bojovic - Krstovic