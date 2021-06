TV: Elanga med drömmål i debuten: "Det där är klass"

När det nya U21-landslaget presenterades förra veckan handlade det mesta om Anthony Elanga. Supertalangen som gjorde mål för Manchester United i den sista omgången i Premier League. I träningslandskampen mot Finland gjorde han sin U21-debut.

Sverige tog ledningen efter bara fem minuters spel. En frispark in i det finska straffområdet där AIK-lånet Robin Tihi snöpligt nickade in bollen i eget mål.

Bara sju minuter senare slog Anthony Elanga till. Han dribblade förbi en finsk försvarare, bröt in i banan, och borrade upp bollen i nättaket.

- Skaplig presentation av Elanga. Han kommer in i plan just med den där högerfoten som han gillar att borra upp den med. Det där är klass, säger C Mores expert Erik Edman.

Sverige hade ett stort spelövertag och dominerade matchen.

Benjamin Nygern med ett förflutet i IFK Göteborg var högst delaktig i båda målen. Han slog frisparken som Robin Tihi nickade in i eget mål, och slog den öppnande passningen till Elanga som senare ledde till 2-0.

- Det känns bra. Jag känner mig jättedelaktig i spelet och har en lite fri roll. Så jag får komma in och göra det jag är bra på så det känns bra, sa Benjemin Nygren i paus.

Sverige gjorde hela nio byten i paus där målskytten Anthony Elanga tackade för sig.

Förändringarna gjorde att tempot gick ner i matchen. Sverige dominerade inte lika kraftigt, utan att släppa in Finland i matchen.

Med fem minuter kvar var Finland nära att få til len reducering. Högermittfältaren Eetu Mömmö vek in i banan och tog skott. Bollen såg ut att gå mot inbytte Oliver Dovins högra kryss, men den smet precis utanför.

Matchen slutade 2-0 och efteråt gav Anthony Elanga sin bild av insatsen:

- Jag tycker att det var en bra match, en bra halvlek från mig och mina grabbar. Jag försökte bara att göra min grej, och det var ett najs mål, bra kombination med Rami (Hajal), säger han till C More och utvecklar:

- Jag fick bollen och såg att Rami hade en yta, då passade jag bollen till honom, sen fick jag tillbaka den och såg att det fanns en yta på målvaktens vänstersida. Så jag bara lade in den.

Startelvor:

Sverige: Brolin - Holm, Ousou, Vagic, Kahl - Nygren, Gigovic, Hussein, Hajal, Elanga - Prica

Finland: Sinisalo - Hämäläinen, Tihi, Vainionpää - Mömmö, Nurmi, Oksanen, Almén - Olusanya, Pyythiä, Ojanen