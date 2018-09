TV: Tung förlust för svagt Sverige – måste vinna mot Belgien för direktplats till U21-EM

Dagen efter A-landslagets förlust mot Turkiet var det dags för Sveriges U21 att möta just Turkiets U21-dito. Det var ett försvagat turkiskt lag som hade sina stjärnor med A-landslaget istället, medan Sverige tog in Pontus Dahlberg, Anton Salétros, och Alexander Isak i startelvan jämfört med matchen mot Ungern i fredags (1-0).

Sverige hade bland annat ett anfall där bollen räddades två gånger om på mållinjen i första halvlek, men Turkiet gjorde 0-1 via Kubilay Kanatsizkus efter ett lågt inspel. Första halvlek var förhållandevis svag men jämn, trots att Turkiet inte hade något att spela för och trots Sveriges hemmaplansfördel.

Precis som mot Ungern senast hade Sverige stora problem att få igång ett starkt anfallsspel, och de heta målchanserna blev ännu färre i andra halvlek. En av de mer heta situationerna handlade istället om annat än målchanser. Anton Salétros ryckte sig förbi, Melih Okutan kom sent och fult in i en tackling, och Salétros svarade med ett strypgrepp. Bägge spelarna klarade sig dock undan med ett gult kort. I slutet gick även Filip Dagerstål av efter en smäll mot huvudet, när Sverige jagade kvittering och inte hade några byten kvar.

Det blev till slut en andra förlust mot Turkiet på mindre än 24 timmar, efter A-landslagets snöpliga förlust i går.

- Det är målen (som saknades). Mot ett lag som Turkiet är det viktigt att göra det första målet och framför allt att inte släppa in. Vi hade en bra period, där vi var väldigt nära att göra mål och sedan var vi inte riktigt på tårna, där vi släppte ett inspel vid vår mållinje, där de fick spela bollen längs med linjen. Det blev ett kostsamt misstag i dag, säger förbundskaptenen Roland Nilsson till C More.

I och med förlusten måste Sverige vinna mot Belgien i den sista och avgörande gruppmatchen för att ta sig till U21-EM, detta då Belgien i dag vann mot Ungern med tre mål. Blir det inte seger om en månad så kan Sverige få en andra chans, om de blir bland de fyra bästa tvåorna. I dagsläget är Sverige det, men med några landslag som har spelat färre matcher.

- Vi har vetat om det sedan vi slog Ungern, att oavsett resultat i dag, så ska vi möta Belgien i en avgörande match och slå dem i sista matchen. Nu räcker inte ett oavgjort resultat, utan vi måste slå Belgien. Det ska vi göra allt för att göra, säger Nilsson.

Sverige: Dahlberg – Wahlqvist, Dagerstål, Brorsson, J.Andersson – Levi (61'), Svanberg, Ssewankambo (66'), Salétros – Isak (79'), Asoro

Inhoppare: Rakip (61'), J.Larsson (66'), G.Nilsson (79')

Turkiet: Cakir – Toköz, Demiral, Demirbag, Dursun – Özcan, Hümmet – Okutan, Oktay (88'), Alici (63') – Kanatsizskus (81')

Inhoppare: Cinar (63'), Cankaya (81'), Cetin (88')